Георгий - Победоносец

Георгий Артемьевич Широков на войну попал в 1942-м. Участвовал в снятии блокады Ленинграда и боях на Карельском перешейке. О тех днях вспоминает сегодня неохотно. 9 Мая, говорит, нужно о хорошем думать.

"..Название части? 101-я морская Гвардейская железнодорожная артиллерийская Красносельская Краснознаменная бригада Краснознаменного Балтийского флота. Всего отслужил 33 года, почти три года на войне, окончил ее в звании «старший гвардии краснофлотец». А уж после войны еще во флоте служил, а потом в Космических войсках, пока в 1974 году не вышел в отставку в звании полковника.





Вот и моя пушка – 12-дюймовка, вон она, там стоит (мы идем по Парку Победы к артиллерийскому разделу оружейной экспозиции). Только здесь она не на железнодорожной платформе, а на простом постаменте. Мы с нашими пушками-башенками в войну двигались на железнодорожных платформах, тем и ценно было наше соединение, что мы не сидели вкопанными, как береговые батареи, а двигались. Вот так всю войну и прошли – до Кенигсберга и Пиллау, то есть до Восточной Пруссии. Всё по дороге перемолотили. А еще участвовали в прорыве линии Маннергейма на Карельском перешейке. Две линии надо было пробить, чтобы прорвать эту мерзуху, в этом много частей участвовало, в том числе и наша бригада. И Выборг тоже взяли, а перед Выборгом еще и оборонительный обвод, еще одна линия их обороны, и все это было нами пробито.

Вообще-то я крестьянин, в Вятской губернии родился и вырос. Рожден я 1 мая 1924 года, а 7 мая мои, Георгия, именины, так что можете меня называть Георгием-Победоносцем (смеется). Мой отец был землепашец, и дед тоже, да и я потрудиться успел: и пахал, и сеял. Детей в деревне приучали с трех-четырех лет по хозяйству помогать, а уж в шесть лет учили жать серпом. Вот видите на левой руке небольшие шрамы – это с тех времен осталось, когда серпом себе по пальчикам попадал… В четыре утра на сенокос вставали – а как же иначе! (Читает строфы А. Некрасова: «В полном разгаре страда деревенская…») Вот так я и трудился, вплоть до лета 1942 года, пока не забрали в армию, вслед за четырьмя братьями. Так что к пушке я попал прямо от сохи.

Наша ударная бригада была создана в январе 1942 года, а звание гвардейской ей было присвоено в январе 1944-го. А другим частям такое звание дали много раньше. Иногда непонятно – за что давали? Авансом как бы. Формируют батарею «катюш», набирают туда хлопцев от сохи, таких, как я, большинство еще пороху не нюхали, ни одного залпа еще не сделали, а уже считались «гвардейцами». А ведь это звание надо было завоевать! Вон в Отечественной войне против Наполеона за что такое звание давали? За то, что разбили француза, вошли в Париж… Это не простой звук! Гвардия – великое, святое звание.

Хотя наша бригада потом в войну звание гвардейской заслужила…

Мы участвовали в прорыве блокады под Тихвином. 7 ноября 41-го года немцы сомкнули под Тихвином второе кольцо окружения – в Ленинград стало ни пройти, ни проехать. Слава богу, нашлось сил у России – а у нашей страны много сил, и армия-то у нас была сильная! – так вот перебросили туда несколько дивизий и через месяц отбили Тихвин. То есть открыли путь из Вологды к Ладожскому озеру, а далее – через Ладогу в Ленинград. Если бы не было сил отбить, то неизвестно, остался бы Ленинград в наших руках или нет. Но с божьей помощью и телами русских ребят 9 декабря Тихвин отбили и повезли через железку грузы…

Вообще-то я про это в книжке «Тихвин, 1941 год» вычитал. Нашел ее недавно. Почему я все это наскребаю? Мне поручено нашим вятским землячеством написать воспоминания о войне. «Ну что, – говорю, – мне на девятом десятке этим заниматься?» А глава нашего землячества космонавт Виктор Петрович Савиных мне: «Ничего, Георгий Артемьевич, справишься, мы в тебе уверены». Вот и справляюсь.

Страшно ли на войне было, говорите? Да конечно страшно. Еще как страшно! Другое дело, что владеть собой надо было. А кто не мог владеть, кто трусил, тех… Не то чтобы они предатели были – те, что дезертировали или просто испугались в бой идти. «За трусость» это называлось. Просто не каждому дано совладать с собой. Таких вот ребят и расстреляли во множестве. Это я не с потолка беру, сам видел: перед строем объявляли и в расход. Для острастки это делали, чтоб другие боялись. А ведь много было ребят совсем молоденьких, таких, как я, жизни не видевших. Я ведь бабочки тогда еще не знал. И не я один. Уверен, не меньше миллиона ребят ушли ниже нулевой отметки не целованными, не познавшими даже, что такое женщина.

А я счастливый человек: у меня уже две правнучки, а полгода назад моя внучка подарила мне долгожданного правнука, ему сейчас полгода. Вообще, у меня правнуков много, если считать не только прямых, но и от четырех братьев и пяти сестер. А это уже по моей, Георгиевской линии. Это мой наследник, ему, как подрастет, будет кортик вручен. Лично! А уж если деда мерзуха с косой раньше встретит, то запишу в завещании, кому кортик оставить.

