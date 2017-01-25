Успехи России — главная цель информационной войны

Наша страна - страна контрастов, и даже не смотря на создаваемый в СМИ негативный образ - имеет огромный потенциал, массу выдающихся достижений, непокорный народ и задачи, которые выполняются не смотря ни на что. Вместе с тем, мы же испытываем на себе и самый высокий прессинг со стороны аффилированного с Западом мирового сообщества, не жалеющего ни сил, ни средств, ни совести, в попытках эти самые достижения скрыть, умолчать или исковеркать.

В частности во всеуслышание декларируется, будто бы в нашей стране ущемляются права женщин. Что их нет на высоких постах, что женщины в России не имеют равноправия, что они несут притеснения со стороны мужчин, да и вообще якобы отрезаны от понятия свободы. Стоит признать при этом, что накат международных СМИ, и их потоки дезинформации настолько велики и вездесущи, что даже среди граждан нашей страны мало кому известно действительного положения дел в этой области. А между тем, вы удивитесь, но именно Россия занимает первое место в мире по числу женщин на руководящих должностях в государстве.





Вдумайтесь, в России 40% всех руководящих должностей занимают женщины, более чем где бы то ни было в мире.

Запад уверяет, что информационной войны нет, но... "Россия - страна пьяниц и дураков. Работать головой там просто некому" - заявляют международный средства массовой пропаганды, закладывая в головы обывателей мысль и образ с трудом стоящего на ногах, не умеющего учиться, тупого русского бандита. При этом «элегантно» умалчивая, что, именно наше государство занимает первое место в мире по числу людей имеющих высшее образование. 51 % населения нашей страны, имеют ту или иную степень высшей школы. Более половины всех граждан России.

В СМИ, часто подчеркивается рекордная протяженность американских железнодорожных путей сообщения, но при этом активно умалчивается небольшой нюанс, а именно, что не смотря на меньшую протяженность железных дорог, Россия существенно опережает США по общим объемам грузооборота товаров и грузов.

Помимо этого, Россия также является абсолютным мировым лидером по протяженности электрифицированных железнодорожных путей.

Вы вряд ли услышите в мировых СМИ, что Россия - это первое место в мире по исследованным запасам природного газа, первое место по запасам торфа, первое место по добычи нефти, первое место по экспорту истребителей, первое место по числу ежегодных космических запусков, первое место по числу ядерных боеголовок, первое место по экспорту танков, первое место по производству авиационного титана, первое место по... (см. табл)

Россия - прекрасная страна. И для того, чтобы увидеть ее реальные возможности, достижения и красоту, достаточно всего лишь снять, так активно распространяемые Западом, бесплатные, грязно - черные очки...

Виталий Кокорин