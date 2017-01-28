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Правила для учительниц. 1915 год

Общество | 28.01.2017


Правила для учительниц. 1915 год

 1. Вы не можете выйти замуж в течение всего срока действия контракта.


2. Вы не можете поддерживать отношения с мужчинами.

3. Вы должны всегда быть дома с восьми вечера и до шести утра, если только не исполняете какие-нибудь школьные обязанности.

4. Вы не можете слоняться по магазинам мороженого в центре города.

5. Вы не можете путешествовать за пределы города, если у Вас нет разрешения Попечителя школьного совета.

6. Вы не можете ездить в коляске или автомобиле с любым мужчиной, за исключением вашего отца или брата.

7. Вы не можете курить сигареты. 8. Вы не можете одеваться в яркие цвета.

9. Вы не можете ни в при каких обстоятельствах красить волосы.

10. Вы должны носить по крайней мере две нижние юбки.

11. Ваши платья не могут быть короче двух дюймов от лодыжки.

12. Чтобы поддерживать классную комнату в аккуратности и чистоте, вы должны подметать пол по крайней мере один раз в день, мыть полы горячей водой с мылом по крайней мере один раз в неделю, чистить классную доску по крайней мере один раз в день и разжигать огонь в семь часов утра, чтобы к восьми часам в классе было тепло.

Виталий Кокорин
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