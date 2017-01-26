Так кто же научил индейцев снимать скальпы?

Фенимор Купер в одной из своих книг пишет: «Белый человек цивилизован, а краснокожий приспособлен к тому, чтобы жить в пустыне. Так, например, белый считает ПРЕСТУПЛЕНИЕМ СНИМАТЬ СКАЛЬП С МЕРТВЕЦА, А ДЛЯ ИНДЕЙЦА – ЭТО ПОДВИГ».

Давайте посмотрим, так ли это на самом деле, оставив выше изложенное утверждение на совести писателя. Дело в том, что до прибытия первых европейцев на Американский континент, скальпирование производилось индейцами лишь В ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ СЛУЧАЯХ и только из религиозных соображений, а что самое главное – ДАЛЕКО НЕ ВСЕМИ ИНДЕЙСКИМИ ПЛЕМЕНАМИ.





Что же касается «краснокожих», то их к этому занятию приобщили именно бледнолицые. Начали процесс голландские колонисты в 16-м веке, а в 18-м его продолжили англичане, подстрекавшие своих союзников из числа индейцев к нападению на французских колонистов, а также к ведению межплеменных войн. Кстати, у американских аборигенов в этом вопросе был широчайший выбор. Например, испанец, убивший врага, брал себе на память его левое ухо, француз – кисть правой руки, а англичанин и голландец – скальп.

Индейцы предпочли скальпирование. Не в последнюю очередь потому, что скальп и места занимал мало и, при соблюдении определенных правил, довольно долго не портился… Первое время, скальпирование было известно индейцам только на востоке Северной Америки и в Гран-Чако в Южной Америке, и уже оттуда это явление распространилось на Центральную и Северо-Западную Америку.

За каждый скальп белые союзники платили индейцам твердо установленную цену. Чаще всего рассчитывались «огненной водой», что кроме всего прочего способствовало и развитию среди индейцев хронического алкоголизма. Скальпирование было выгодным бизнесом, так как скальпы высоко ценились правительством: так, в 1703 г. в Пенсильвании скальп индейца-мужчины стоил 124 доллара, а женщины - 50 долларов(20 долларов примерно унция золота).

По тем временам это были большие деньги. Зачем трудиться в поте лица с туманными перспективами на получение дохода, когда можно зарабатывать себе на хлеб, хоть и опасным, но довольно прибыльным способом – охотой на людей?Вопреки искусственно сформированному мнению, самыми жестокими и алчными собирателями скальпов были не «дикие индейцы» а, считавшиеся цивилизованными, белые поселенцы. Особенно в этом отношении прославились мародерские банды майора Квантрилла времен войны Севера и Юга, которые убивали не только мужчин, но и женщин с детьми. В литературе упоминается один из главарей бандитов, Кровавый Билл, хваставшийся тем, что за один день смог заполучить шестьдесят скальпов, причем принадлежавших не индейцам, а белым.

Отметим и то, что даже в настоящее время в канадской провинции Новая Шотландия еще можно было получить награду за скальп индейца. Согласно одному из указов властей от 1756 года, белым поселенцам полагалась награда за каждого убиенного краснокожего. О том, сколько денег было выплачено за 244 года, статистика умалчивает.

Виталий Кокорин