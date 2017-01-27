Что на самом деле означают известные выражения

Мы употребляем много разных выражений, понятных по смыслу,но звучащих довольно странно для современного человека.

Заговаривать зубы





Зубы болели у всех людей во все времена. Одни ходили к докторам, другие - к знахарям, у которых были свои способы лечения с помощью трав, заговоров и заклинаний. Бывало, что после такого посещения боль в зубе утихала и человек был доволен. Со временем выражение “заговаривать зубы” стало означать вводить в заблуждение, обманывать. С зубами связаны и другие фразеологические обороты: “класть зубы на полку” - то есть голодать, “держать язык за зубами” - молчать, “навязнуть в зубах” - надоесть.

За тридевять земель

Это выражение часто встречается в русских народных сказках и обозначает “очень далеко”. Происхождение выражения относится ко времени, когда на Руси, помимо десятеричной системы счисления, существовала и девятеричная, в основе которой лежала цифра девять. В сказках для усиления описываемого факта всё бралось в трёхкратном размере: за тридевять земель, в тридевятом царстве, в тридевятом государстве. Из фольклора эти выражения перешли в обычный разговорный язык и сохранили свою образность в литературе.

Заткнуть за пояс

Выражение связано с привычкой мастеровых засовывать за пояс временно ненужный инструмент. В старину это выражение перешло и на взаимоотношения людей. В случае физического превосходства соперник хвастливо обещал другому поступить с ним как с ненужной вещью: спрятать у себя за поясом или положить в карман.

Заколдованный круг

Существует народное поверье, что в лесу леший водит человека по кругу, поэтому заблудившийся возвращается на то место, где он уже был. Такое действительно бывает с людьми в лесу и происходит это из-за того, что шаг, сделанный правой ногой, шире, чем шаг левой. При отсутствии точного ориентира человек и ходит кругами. В повседневной жизни иногда бывают такие ситуации, когда обстоятельства зависят друг от друга и получается замкнутая цепочка, которую трудно разорвать, тогда говорят, что человек попал в заколдованный круг или в безвыходное положение.

За семь вёрст киселя хлебать

Старинная мера расстояний - верста - произошла от глагола “вертеть”. Она характеризовала расстояние или протяжённость борозды от одного поворота плуга до другого при пахоте. Верста равнялась тысяче саженей или - в современной системе мер - почти километру. Кисель был одним из самых распространённых на Руси блюд, его можно было “хлебать” и дома, а не отправляться “за семь вёрст”, потратив на это уйму времени и сил. Поэтому выражение “за семь вёрст киселя хлебать” стало означать “ехать далеко и попусту”

Виталий Кокорин