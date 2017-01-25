Россия, которую они прохрустели французскими булками

"Лучшие" русские люди пропили, проели, потратили на отели и на бордели почти столько, сколько стоила тогдашняя русская промышленность. В 1887 году министром финансов России стал Иван Алексеевич Вышнеградский. Новое поприще он начал с ревизии платежного баланса России – во второй половине столетия денег из России стало уходить больше, чем в Россию поступало.

Оказалось, что самой крупным каналом потерь были платежи по внешнему долгу - 170 миллионов рублей в год.





А на втором месте оказались средства, вывозимые из России российскими подданными, бывающими в Европе наездами или постоянно там живущими - 60 миллионов в год!

Это оказалось больше, чем Россия тратила валюты на перевооружение армии и флота!

Личные расходы россиян в Париже и Баден-Бадене пришлось ставить в один ряд с платежами по внешнему долгу и с расходами на армию и флот! На парижские фасоны, на театры и гостиницы, на услуги официантов и проституток Россия тратила валюты больше, чем на строительство боевых кораблей, на их ремонт и обслуживание, на заграничные походы, на стрельбы и маневры.

За время существования золотого – конвертируемого – рубля «лучшие люди» вывезли из страны два с лишним миллиарда этих самых золотых рублей. Много это или мало?

Это без малого столько, сколько вложили в Россию иностранцы. Угледобыча, металлургия, изрядная доля машиностроения – все это построено иностранцами, и все это им принадлежало. Иностранным инвесторам принадлежали в России целые отрасли и целые промышленные регионы – в частности, Донбасс. Виттевская индустриализация почти целиком была сделана на прямых иностранных инвестициях.

А лучшие русские люди пропили, проели, потратили на отели и на бордели почти столько, сколько стоила тогдашняя русская промышленность.

А компенсировалось все это акцизами и прочими платежами, которые высасывались из народа.

Акцизами были обложены практически все промышленные товары повседневного спроса.

Как писал в 1906 году известный тогда профессор-экономист Иван Христофорович Озеров:

«Мы облагали все, что нужно трудящимся: сахар, чай, хлопок, керосин, спички, табак, спирт, пиво, железо и т.д.; но в то же время колоссальные доходы лиц, развившихся в этой атмосфере бесправия, мы оставляли необложенными: у нас не было подоходного налога ... Не облагаем мы и спекулятивный прирост ценности, а спекуляция у нас шла вовсю.

Состоятельным лицам жилось у нас, как нигде: ничего они не платили, и за деньги можно было все... Народ платил, правительство собирало его деньги и крупную долю их клало в карманы состоятельных лиц, клало под разными формами – в виде казенных заказов, в виде ссуд…

… одни платили, другие получали, одни нищали, другие богатели… Вся наша история есть огромная организация такого обогащения части населения, ее кучки за счет массы..»

Керосин из бакинской нефти мало того, что был подакцизным товаром, он внутри страны стоил в 11 раз дороже, чем для экспорта. И Россия, занимавшая первое место в мире по добыче нефти, сидела при лучине.

А для особо пытливых просто спрошу: какова была доля бюджета империи от продажи алкоголя?

Виталий Кокорин