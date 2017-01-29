Солдатская подруга

С древних времен полководцы были озабочены, как не только накормить свое войско, но и уберечь его от холода. В конце XVIII века кто-то из ар­мейских портных предложил оптимальный ва­риант теплого обмундирования. Так появилась шинель.

Форменное пальто со складкой на спине и хлястиком появилось в 1780 году в Великобритании. В России аналогом была епанча. И то и другое больше походило на плотно запахивающийся плащ с боковыми прорезями для рук.





«Шнур» или «гусеница»?

Современное название «шинель» произошло от фран­цузского слова chenille - «укра­шения в виде шнура или бах­ромы, которым отделывали мундиры». Впрочем, существу­ет еще две версии этимологии этого слова. Созвучно назва­ние «гусеница» - так называли широкую домашнюю одежду, украшенную зигзагообразным галуном. Некоторые историки полагают, что слово имеет не­мецкое происхождение - так называли попонку для собак. В те времена дефицитный и дорогой хлопок не подходил для массового производства, поскольку его приходилось привозить из дальних коло­ний.

Выход был один - в каче­стве материала использовать шерсть, точнее, тканый мате­риал из свалянных в единое целое нитей, получивший на­звание «сукно» (от чешского слова «соукать» - «мять», «ва­лять»). Причем существуют несколько видов сукна: драп (двуслойная ткань, обеспечи­вающая лучшую теплоизоля­цию), бибер, драдедам (совсем легкая разновидность, из кото­рой делали платки и шали). Да и обыкновенное сукно бывает разного качества выделки. Долгое время монополистами в прчизводстве сукна были Великобритания и Пруссия. Из последней эта ткань поступала в Россию, пока Петр I не приказал создать суконные мануфактуры в Москве и Казани для производства епанчей. Шинель, как часть об­мундирования для солдат и офицеров, появилась после восхождения на престол им­ператора Павла I, приказав­шего скопировать форму для армии с прусской. Старые сол­даты отнеслись к большинству нововведений с ненавистью - напудренные парики, косы, букли. Но вот шинель прижи­лась по причине своей прак­тичности. К тому же с точки зрения стоимости она вполне устраивала интендантов. На производство одной шинели уходила шерсть всего с двух овец, а аршин некрашеного серого сукна стоил 70 копеек.

Универсальные модели

Первоначально главной задачей было обеспечить со­хранение тепла тела во время походов и на привалах. Устра­иваясь на ночевку, солдаты и офицеры расстегивали хля­стик, расправляли многочис­ленные складки, и шинель превращалась в подобие оде­яла. Со временем появились такие элементы, как стоячий воротник и прорезные боко­вые карманы. Пехотную шинель для удоб­ства ходьбы укоротили, а для кавалеристов, наоборот, удли­нили. Полы шинели в походе играли роль согревающей по­поны для лошади. С павлов­ских времен шинели окраши­вали в темно-зеленый цвет. Для фиксации они имели крючки и петли. Причем долгое время их ношение было разрешено только в январе и феврале. Такая форма сохранялась в российской армии до всту­пления на престол императо­ра Николая I, который внес не­которые коррективы. Крючки были заменены на шесть пу­говиц, а кроме стоячего во­ротничка, появился длинный отложной.

В устав тоже были внесены изменения - шинель теперь полагалось носить только вне строя. До этого, при Александре I, солдаты носили шинели по­вседневно: летом - на рубаху, зимой - на меховую поддевку. Офицерские шинели изнутри подбивались мехом или ватой. Сверху полагалось носить пе­лерину, причем полковникам и генералам их полагалось сразу две (длинная и корот­кая). Впрочем, в полевых усло­виях офицеры предпочитали одеваться в сюртуки темно­зеленого цвета с красной под­кладкой или в двубортные по­ходные плащи того же цвета с прорезными карманами. Практически сразу был определен порядок ношения шинели в виде скатки. Прави­ла ношения менялись. Одно время шинели носили через плечо, перетянув ремнями. Потом - в специальных чех­лах, крепившихся поверх ран­цев за спиной.

