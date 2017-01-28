Оставшись один с 2 гранатами пошел навстречу немцам

13 ноября 1944 года геройски погиб Кузнецов Пётр Григорьевич – командир взвода 43-го гвардейского кавалерийского полка 12-й гвардейской кавалерийской дивизии 5-го гвардейского кавалерийского корпуса 2-го Украинского фронта, гвардии старший сержант. Родился в 1912 году в селе Воскресеновка Борисоглебского района Воронежской области. Окончил неполную среднюю школу. Работал в колхозе, а с 1936 года – литейщиком на заводе «Запорожсталь».

В Красной Армии с июня 1941 года. Войну Кузнецов встретил на западной границе в районе города Перемышля. С тяжёлыми боями отходил до Киева. Участвовал в героической обороне города, где был тяжело ранен и попал в госпиталь.





Осенью 1941 года Кузнецов участвовал в кровопролитных оборонительных боях на Донбассе, был одним из тех, кто в ноябре 1941 года снова освобождал город Ростов. В начале 1942 года в составе войск 37-й армии Кузнецов оборонялся в районе города Славянска, где в одном из боёв получил очередное ранение.

После госпиталя сержант Кузнецов был направлен в 116-ю Донскую казачью кавалерийскую дивизию 17-го кавалерийского корпуса, которая держала оборону по реке Кагальник. Здесь в июле 1942 года он снова вступил в бой с переправившимися через Дон и устремившимися на Кавказ фашистами.

27 августа 1942 года за героическую оборону на Кубани 116-я кавалерийская дивизия стала 12-й гвардейской Донской казачьей кавалерийской дивизией (4-й гвардейский кавалерийский корпус). До ноября 1942 года гвардии сержант Кузнецов участвовал в многочисленных ожесточённых боях по защите города Туапсе.

В ноябре 1942 года дивизия была передана в состав 5-го гвардейского кавалерийского корпуса и передислоцировалась в район города Кизляра на защиту выхода к Каспийскому морю. В декабре 1942 года Кузнецов участвовал в нескольких кавалерийских рейдах в районе посёлка Ачикулак. В результате стремительных налётов были уничтожены гарнизоны гитлеровцев во многих станицах восточной части Ставрополья. Кузнецов был награждён орденом Красной Звезды.

В январе 1943 года началось освобождение Кавказа от фашистских захватчиков. Кавалеристы вместе с другими частями начали преследовать отступающего врага. 23 января 1943 года в бою за город Городовиковск республики Калмыкия Кузнецов получил 3-е ранение и снова оказался в госпитале.

В свою часть он вернулся только осенью 1943 года. 24 января 1944 года началось наступление советских войск в районе города Звенигородка Черкасской области. В результате стремительный действий, в том числе и кавалерийской дивизии, в которой служил сержант Кузнецов, в районе Корсунь-Шевченковского образовался огромный «котёл», в который попала целая группировка гитлеровских войск. До конца февраля 1944 года Кузнецов участвовал в уничтожении не принявшего капитуляцию врага. За эти бои он был награждён орденом Славы 3-й степени.

Вскоре боевые действия вышли на границы СССР. Гвардии старший сержант Пётр Кузнецов командир взвода 43-го гвардейского кавалерийского полка (12-я гвардейская Донская, Корсунская кавалерийская дивизия, 5-й гвардейский кавалерийский корпус, 2-й Украинский фронт) участвовал в боевых рейдах вглубь обороны противника на территории Румынии и Венгрии. Благодаря его смелости и находчивости взвод Кузнецова несколько раз выходил из фашистского окружения.

В октябре 1944 года в районе венгерского города Тел подразделения полка были вынуждены перейти к обороне. Фашисты сосредоточивали пехоту с танками и самоходками. Взводу гвардии старшего сержанта Кузнецова было приказано выйти к дороге, по которой ожидалось продвижение танковой колонны, занять выгодный рубеж и не допустить прорыва противника.

Танки и бронетранспортёры с гитлеровской пехотой численностью до батальона приближались к рубежу взвода Кузнецова. Пулемётным огнём встретили гвардейцы фашистов. Гитлеровцы стали обходить взвод с флангов. Кузнецов поднял бойцов в контратаку. Гвардейцы прорвались сквозь боевые порядки фашистов, уничтожив до 70 солдат и офицеров противника.

13 ноября 1944 года 43-й гвардейский кавалерийский полк наступал на сильно укреплённый фашистами венгерский город Эмед. Кузнецов со своим взводом первым ворвался на окраину города, вступил в уличный бой. Но силы оказались неравны, так как другие подразделения полка остались позади.

Гвардейцы под командованием Кузнецова залегли. Перед позицией наших воинов полегло немало вражеских солдат и офицеров, но таяли и силы взвода. Погиб пулемётчик, Кузнецов сам лёг за пулемёт и стал вести огонь по противнику. Он поливал свинцом фашистов до тех пор, пока не кончились патроны. Оставшись один в окружении врагов, Кузнецов взял в руки 2 гранаты и пошёл навстречу фашистам. Одну гранату он бросил в наседавших гитлеровцев, а второй намеревался подорвать себя вместе с врагами. Но тут пуля сразила гвардейца.

Когда советские воины выбили противника из города, они увидели возле позиции взвода Кузнецова десятки вражеских трупов. Сам командир взвода Кузнецов так и лежал с зажатой в руке гранатой.

Похоронен в городе Эмед (Венгрия).

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом отвагу и геройство гвардии старшему сержанту Кузнецову Петру Григорьевичу посмертно присвоено звание Героя Советского Союза.

Виталий Кокорин