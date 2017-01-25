Как выбирались города для изображения на денежных купюрах России?

А вот в самом деле все ли помнят и знают какие города изображены на денежных купюрах России? Скорее всего, что многие и не задумываются об этом.





В различных странах на денежных купюрах принято помещать портреты известных личностей или руководителей страны. В России же решили отойти от этих традиций и стали изображать на российских купюрах города и святые места, связанные с историей, а то что таких мест предостаточно - это очевидно. Так что таинственных задумок не было. Все было рассчитано четко и ясно. При выборе городов решено было охватить всю географию России, не упустить по возможности самые величественные места. И художники приступили к работе. По тем или иным причинам что-то отклонялось, а что-то нашло свое отображение на современных купюрах.

10 рублей. На купюре этого номинала изображен город Красноярск.Лицевая часть - часовня Параскевы Пятницы - это святая, которая является покровительницей семьи и домашних животных. Оборотная часть - Красноярская ГЭС с мостом через реку Енисей, который входит в книгу ЮНЕСКО "Лучшие мосты мира".

50 рублей. Изображен город Санкт-Петербург. Лицевая сторона - основание Ростральной колонны с женской фигруой, которяа восседает на троне - это символ Невы. За Ростральной колонной видно Петропавловскую крепость. Оборотная сторона - здание бывшей биржи, которая находится на набережной.

100 рублей. Москва. Лицевая часть - скульпутра с фронтона Большого Театра - Аполлон с колесницей. Оборотная часть - площадь перед Большим Театром и само здание театра.

500 рублей. Представлен город Архангельск. Лицевая часть - на фоне морского вокзала и парусника расположен памятник Петру I. Оборотная часть - Соловецкий монастырь, который является одной из великих святынь. Это очень известный и многими любимый памятник архитектуры, поэтому неудивительно, что именно он расположился на купюре.

1000 рублей. На этой денежной купюре изображен город Ярославль. Лицевая сторона - памятник Ярославу Мудрому, который держит храм в руках. Это символизирует, что наша вера в наших же руках. Оборотная сторона - храм Иоанна Предтечи (Крестителя).

5000 рублей. Здесь мы можем увидеть город Хабаровск. Лицевая сторона - памятник, посвященный генерал-губернатору восточной Сибири, графу Николаю Николаевичу Муравьев-Амурскому. Именно он дал начало возвращению Амура, который был отдан Китаю в 1689 году. Оборотная сторона изображает Царский амурский мост длиной 2700 метров.

Виталий Кокорин