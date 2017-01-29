Солдатская подруга
Форменное пальто со складкой на спине и хлястиком появилось в 1780 году в Великобритании. В России аналогом была епанча. И то и другое больше походило на плотно запахивающийся плащ с боковыми прорезями для рук.
«Шнур» или «гусеница»?
Современное название «шинель» произошло от французского слова chenille - «украшения в виде шнура или бахромы, которым отделывали мундиры». Впрочем, существует еще две версии этимологии этого слова. Созвучно название «гусеница» - так называли широкую домашнюю одежду, украшенную зигзагообразным галуном. Некоторые историки полагают, что слово имеет немецкое происхождение - так называли попонку для собак. В те времена дефицитный и дорогой хлопок не подходил для массового производства, поскольку его приходилось привозить из дальних колоний.
Выход был один - в качестве материала использовать шерсть, точнее, тканый материал из свалянных в единое целое нитей, получивший название «сукно» (от чешского слова «соукать» - «мять», «валять»). Причем существуют несколько видов сукна: драп (двуслойная ткань, обеспечивающая лучшую теплоизоляцию), бибер, драдедам (совсем легкая разновидность, из которой делали платки и шали). Да и обыкновенное сукно бывает разного качества выделки. Долгое время монополистами в прчизводстве сукна были Великобритания и Пруссия. Из последней эта ткань поступала в Россию, пока Петр I не приказал создать суконные мануфактуры в Москве и Казани для производства епанчей. Шинель, как часть обмундирования для солдат и офицеров, появилась после восхождения на престол императора Павла I, приказавшего скопировать форму для армии с прусской. Старые солдаты отнеслись к большинству нововведений с ненавистью - напудренные парики, косы, букли. Но вот шинель прижилась по причине своей практичности. К тому же с точки зрения стоимости она вполне устраивала интендантов. На производство одной шинели уходила шерсть всего с двух овец, а аршин некрашеного серого сукна стоил 70 копеек.
Универсальные модели
Первоначально главной задачей было обеспечить сохранение тепла тела во время походов и на привалах. Устраиваясь на ночевку, солдаты и офицеры расстегивали хлястик, расправляли многочисленные складки, и шинель превращалась в подобие одеяла. Со временем появились такие элементы, как стоячий воротник и прорезные боковые карманы. Пехотную шинель для удобства ходьбы укоротили, а для кавалеристов, наоборот, удлинили. Полы шинели в походе играли роль согревающей попоны для лошади. С павловских времен шинели окрашивали в темно-зеленый цвет. Для фиксации они имели крючки и петли. Причем долгое время их ношение было разрешено только в январе и феврале. Такая форма сохранялась в российской армии до вступления на престол императора Николая I, который внес некоторые коррективы. Крючки были заменены на шесть пуговиц, а кроме стоячего воротничка, появился длинный отложной.
В устав тоже были внесены изменения - шинель теперь полагалось носить только вне строя. До этого, при Александре I, солдаты носили шинели повседневно: летом - на рубаху, зимой - на меховую поддевку. Офицерские шинели изнутри подбивались мехом или ватой. Сверху полагалось носить пелерину, причем полковникам и генералам их полагалось сразу две (длинная и короткая). Впрочем, в полевых условиях офицеры предпочитали одеваться в сюртуки темнозеленого цвета с красной подкладкой или в двубортные походные плащи того же цвета с прорезными карманами. Практически сразу был определен порядок ношения шинели в виде скатки. Правила ношения менялись. Одно время шинели носили через плечо, перетянув ремнями. Потом - в специальных чехлах, крепившихся поверх ранцев за спиной.
Кстати, постепенное укорачивание шинели было связано еще и с тем, что длинную шинель было трудно свернуть в скатку. Солдатам приходилось заниматься этим втроем! Введение поголовного ношения шинелей имело важное значение. К этому времени дальность поражения огнестрельного оружия значительно возросла. А разноцветные мундиры являлись для противника прекрасной мишенью. Кроме того, полководцам во время сражений так было проще ориентироваться в дислокации своих войск, облаченных в единую форму. В XIX веке была введена и специальная форма для гражданских чиновников - мундир, фуражка с околышем и шинель. Шинели для высших сановников первых пяти классов имели цветные подкладки. Например, служащие почто- во-телеграфного ведомства носили подкладку желтого цвета, принадлежность к железнодорожникам определялась зеленым, а сотрудников Министерства внутренних дел - красным цветом. В годы Первой мировой войны в обмундировании офицеров и нижних чинов была проведена уравниловка. И те и другие отныне носили солдатские шинели из грубого сукна, а различие в званиях определялось только погонами. Но офицеры нашли выход. Они с помощью проволочных кордовых щеток превращали казенное сукно в ткань с благородным ворсистым покрытием.
В комплекте с буденовкой
После Октябрьской революции началась Гражданская война, разделившая страну на два враждебных лагеря. Белые в ее начале обладали большим запасом обмундирования царской армии, поэтому и форму носили как во время войны. Красноармейцам же приходилось пользоваться всем подряд - как российскими, так и трофейными, немецкими и австро-венгерскими, шинелями. Только в начале 1918 года Реввоенсовет издал приказ, несколько упорядочивший ношение старой формы и объявивший конкурс на создание новой. Тогда к творческой работе подключились многие московские художники, их эскизы демонстрировались на специально организованной выставке. Наконец единая форма была утверждена.
Комплект состоял из рубахи с тремя цветными (цвет - в зависимости от рода войск) кожаными полосками на груди, островерхого суконного шлема, впоследствии названного «буденовкой», кожаными лаптями и двух видов шинелей (пехотной и кавалерийской), тоже с тремя кожаными полосками, которые назвали «разговорами». Впрочем, впоследствии их отменили как демаскирующие на поле боя. Шинели для всех без исключения сначала шили однобортные. Только спустя некоторое время командиры стали облачаться в двубортные. В середине 1930-х годов для шинелей начальствующего состава в качестве материала стал использоваться меринос или драп-кастор. Солдатские же шинели продолжали выпускать из сукна, но более качественного, без пуговиц по борту, в отличие от командирских.
Тогда же отказались и от изготовления цветных воротников и обшлагов, поскольку появились новые рода войск. Принадлежность к авиации, артиллерии, пехоте, связи, интендантскому ведомству, медицине и НКВД стали определять разноцветные петлицы с треугольниками, кубиками и ромбами на воротнике. А вот для военно-морского флота неизменной оставалась шинель, окрашенная в черный цвет с круговыми шевронами на рукаве, плюс ее укороченный вариант в виде бушлата. Любопытно, что на спине офицерских шинелей была предусмотрена складка, которую, подшивая, можно было подогнать ее по фигуре. В наше время тяжелая шинель почти ушла в прошлое. Армейское обмундирование в виде курток или бушлатов стали шить из прочных синтетических материалов. А шинели превратились, скорее, в военное облегченное пальто.