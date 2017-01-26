Орда и церковь

Вокруг золотой орды сегодня уж слишком много мифов, а в особенности вокруг самой истории Руси в период ига. В частности, отдельные публицисты пытаются доказать, что якобы все это время на Руси только и делали, что противостояли игу, но соответствует ли это действительности?

По факту орда, которая до расколов по поводу наследия сумела захватить значительные территории, разгромить Польшу и Венгрию, не была такой уж дикой, как это представляют некоторые публицисты и идеологи. На деле воины орды были, вероятно, наиболее развитыми даже в технологическом плане, поскольку пользовали дарами китайской цивилизации, наиболее прогрессивной в ту пору (западная Европа тогда не была наиболее развитой).





И какая же была реакция у русских князей и у церкви? Фактически для них, а точнее для некоторых,

это было выгодно. Так, например, Александр Невский стал побратимом сына Батыя Сартака, а соответственно стал родственником, т.е. брал дань с городов и для себя лично (а не только собирал для орды).

Выгода для Невского была очевидной, поскольку золотая орда сумела реально централизовать государство, наладить налоговую систему (прогрессивную для того периода, которая действовала еще долгие годы после упадка орды), а также по большому счету дать ему такую власть, которую бы он не получил, пока не было, собственно, орды.

Для попов это тоже было идеальным временем, поскольку в орде посчитали, что поскольку они все-таки главные правители, то попов будут использовать именно с целью идеологического воздействия на население. Именно поэтому церковное представительство в Сарай-Бату открылось почти сразу.

Поэтому ярлык выдавали и церкви. В частности, там было такое положение:

«Кто будет хулить веру русских или ругаться над нею, тот ничем не извинится, а умрёт злою смертью».

Т.е. суть поняли быстро, и, что важно отметить, от такого союза церковь имела куда больше, чем от союза с государством до этого, поскольку благополучие церкви напрямую зависело от лояльности со стороны того или иного князя. Часто церковь «недополучала», а теперь по многим вопросам церковь имела на Руси даже больше прав, чем князья, и даже Византия уже не могла так серьезно влиять на дело (ранее приходилось значительные средства отдавать «старшему брату»).

Поэтому церковь и поддерживала иго. Вероятно, это было самое лучшее время для церковников. Научный сотрудник РАН Дмитрий Тимохин говорит по этому поводу:

«Татары всегда были образцом веротерпимости. Они не рушили храмы и не казнили священнослужителей. Как вы думаете, что за такую лояльность им давала взамен православная церковь?... Они просто молились за здоровье ордынского хана, как за законного правителя русских земель. Это сейчас такая ответная «услуга» кажется нам абсурдом, но для средневековых людей это действительно имело значение»

Собственно, конечно, вряд ли можно назвать веротерпимостью то, что если кто-то на Руси не будет православным, то его за это казнят, но в остальном все верно. Захватчики считали, что именно церковь сумеет наладить связь с народом, и поэтому сборщиков дани убивать не будут, а, напротив, будут без вопросов платить дань и благодарить бога за такую замечательную власть.

Понятно, что в целом это был просчет, поскольку не церковь на себя взвалила обязанности защитника орды, а, наоборот, орда на себя взвалила обязанности защитника церкви, поскольку именно ярлыки от орды подтверждали власть церковников. И именно государственное насилие помогало утвердиться церкви.

В церкви отказались от поддержки орды только тогда, когда орда пала под собственными противоречиями, когда происходили расколы, и в целом дележка территорий именно среди ханов, когда уже было не до Руси, и когда на Руси могли полностью отказаться от того, чтобы выплачивать дань.

Несмотря на то, что дань выплачивать в итоге перестали, очень многие нововведения от орды сохранились еще на долгие годы, в частности централизованное государство и торговые отношения с разными странами, ведь именно в период орды были налажены торговые сети от Китая до Ирана. К сожалению, и отношение к церкви сохранилось аналогичное, т.е. церковь должна абсолютно отвечать за то, чтобы «холопы и прочие» слушались и повиновались, несмотря ни на что.

Сами церковники незадолго до революции 1917 года вспомнали об этом периоде с ностальгией:

«Ярлыками утверждались следующие льготы для духовенства: во-первых, русская вера ограждалась от всяких хулений и оскорблений со стороны кого бы то ни было, строго запрещалось хищение и повреждение принадлежностей внешнего богослужения; во-вторых, духовенство освобождалось от даней, всяких пошлин и всяких повинностей; в-третьих, все церковные недвижимые имения признавались неприкосновенными, и церковные слуги, т. е. рабы и холопы, объявлялись свободными от каких бы то ни было общественных работ» (Звонарь, 1907, № 8).

«В татарский, или монгольский, период, независимое положение церкви нашей упрочилось благодаря покровительству татарских ханов Золотой Орды. В этот период времени церковь наша получает от ханов особые привилегии, благодаря которым духовенство благоденствует и становится крупной капиталистической величиной» (Странник, 1912, № 8)

Виталий Кокорин