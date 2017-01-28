Русский полк на службе императора Китая





В одном из номеров некрасовского журнала «Современник» за 1863 год появилась статья под названием «Русское поселение в Китае в первой половине XIV века», содержавшая в себе удивительные сведения об истории дома Чингизидов в Китае. Автором той знаменательной статьи оказался знаменитый русский исследователь Китая архимандрит Палладий Кафаров, который жил и трудился в Пекине в 1840 ­ 1847, 1849 ­ 1859 и 1864 ­ 1878 годах. Это он собрал уникальные сведения об «олосах» ­ русских людях, составлявших в XIV веке отдельный десятитысячный полк Пекинской гвардии. А началось все с того, что голландский историк Грунефельд, изучая историю Явы и Суматры по древним китайским источникам, обратился к русскому коллеге Палладию Кафарову( на фото), открывшему рукописные сокровища «Истории династий» и другие старые архивы, хранившиеся в Пекине. Из беседы с коллегой Грунефельд вынес много интересного не только для себя. Так, изучая «Си­юй­цзы» ­ «Историю западных стран», Палладий узнал, что виноград, люцерна (трава «муссу») и многие другие полезные растения были перенесены в Китай из оазисов Средней Азии. А «виновниками» этого перенесения явились русские, еще в те времена наладившие связи Китая с Россией. Об этом недвусмысленно утверждалось в хранившейся в Пекине «Тайной истории династии Юань». В частности, Палладий выяснил, что и название «Сибирь» было известно в Китае еще в XII в., когда отшельник Чанчунь ездил зачем­-то к Чингисхану.

Однако прежде чем прийти к своему удивительному открытию, Палладий перевел на русский язык тысячи страниц китайских летописей, прочел огромное количество рукописей и сделал из них сотни извлечений. Лишь после этого и выяснилась едва ли не фантастическая история.

Оказывается, в последние годы десятилетия власти монголов в Китае среди отборных частей Пекинской гвардии были русские и аланы (предки осетин). В числе воинов русского полка значились люди с именами Николай, Илья, Георгий, Дмитрий и т.д. Полк этот подчинялся только Высшему военному совету в Пекине и размещался в отдельном поселении. В мирное время русские воины занимались земледелием, охотой и рыбной ловлей, имея свои сельскохозяйственные орудия.

В 1331 году русский полк был пополнен шестьюстами воинами, а через год туда же прибыли еще 2803 человека. Последнее упоминание о русских гвардейцах в Пекине относится к 1334 году. В китайских хрониках трижды упоминается о появлении новых русских в Пекине. “ В 1-й луне этого года князь Джанчи представил 170 человек русских; его одарили за это 72 динами (фунтами) серебра и 5 тыс. динов ассигнациями,— говорилось в хронике. — Тогда же 1000 русских снабжены были платьем и хлебом... в 7-й луне Яньтемур препроводил в Пекин 2500 русских”. Из китайских хроник нельзя понять, какие князья, откуда и как доставляли русских в Пекин. Наконец, в 1334 г. известный монгольский полководец Баян был назначен командиром гвардии, состоявшей из монголов, кипчаков и русских. Это было последнее указание о русских в Пекине, отмечал Палладий, в истории дома Юань. Понятно, что из всех этих отрывочных сведений нельзя составить полного представления о положении и судьбе Русской дружины в ханской службе, о числе русских, затерявшихся на Дальнем Востоке, тем более, что через 34 года от последнего указа о русских в Пекине монголы были изгнаны из Китая. “Надобно думать, что русский полк разделил судьбу павшей династии и по удалении из Китая поселился где-нибудь на окраине монгольской степи, или в Маньчжурии”,— писал Палладий. «Но как же русские люди могли оказаться в Китае?» ­ задался вопросом Палладий Кафаров. Ответ он нашел в исследованиях еще одного знатока истории Китая, врача русской миссии в Пекине Э. Брейтшнейдера. В частности, он выяснил, что еще в 1251-­1259 годах алан Юваши, сын Ильи, доходил до Сибири.