Кстати, посте­пенное укорачивание шинели было связано еще и с тем, что длинную шинель было трудно свернуть в скатку. Солдатам приходилось заниматься этим втроем! Введение поголовного но­шения шинелей имело важ­ное значение. К этому вре­мени дальность поражения огнестрельного оружия зна­чительно возросла. А разноц­ветные мундиры являлись для противника прекрасной ми­шенью. Кроме того, полковод­цам во время сражений так было проще ориентироваться в дислокации своих войск, об­лаченных в единую форму. В XIX веке была введена и специальная форма для граж­данских чиновников - мун­дир, фуражка с околышем и шинель. Шинели для высших сановников первых пяти клас­сов имели цветные подкладки. Например, служащие почто- во-телеграфного ведомства носили подкладку желтого цвета, принадлежность к же­лезнодорожникам определя­лась зеленым, а сотрудников Министерства внутренних дел - красным цветом. В годы Пер­вой мировой войны в обмун­дировании офицеров и ниж­них чинов была проведена уравниловка. И те и другие от­ныне носили солдатские ши­нели из грубого сукна, а разли­чие в званиях определялось только погонами. Но офицеры нашли выход. Они с помощью проволочных кордовых щеток превращали казенное сукно в ткань с благородным ворси­стым покрытием.

В комплекте с буденовкой

После Октябрьской рево­люции началась Гражданская война, разделившая страну на два враждебных лагеря. Белые в ее начале обладали большим запасом обмундиро­вания царской армии, поэтому и форму носили как во вре­мя войны. Красноармейцам же приходилось пользоваться всем подряд - как российски­ми, так и трофейными, немец­кими и австро-венгерскими, шинелями. Только в начале 1918 года Реввоенсовет издал приказ, несколько упорядо­чивший ношение старой фор­мы и объявивший конкурс на создание новой. Тогда к творческой работе подключились многие москов­ские художники, их эскизы де­монстрировались на специаль­но организованной выставке. Наконец единая форма была утверждена.

Комплект состоял из рубахи с тремя цветными (цвет - в зависимости от рода войск) кожаными полосками на груди, островерхого сукон­ного шлема, впоследствии названного «буденовкой», ко­жаными лаптями и двух видов шинелей (пехотной и кавале­рийской), тоже с тремя кожа­ными полосками, которые на­звали «разговорами». Впрочем, впоследствии их отменили как демаскирующие на поле боя. Шинели для всех без исключе­ния сначала шили одноборт­ные. Только спустя некоторое время командиры стали обла­чаться в двубортные. В середине 1930-х годов для шинелей начальствую­щего состава в качестве ма­териала стал использоваться меринос или драп-кастор. Солдатские же шинели про­должали выпускать из сукна, но более качественного, без пуговиц по борту, в отличие от командирских.

Тогда же отказались и от изготовления цветных ворот­ников и обшлагов, поскольку появились новые рода войск. Принадлежность к авиации, артиллерии, пехоте, связи, ин­тендантскому ведомству, ме­дицине и НКВД стали опреде­лять разноцветные петлицы с треугольниками, кубиками и ромбами на воротнике. А вот для военно-морского флота неизменной оставалась ши­нель, окрашенная в черный цвет с круговыми шевронами на рукаве, плюс ее укорочен­ный вариант в виде бушлата. Любопытно, что на спине офи­церских шинелей была преду­смотрена складка, которую, подшивая, можно было подо­гнать ее по фигуре. В наше время тяжелая ши­нель почти ушла в прошлое. Армейское обмундирование в виде курток или бушлатов стали шить из прочных син­тетических материалов. А ши­нели превратились, скорее, в военное облегченное пальто.

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Виталий Кокорин