Наград у меня сколько? Если не считать потерянных, то сейчас на груди около тридцати; всякие там знаки юбилейные не считаю. Главная для меня – медаль «За оборону Ленинграда». Получил за прорыв блокады в январе 1943 года. Да, сообщу вам, что это уже седьмая попытка прорыва была. А ведь нигде не пишут об этом, что седьмая по счету. Вот напишите об этом, только правдиво, без приукрашивания, не так, как часто ваш брат журналист делает. Да не коверкайте при этом речь-то русскую! Кстати, настоящий русский язык еще сохранился там, где я родился, в деревне. А до самой войны, когда у нас и радио-то не было, речь у нас в деревне сохранялась древнерусская. Как говорили-то? Вот наша соседка Наталья Ивановна обращалась к моей матери: «Побахорила бы со мною». Означало это «поговорить». Откуда это? Новгородское старое словечко. А более новое: баять. «Не бай, баба» – так говорили. Таких слов, древнерусских, с десяток-другой у нас употребляли. А уж в городе другая речь была. Вон, когда мои сестрички уехали на фабрику работать, так возвращались оттуда совсем с другими словами.

Пушка, из которой я стрелял, называется МУ-2, расшифровывается так: морская универсальная, калибр 152 мм. (Подходим к этой самой пушке, фотографируемся рядом с ней.) Почему универсальная? Она могла быть установлена и на крейсерах, и на берегу, и на железнодорожной платформе. Дальность выстрела до 30 км. Сразу, как мы, новобранцы, переправились через Ладогу на позицию, так нас к ней и приставили. Без всякой подготовки в тылу, только неделю до этого во флотском экипаже получали обмундирование, винтовки. Мне винтовка Мосина досталась, царских времен еще конструкция, но очень точная и безотказная.

Был в первые полтора года подносчиком снарядов. Чего тут учить-то! Берешь снаряд и тащишь к пушке. А сам боезапас на дрезине из леса подвозишь – там склад замаскированный был. Там нагружаешь, здесь сгружаешь. Нет-нет, все самим приходилось делать. Каждый снаряд весил 55 кг, штук двадцать иногда за один день стрельбы приходилось подтаскивать. Нет, не вдвоем, один поднимал! А вот когда Миша, наводчик, погиб в начале 44-го, я и встал на его место. (В этот момент к Георгию Артемьевичу подходит незнакомый молодой человек, один из многих в этот день, дарит букет, поздравляет.)

Только не верь тому, что на этой табличке написано, что расчет был 20 человек. Всегда было меньше, никогда полного расчета не набиралось. Я в основном в погребе, вырытом под ней, корячился. Потом меня постепенно научили все необходимое делать. Чтобы в крайнем случае, если все погибнут, мог сам снаряд зарядить, навести и выстрелить. Как часто передвигались? Пока не засечет противник, стоим. А как начнет молотить по нас по-настоящему, передвигаемся на другое место.

Как заступил в боевой расчет в начале лета 42-го, сразу попал под очень сильный обстрел. Потом стал привыкать помаленьку. Сколько врага уничтожили? В Тушино в Военно-морском архиве есть все данные, сколько наша бригада намолотила живой силы и техники противника. Но, конечно, это все на глазок оценивалось. Так что верить этому не только у нас, а нигде нельзя…

Еду получали по ленд-лизу. На тушенке американской и жили. А еще на каше из цельных зерен из канадской пшеницы. А вот оружия по ленд-лизу нам на батарею не поставлялось. Рядом, на соседнем пятачке, батарея 122-миллиметровых гаубиц стояла, так у них зенитки марки «Эрликон» были. Тоже по ленд-лизу поставлялись. Шведского производства. Хоть шведы и нейтралы были, но оружие поставляли, и той, и другой стороне.

Помню, на станции Обуховская командир взвода управления Кондрашов, царство ему небесное, садится в дверь открытую на камбузе и крыс бьет из мелкашки. Они рядом в огромном количестве были: много банок пустых из-под тушенки валялось. Тренировался так в стрельбе.

Да, еще из продовольствия были «подарки Чойболсана», монгольские барашки в шкурах, выпотрошенные, видел однажды, как их на станции разгружали. Нет, тушенки монгольской не было.

9 мая встретил под Пиллау, куда шли добивать немцев, 16-ю и 18-ю армии. В последние дни мы продолжали домолачивать Курляндскую группировку, окруженную западнее Риги. Как раз эти мерзавцы, из 16-й армии, и замкнули кольцо у Тихвина. Так что мы с ними долго разбирались.

– Они до последнего бились там. Легион СС до 11 мая сопротивлялся (это уже Александр, сын Георгия Артемьевича добавляет).

– Но про это необязательно всем знать. Да и вообще, многие тонкости до сих пор печатать не стоит…

Как получилось? 8-го утром снялись с позиций и начали перебрасывать нас по направлению к Елгаве, где, помнишь, императрица Анна Иоанновна жила. А вечером Коленька Закурдяев получает телеграмму о том, что война закончилась, прибегает к нам весь такой радостный. Но еще до этого наши зенитки поодаль начали стрелять трассирующими – уже, стало быть, узнали. А в телеграмме той был приказ: в 24.00 прекратить боевые действия. Мы действия-то прекратили, но тоже начали палить от радости. И уже никто не мог запретить. Да и не нужен никому стал боеприпас.

Как победу отмечали? С утра 9-го высыпали из вагонов, накрыли столы, тут же появился шнапс. У литовцев его покупали. Музыку завели, патефон, танцы начались. Помню, одна девица из медсанбата надела платье в горошек. Спрашиваем: «Откуда?» Отвечает: «Всю войну в чемодане хранила». Видно, знала, что понадобится. (Смеется.)"

Виталий Кокорин