Как овчарка Султан в блокаду трудилась

Прототип Мухтара из известного фильма – немецкая овчарка Султан. При его участии было раскрыто около 1000 преступлений, задержано более 100 преступников.

Но в его уникальной биографии присутствует еще одно число с двумя нулями, Султан – едва ли не единственная собака, которой удалось пережить блокаду. История Султана и его хозяина Петра Серапионовича Бушмина в Ленинграде была известна многим. Милиционер приучил своего «напарника» работать в любых условиях. Они вместе воевали на финском фронте, а спустя два года занимались поимкой диверсантов в блокадном городе, участвовали в операциях по ликвидации вражеских парашютистов на Дороге жизни, ловили воров и мародеров. Вместе они помогли вернуть государству украденного на 3 миллиона рублей! После выполнения особо важных поручений грамоты и усиленный паек получал не только Бушмин, но и Султан.





Овчарка взяла след

В первый выход Султана в наряд на окраине Ленинграда случилась кража. Преступники связали сторожа и через пролом в стене вынесли много ценных товаров. Бушмин осмотрел пролом, прилегающий кустарник, примятую траву. Но видимых следов, по которым можно было бы пустить собаку, не обнаружил. Надежда оставалась только на Султана. И его спустили с поводка... Овчарка сделала два больших круга у магазина, обнюхала землю у пролома и метнулась во тьму.

Пробежав метров сто за овчаркой, Павел при свете фонарика заметил, что пес вытащил из кустов стоптанный ботинок со свежей грязью на подошве. Тут же лежал и второй. Султан вновь устремился вперед.

Километра через два сыщики вышли к железнодорожному полотну. Разгоряченная овчарка побежала по путям, спустилась с насыпи и скрылась в густом кустарнике. Пробираясь по зарослям, Бушмин вдруг наскочил на Султана: тот обнюхивал и ворошил кучу сломанных веток.

Позади было уже восемь километров! И тут с железнодорожного полотна в сторону метнулись темные силуэты. Овчарка рванулась вперед. Прозвучала команда: «Стой!» Но лишь треск сучьев был ответом: неизвестные убегали. «Стой, спускаю собаку!» - последовал повторный окрик, и Султан, освобожденный от поводка, прыжками бросился в погоню. Злобное рычание подтвердило: он вступил в борьбу с преступниками. Их было трое. Сбив с ног одного, ищейка быстро настигла и прижала к земле второго. Третий сдался без сопротивления.

Гроза дворников

Особое возмущение горожан вызывали воры, которые могли возникнуть только в особых условиях блокадного Ленинграда. Речь идет о нечестных на руку работниках коммунальных служб. Некто Антонников, управдом дома № 23 по улице Войтика, зимой 1942 года обворовал практически все вверенные ему квартиры.

Таким же бессовестным человеком оказался и управдом Прокофьев. Он прописал сам себя в отдельную квартиру, набил ее дорогими сервизами, коврами, изделиями из хрусталя. Заодно прикарманил большую сумму денег, которую жильцы собрали в фонд обороны родного города.

Пожалуй, самым шумным делом коммунальных работников стал арест группы дворников, обслуживавших дома командного состава Балтийского флота. Трое суток сотрудники угрозыска и Султан терпеливо сидели в засаде. Квартирных воров взяли с поличным. Они оказались дворниками, обслуживающими эти дома. Султана вызывает Смольный

В декабре 1941 года команду сыщиков отправили в Смольный, где была совершена кража. В сопровождении чекистов их провели в подвал, на продуктовый склад. Бушмин не верил своим глазам.

В Смольном полки склада буквально забиты ящиками с фруктовыми соками, лимонами, апельсинами, яблоками, грушами, вином, водкой, коньяком. Мясо в тушах. Окорока на крюках. Палки копченых колбас по стенам висели гроздьями. Пройти удавалось с трудом из-за наставленных в проходе бочек с маслом, медом и рыбой. У Бушмина, еле таскавшего ноги от голода, закружилась голова, началась икота, потекли слюнки. Как и у Султана, тоже обалдевшего от такого обилия забытых или совсем незнакомых запахов. Но работа есть работа. Немного покрутившись, Султан взял след от окна склада и уверенно направился в помещение, где располагались снабженцы. Там он без промедления бросился к светловолосой молодой женщине и схватил ее за полу рабочего халата. Она с криком отшатнулась. Бушмин дал команду «Ко мне!» — и пес тут же отпустил ее. Работа была закончена. Из книги Данцикаа Балдаева «Султана вызывают в Смольный».

Не предал друга

Когда Султан ослабел во время блокады настолько, что не смог больше работать, Бушмин рассказал об этом товарищам, и они в течение недели отдавали свой ужин изголодавшейся собаке. За спасение жизни лучшей овчарки руководство уголовного розыска объявило проводникам благодарность и наградило их почетными грамотами. Султан и его «коллега» Дуглас за время блокады проработали 1987 следов скрывшихся уголовных преступников, задержали 681 вора и грабителя.

В первые месяцы Великой Отечественной войны 82 служебные собаки были направлены в армию для выполнения боевых заданий. В уголовном розыске блокадного Ленинграда собаки работали почти ежедневно, под обстрелами и бомбежками, в лютый мороз. Голодные.

Уже после войны дважды раненный преступниками Султан ослеп. Бушмину предложили сдать Султана в питомник. Пса обещали содержать как почетного пенсионера: вкусно кормить, ежедневно угощать сахарными косточками и подолгу выгуливать. Но Бушмин, дрессировщик от Бога, рассудил иначе. Петр Серапионович не захотел выглядеть предателем в глазах Султана. Последние месяцы жизни немощный пес провел в квартире Бушмина и умер на руках хозяина. Чучело хвостатого сыщика вместе с фотографией хозяина Петра Бушмина было помещено в Музей. Так собака, принесшая пользы больше, чем некоторые люди, стала экспонатом. В 1964 году известный писатель Израиль Меттер зашел в Ленинградский музей криминалистики. Его внимание сразу привлекло чучело собаки и стоявший возле нее пожилой мужчина в милицейской форме. Милиционер с грустью смотрел на овчарку и плакал. «Меттер поинтересовался, почему расплакался сыщик, - вспоминает сотрудница музея Татьяна Константинова. - Так писатель познакомился с майором милиции в отставке Петром Бушминым и услышал историю Султана, который в повести, а впоследствии и в фильме по идеологическим причинам превратился в Мухтара».

Виталий Кокорин