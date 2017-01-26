Американский план "Дропшот": как уничтожить Россию

Холодная война грозила перейти в "горячую" фазу задолго до Карибского кризиса. После Второй мировой войны, пока в СССР шли разработки атомной бомбы, Пентагон планировал массированный бомбовый удар по 100 советским городам. Назревающая конкуренция Индустриальный потенциал США за военное время возрос благодаря военным заказам, к концу 1945 года на долю США приходилось 2/3 мирового промышленного производства, в Штатах выплавлялась половина мировой стали. Американской военной гегемонии могла противостоять только одна держава — СССР.

Это американское правительство понимало ещё во время войны. 16 мая 1944 года Комитет начальников штабов (КНШ) США подготовил доклад, в котором Советский Союз признавался вторым полюсом геополитического влияния. Уже спустя два месяца после капитуляции Японии, 3 ноября 1945 года, на рассмотрение КНШ США поступил доклад N 329 Объединенного разведывательного комитета.





В его первом параграфе было ясно указано: "Отобрать приблизительно 20 целей, пригодных для стратегической атомной бомбардировки СССР". Грядущее противостояние неумолимо набирало обороты. 14 декабря 1945 года Объединенный комитет военного планирования США издал директиву N 432/д, в которой указывалось, что самым эффективным оружием для удара по СССР признавались имеющиеся у США атомные бомбы. Горячая угроза холодной войны После Фултонской речи Черчилля (5 марта 1946 года) сомнений не осталось — мир вступал в очередную войну — холодную.

У американцев на руках был главный козырь — атомная бомба, но американская разведка докладывала, что в СССР также ведутся разработки этого оружия. В военном ведомстве США с пулемётной скоростью выпускались всё новые планы нападения на Советский Союз. Первый план назывался "Пинчер", он был подготовлен уже 2 марта 1946 года. Затем последовали планы "Бушвэкер", "Кранкшафт", "Хафмун", "Когвилл", "Оффтэк". В 1948 году был разработан "Чариотир", по которому атаке должно было подвергнуться уже 70 советских городов, на них планировалось скинуть 200 атомных бомб.

Холодная война грозила перейти в "горячую фазу". Надо — значит НАТО США не могли вступить в противостояние с СССР без международной поддержки. 4 апреля 1949 года было объявлено о создании НАТО. В антисоветскую коалицию таким образом вовлекалось все больше стран, соответственно росло как количество боеголовок, так и масштаб предполагаемой агрессии. Наконец, 19 декабря 1949 года Комитетом начальников штабов был утвержден план "Дропшот", по которому 1 января 1957 года могла начаться крупномасштабная операция сил НАТО, началом её должна была стать бомбардировка 100 советских городов 300 атомными бомбами 250 тысячами тоннами бомб обычных.

Преимущество в небе К началу 1950-х США имели абсолютное превосходство над СССР в ядерном потенциале, в военно-морских силах и в количестве стратегических бомбардировщиков. Штатовские бомбардировщики B36 Peacemaker B47Stratojet могли, взлетев с базы на территории Великобритании или Японии, достать до центральных областей СССР, более легкие бомбардировщики "AJ-2", "A-3" и "A-4" гипотетически могли совершить удары по периферийным районам Советского Союза. Под удары американской палубной авиации попадали Мурманск, Таллинн, Калининград, Севастополь, Одесса.

В это время на вооружении СССР состояли стратегические бомбардировщики "ТУ-4", но дальности их полета, при базировании на территории СССР, не хватало для масштабных бомбардировок вероятного противника. Бомбардировщики "ТУ-16" также не обладали достаточной дальностью. Вероятная оккупация По планам американских стратегов, побеждённый Советский Союз подлежал оккупации и должен был быть поделен на четыре "зоны ответственности": Западная часть СССР, Кавказ — Украина, Урал — Западная Сибирь — Туркестан, Восточная Сибирь — Забайкалье — Приморье.

Эти территории разделялись ещё на 22 "района ответственности". Две американские дивизии должны были дислоцироваться в Москве, по одной в Ленинграде, Минске, Мурманске, Горьком, Куйбышеве, Киеве и еще в 15-ти городах СССР. Срыв планов Иосиф Сталин знал о планах Пентагона, но сохранял ледяное спокойствие. В конце августа 1949 года в СССР прошли успешные испытания советской атомной бомбы "РДС-1". США так и не решились осуществить свои планы.

Американские военные аналитики пришли к выводу, что шансы успешной атаки крайне малы — 70 %, выведение из строя девяти стратегических районов СССР могло повлечь за собой потерю 55 % бомбардировщиков, что было критично для обороноспособности страны. В 1955 году в СССР была введена в строй система ПВО "Беркут". В неё входили радиолокационные станции Б-200, радиолокационные станции кругового обзора "Кама", радиоуправляемые ракеты В-300 и зенитные комплексы С-25. Эта система для своего времени была настоящим триумфом. Планы США были сорваны.

Виталий Кокорин