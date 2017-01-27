Бабушка неонацизма: дочь продолжает дело Генриха Гиммлера

“Какой замечательный патриотический проект концлагеря!», - так писала девочка Гудрун в письмах своему отцу Генриху Гиммлеру. Дочь рейхсфюрера с малых лет воспринимала поездки в Дахау как развлечение, во всем поддерживала отца и во взрослые годы. Гудрун с отцом Генрихом Гиммлером

После смерти Гиммлера она приложила максимум усилий к тому, чтобы продолжить дело отца: помогала избежать наказания бывшим эсесовцам, всячески поддерживала неонацистское движение и даже пыталась реабилитировать отца. Семейный портрет: Гиммлер с женой Маргой, по центру Гудрун, справа приемный сын Герхард, слева подруга Гудрун





История жизни Гудрун Гиммлер-Бурвиц — свидетельство того, что самые страшные идеи могут найти последователей. Миллионы советских людей погибли в Великой Отечественной войне, чтобы искоренить фашизм, однако неонацистские идеи до сих пор владеют умами. Гудрун была едва не единственным ребенком среди детей верхушки Вермахта, который не отрекся от отца. Она прямо заявляла, что всячески поддерживает действия Генриха Гиммлера и считает, что со временем историки пересмотрят отношение к его фигуре и реабилитируют его имя. Портрет Гудрун Бурвиц

Сложно представить, какие необратимые изменения происходили в психике Гудрун, когда она еще будучи ребенком выезжала с отцом в рейды по концлагерям. Ее впечатления были безоблачными: она радовалась тому, как вкусно их потчевали, восхищалась красотой природы, а порой даже с интересом рассматривала рисунки, которые создавали узники. Обо всем этом она радостно сообщала отцу: «Дорогой папа! Сегодня я вместе с мамой и тётей Лидией побывала в лагере СС в Дахау. Нас вкусно и сытно накормили. Мы провели чудесный день!» Генрих Гиммлер и Адольф Гитлер

В детстве Гудрун была влюблена в образ отца, после разочарование ее не постигло, и она приложила максимум усилий к тому, чтобы помочь тем преступникам, которые совершали деяния против всего человечества. По ее милости безбедно и счастливо уже в 2010-е годы жили эсесовцы, убивавшие евреев в концентрационных лагерях Польши, Чехословакии, она же помогала фашисту, известному под именем Лионского мясника, который отдавал приказы об уничтожении партизан-итальянцев. Бабушка неонацизма - Гудрун Бурвиц

Сейчас Гудрун Гиммлер (по мужу Бурвиц) 87 лет, ее дом расположен в Дахау, неподалеку от того места, где в годы правления Третьего рейха находился концлагерь и мученической смертью погибли более 36 тысяч человек. Гудрун пользуется симпатией у многих бизнесменов, поддерживающих ультраправых, от них она получает финансовую помощь. Спецслужбы Германии пристально следят за ней, но «бабушка неонацизма» продолжает свою пропаганду......

...Если о родной дочери Генриха Гиммлера Гудрун существуют достаточно подробные сведения, то о жизни его приемного сына Герхарда неизвестно почти ничего. Вот лишь некоторые факты, которые проливают свет на то, как сложилась его жизнь...

Герхард фон дер Аэ (Gerhard von der Ahé) родился 21 июля 1928 года в семье Курта фон дер Аэ, который работал инженером-электриком в Берлине и в 1931 году вступил в НСДАП. 19 февраля 1933 года отца четырёхлетнего Герхарда убили. Старшего брата отправили в приют, а младшего, Герхарда, усыновил Генрих Гиммлер.

Глава СС очень хотел сына. Но его жена Маргарет, родившая ему дочь Гудрун, больше не могла иметь детей. Воспитание приемного сына одного из погибших сподвижников казалось Гиммлеру благородным занятием, которое к тому же послужит укреплению семьи. Герхарда ввели в дом и наградили ласковым прозвищем Буби (Малыш). Пуппи (Куколка), как звали дома родную дочь Гиммлера, была несказанно рада появлению брата, который был всего на год старше её. Однако семейная идиллия продлилось относительно недолго. В конце 1936 года сердце рейхсфюрера СС заняла другая женщина, секретарша Хедвиг, позже родившаяся ему двоих детей. Мало бывавший дома Гиммлер стал навещать детей ещё реже. И если Гудрун частенько прилетала к отцу в Берлин, то с приемным сыном Гиммлер не горел желанием встречаться.

Обстановка в доме постоянно была напряженной: всю бессильную злобу фактически брошенная Маргарет направляла на приёмного сына, в то время как родная дочь стала для неё предметом чрезмерной опеки. В своем дневнике жена Гиммлера бесконечно жалуется на приемного сына и хвалит дочь. "Герхард, как всегда, ленив и не собран. У Пуппи всё хорошо и сладко, она, как обычно, хочет понравиться нам этим" - пишет фрау Гиммлер. Осенью 1939 года Герхард поступает в национал-политическую академию. Его успеваемость оставляет желать лучшего, нагрузки оказываются ему не по силам и Герхард оставляет академию. Однако терерь он вынужден учиться в школе, а не на дому, как Гудрун. Карл Фридрих Вольф, оберстгруппенфюрер СС так вспоминал о мальчике: "Все что я знаю, это то, что он получил наиболее недетское обращение ". В начале 1945 года он бросает школу и в 16 лет вступает в СС.

Маргарет пишет в своем дневнике в феврале 1945 года: "Посетит ли Герхард дом, прежде чем отправится на фронт - остается под вопросом. Он очень смелый и ему нравится с СС в Брно. Военная ситуация изменилась, очень тяжело". Как добровольца Герхарда направляют на Восточный фронт, где он попадает в плен к русским. После плена Герхард возвращается в дом своей приемной матери, затем, как говорил в интервью старший брат Генриха Гиммлера Гебхард, устраивается на работу водителем в Любеке, продолжив, несмотря на все противоречия, общаться с Маргарет до самой её смерти в 1967 году. Вот что известно о его последующей жизни: жил в Любеке, в пригороде "Kücknitz", стал журналистом и с конца 50-х годов и до пенсии работал в местной газете "Lübecker Nachrichten". Женился на девушке по имени Аннеми (Annemie von der Ahe), однако детей у них не было.

Вместе с женой они были чемпионами Германии по карточной игре "Skat". Очень любили собак - спасали их, лечили, держали несколько у себя дома и называли их "наши дети". Умер Герхард фон дер Аэ в декабре 2010 года, в Любеке, на двенадцать лет пережив свою жену... Он никогда не носил фамилию Гиммлер, осуждал нацизм и о своей связи с семьей главы СС не упоминал... По крайней мере соседи и не догадывались, кто живет с ними рядом...

Виталий Кокорин