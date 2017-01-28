Афган — из истории войны с моджахедами





Моджахеды, потерпев в 1980-82 гг. ряд поражений, сменили тактику. Они стали уклоняться от прямых столкновений с Советской Армией, используя тактику внезапного удара мелкими группами (в основном, вне кишлаков), отказ от позиционной войны, широкое использование маневра, действия в труднодоступных районах, где затруднительно или невозможно использование бронетехники. Группы и отряды имели достаточную степень автономности. Такая тактика на первых порах имела некоторый успех. Вместе с тем, когда советским войскам удавалось навязать моджахедам «классические» правила войны, последние несли ощутимый урон. Такое оказывалось возможным, когда советским подразделениям удавалось окружить базовые районы и лагеря мятежников, или когда удавалось блокировать банду в населенном пункте.

В ходе второго этапа пребывания интенсивность боевых действий постоянно возрастало. Наибольшего пика она достигла в 1984-85 гг. В 1984 году погибло свыше 2343 советских военнослужащих. В 1985 – 1986гг. боевые действия развернулись практически на всей территории Афганистана. Перед советскими войсками были поставлены задачи – уничтожить базовые районы повстанцев. Эти задачи всегда выполнялись, однако противник, используя тактику свою излюбленную тактику, мелкими группами выходил из-под удара. После же завершения войсковой операции советские подразделения возвращались в места постоянной дислокации, оставляя очищенный от мятежников район афганским властям. Однако через некоторое время недобитые мятежники возвращались туда, восстанавливали свою структуру, и вскоре советские войска вынуждены были вновь проводить операцию в этом районе. Характерный пример – Панджшерское ущелье, где за 9 лет пребывания советских войск проводилось 12 операций по вытеснению отрядов одного из наиболее серьезных командиров мятежников – Ахмад Шаха Масуда, знаменитого «Панджшерского льва». Однако кабульская власть в этом районе так и не закрепилась.

В мае-июне 1982 года была проведена пятая Панджшерская операции, в ходе которой впервые была осуществлена массовая высадка десанта: только в течение первых трех дней было десантировано свыше 4 тысяч советских военнослужащих. Всего же в этой операции принимало участие около 12 тысяч советских солдат и офицеров. Операция проходила одновременно на все 120 км в глубину ущелья. В результате в этот раз Панджшер был взят, однако, через две или три недели советским войска пришлось его оставить. Для того, чтобы полностью контролировать Панджшерское ущелье, необходима было содержать в этом районе довольно значительную группировку сил, однако, сложившаяся в то время обстановка требовала проведения крупных операций на всей территории Афганистана. Афганская же армия была не в состоянии удержать этот стратегически важный район.

В 1983 году боевые действия велись в окрестностях центра провинции Пактия – города Хост, который в июне-июле мятежники попытались блокировать. Однако получившие передышку от боевых действий против банд Ахмад Шаха Масуда советские и афганские части успешно пресекли эту попытку. 1984 год начался с операции по деблокированию аэропорта афганского города Ургун. Занявшие господствовавшие высоты душманы практически перерезали воздушное сообщение этого уездного центра с Кабулом.

21 апреля 1984 года началась седьмая Панджшерская операция. Называют такие цифры: в ней участвовало 11 тысяч советских и 2600 афганских военнослужащих, 200 самолетов и 190 вертолетов. Однако и таких сил оказалось недостаточно. Приходилось полагаться, по признанию очевидцев, на умение, выучку и беспредельное мужество солдат. Несмотря на мощную концентрацию сил и на этот раз ликвидировать отряды Ахмад Шаха не удалось. Им лишь нанесли существенные потери. Наиболее горячими точками в 1984 году, помимо названых, были зеленая зона Кандагара — на самом юге, и города Герат, Хост с прилегающими уездами — на западе. Ахмад Шах Масуд, командующий Панджшерским фронтом, как он называл себя, и Гульбуддин Хекматьяр со своими отрядами не уходили далеко от главной коммуникации Хайратон — Кабул и перевала Саланг. Они кружили по одним и тем же местам — нападали, заметали следы и опять появлялись...

Виталий Кокорин