Как французы пытались сбить самолёт с Брежневым

Малоизвестный факт - 9 февраля 1961 года Ил-18, на котором Леонид Брежнев (в то время Председатель Президиума Верховного Совета СССР, то есть формально первое лицо государства) летел с визитом в Гвинею, был по неустановленной причине атакован над Средиземным морем истребителем ВВС Франции, который сделал три захода на опасно близкое расстояние от самолёта и дважды открывал стрельбу по советскому самолёту с последующим пересечением его курса.Пилотам удалось вывести свой самолёт из зоны обстрела.

Вот статья об этом событии в "Московском комсомольце":





“МК” 11 февраля 1961 г.:

“…Из официального заявления Министра иностранных дел А.Громыко временному поверенному в делах Франции в СССР: “9 февраля имел место беспрецедентный случай нападения французского военного самолета на советский гражданский самолет, на борту которого находились Председатель Президиума Верховного Совета СССР Л.И.Брежнев и сопровождающие его лица. Нападение произошло в период с 14 ч. 23 мин. по 14 ч. 30 мин. гринвичского времени в воздушном пространстве над международными водами Средиземного моря в районе около 130 км на север от г. Алжир (в то время Алжир являлся французской колонией). Самолет Гражданского воздушного флота СССР типа “Ил-18” следовал в Рабат (столицу Марокко) по маршруту, который был заранее сообщен соответствующим французским властям.

В указанное время, когда самолет находился на высоте 8250 м, внезапно появился реактивный истребитель с французскими опознавательными знаками и сделал три захода на опасно близком расстоянии от самолета. Во время заходов истребитель дважды открывал стрельбу по советскому самолету с последующим пересечением курса [“Ил-18”]. Такого рода действия французского военного самолета … могли вызвать тяжелую катастрофу. Эти действия нельзя расценить иначе, как акт международного бандитизма. Грубо провокационный характер действий французского истребителя становится еще более очевидным, если принять во внимание, что незадолго до появления истребителя советский самолет установил радиосвязь с алжирским аэропортом, и таким образом французским властям было точно известно о месте нахождения советского самолета, следовавшего по курсу, который к тому же был заранее известен французскому правительству… В связи с разбойничьим нападением французского истребителя Советское правительство заявляет Правительству Франции решительный протест... и требует наказания виновных…”

Некоторые подробности инцидента стали известны со слов Бориса Бугаева — личного пилота Брежнева.

“…Командир самолета “Ил-18” заявил: “В связи с облетом и троекратным пересечением французским самолетом курса следования нашего самолета, алжирской радиостанции Службы авиадвижения с борта нашего самолета была передана срочная радиограмма на английском и французском языках: “Военный истребитель делает круги вокруг нашего самолета “Ильюшин-18” №75708 Аэрофлота. Прошу отозвать истребитель”. Радиостанция аэропорта Алжира, приняв эту радиограмму, ответила “О`Кей!”, повторив это слово дважды…”

Какой смысл вкладывали в свой “утвердительный” ответ “алжирские французы”, так и осталось непонятным. Во всяком случае их истребитель не только демонстративно атаковал наш лайнер, но и произвел по нему несколько выстрелов. (Сам Леонид Ильич позднее вспоминал: “Все тогда решали секунды. И именно в эти секунды опытный экипаж, который возглавлял летчик Борис Бугаев, сумел вывести гражданский самолет из зоны обстрела”.)

По случаю такого воздушного нападения на страницах “МК” появилась подборка публикаций под общим заголовком “Советский народ возмущен бандитским актом французской военщины”. Работники Московского шелкового комбината, завода “Калибр” и других предприятий на организованных местными парткомами митингах “гневно клеймили” и “единодушно принимали резолюцию протеста”. Что же касается самих французов, то, судя по публикации в “МК”, уже 10 февраля представитель их МИДа в Париже “квалифицировал это событие как “достойный сожаления инцидент” и добавил, что “французские власти проводят расследование”.

Однако никаких внятных объяснений от правительства генерала де Голля на газетных страницах в последующие дни так и не обнаруживается. Судя по всему, дело спустили на тормозах. Леонид Ильич, благополучно добравшись до марроканской столицы и пообщавшись с тамошним королем, из Рабата полетел еще дальше — в Гвинею и в Гану. А еще буквально через 3 дня громыхнуло новое громкое международное ЧП: был убит премьер-министр Конго Патрис Лумумба, которого активно поддерживало руководство СССР, и наши средства массовой информации занялись отработкой “лумумбовской” темы, на все лады поминая “империалистических убийц” и описывая прокатившиеся по миру акции протеста. Ну а уж когда в космос отправился первый космический корабль с человеком на борту… Тут стало и вовсе не до “воздушного покушения” на Брежнева.

По крайней мере журналистам.

А у лётчика Бориса Бугаева, который вывел самолёт с Брежневым из под обстрела, всё сложилось хорошо. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 августа 1966 года за выдающиеся успехи в выполнении заданий семилетнего плана по перевозкам пассажиров воздушным транспортом, применении авиации в народном хозяйстве страны и освоении новой авиационной техники Бугаеву Борису Павловичу присвоено звание Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали «Серп и Молот». С 1966 года заместитель Министра, а с 1967 года первый заместитель Министра гражданской авиации СССР. В мае 1970 года был назначен Министром гражданской авиации СССР. На этом посту Б.П.Бугаев проработал 17 лет.

Кстати, что занятно, если в Google ввести запрос "Brezhnev 9 february 1961", то буквально только несколько ссылок можно найти на заданную тему - хотя, это, возможно, вообще единственный случай за всю мировую историю, когда самолёт с главой государства был атакован чужими ВВС.

Виталий Кокорин