В те же годы алан Николай побывал в Юннани. Более чем вероятно, что многие русские оказались в Китае, будучи пленниками монголов, а еще часть из них проникла в древнюю страну естественным миграционным путем. Извлечения из «Юаньши» о русских людях, их пашнях и промыслах, расположенных между Великой стеной и Пекинской равниной, пролили свет на события, дотоле не известные русским историкам. В этом огромная научная заслуга Палладия Кафарова.

В 1856 году в Москве вышло четырехтомное сочинение под названием «Сказание о странствии по России, Молдавии, Турции и Святой земле инока Парфения». Этому ученому принадлежит повествование об удивительных приключениях семипалатинского каравановожатого Порфирия Уфимцева.

Когда Палладий в 1850 году познакомился с Порфирием Глебовичем Уфимцевым, тому было не более 25 лет от роду, но он слыл уже очень бывалым человеком. Караванщик служил приказчиком в кожевенной лавке. Рассказы молодого Уфимцева о своих приключениях вынудили Палладия просить его немедленно взяться за их описание. В 1851 году эта работа была окончена. Что же писал о себе и обо всем увиденном во время путешествий Порфирий Уфимцев?

Родился он в небольшом городке Туринске Тобольской губернии. Родители отдали его на выучку семипалатинскому купцу С. Самсонову, который вел торговлю с Восточным Туркестаном и Средней Азией (его приказчики посещали эти регионы под видом татар). Уже к тринадцатому году жизни способный ученик, который к этому времени обучился татарской, казахской, узбекской и китайской речи, стал ездить в степные аулы с торговыми караванами.

Когда Уфимцеву исполнилось восемнадцать лет, он совершил самостоятельное путешествие в Киргизскую степь, Бухарское и Кокандское ханства. В 1844 году С. Самсонов решил снарядить караван из 200 верблюдов для путешествия по маршруту Семипалатинск ­ Кульджа под руководством Уфимцева. Кульджа, или Хой Юань­чен, был городом, построенным китайским богдыханом в захваченном в 1755 году Восточном Туркестане. Во время этой торговой экспедиции у ворот Кульджи, где остановился караван, произошла удивительная встреча Порфирия с человеком лет тридцати, по виду совершенным китайцем. Неизвестный знал, что Уфимцев прибыл со стороны России, и назвал себя… потомком русских людей!

Изумленный Уфимцев самым внимательным образом выслушал рассказ­исповедь незнакомца. И пришел к выводу, что такое выдумать было невозможно! Слишком правдоподобно все звучало.

«Китаец» признался, что он потомок русских албазинцев, живших в Пекине. Дед его не по своей воле попал в Китай, здесь родился и отец рассказчика, а затем появился на свет и он сам.

Уверившись в том, что незнакомец говорит правду, Уфимцев распахнул на себе халат и вытащил из­за ворота красной рубахи нательный крест. Албазинец, плача от радости, стал обнимать Уфимцева. Новые друзья побратались. На следующий день семипалатинскому приказчику привели коня под золоченым седлом, и он поехал в гости к потомкам русских людей, живших в Кульдже. Кульджинские албазинцы восторженно встретили Порфирия Уфимцева в своих домах. Он изучал их образ жизни, видел, что «живут они исправно, имеют хорошие дома и сады». Потомки русских были женаты на китаянках, но в семьях хранились предания о прародине албазинцев и соблюдались обычаи предков. «Ежели бы было можно, то мы бы все бежали в Россию», ­ говорили Уфимцеву его новые кульджинские друзья.

Уфимцев прожил в Кульдже три месяца в постоянном общении с потомками русских людей. Когда, наконец, самсоновский приказчик собрался в обратный путь, албазинцы проводили его «до поворота в Бухару», так как он избрал дорогу через Ташкент.

Виталий Кокорин