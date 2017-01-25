История одного атамана

Петр Николаевич Краснов занимает значительное место в ряду исторических личностей, которых в наши дни стремятся всяческим образом оправдать и реабилитировать. Генерал Русской Императорской армии, атаман Всевеликого Войска Донского и начальник Главного управления казачьих войск на службе у Третьего Рейха, прошедший две мировые войны, закончил свою жизнь в Лефортовской тюрьме 16 января 1947 года. Краснов особенно любим некоторыми националистическими и монархическими организациями радикального толка в современной России. Однако его биография имеет много страниц, которые вряд ли позволят создать об атамане однозначное мнение.

Родившийся в 1869 году в Санкт-Петербурге, Петр Николаевич принадлежал едва ли не к самому известному казачьему роду в Российской Империи. Среди одних только его ближайших родственников было много известных людей: дед, Иван Иванович Краснов, воевал на Кавказе, а затем командовал Лейб-гвардии казачьим полком. Отец - генерал-лейтенант Николай Иванович Краснов служил в Главном управлении иррегулярных казачьих войск. Брат Петра Николаевича — учёный и путешественник Андрей Николаевич Краснов, другой брат — писатель Платон Николаевич Краснов (был женат на тётке Александра Блока писательнице Екатерине Бекетовой-Красновой. Будущий атаман получил прекрасное образование и воспитание, обучался в Академии Генерального штаба, служил в Лейб-Гвардии Атаманскому полку. В 1897 году стал начальником конвоя дипломатической миссии в Абиссинию. В 1901 году командирован военным министром на Дальний Восток для изучения быта Манчжурии, Китая, Японии и Индии. Вплоть до начала Мировой Войны атаман Краснов проходил военную службу в Русской Императорской армии, его полк стоял на самой границе с Австро-Венгрией и одним из первых принял участие в боевых действиях.





В первые же дни войны Петр Николаевич Краснов удостоился Георгиевского оружия, затем довольно быстро был произведен в генерал-майоры и назначен командиром 1-й бригады (в составе 9-го и 10-го полков) 1-й Донской казачьей дивизии. В течение всей войны Краснов и подчиненные ему войска действовали очень успешно. Петр Николаевич также был удостоен орденом Святого Георгия 4-й степени, а в 1916 году дивизия Краснова одна из первых начала Луцкий прорыв армий Юго-Западного фронта.

Краснов нейтрально отнесся к Февральскому перевороту и продолжил службу в Русской армии. Произведенный в июне 1917 года в генерал-лейтенанты Петр Николаевич поддержал Корниловский мятеж и был арестован, но в скором времени освобожден. Накануне Октябрьского переворота все сильные армейские соединения были выведены из города. Только части Краснова стояли в расстоянии одного марш-броска от столицы. По приказу А. Ф. Керенского, уже уехавшего на машине британского посольства за пределы Петрограда, 700 человек, подчиненных Петру Николаевичу, двинулись на город. Краснов взял Гатчину и Царское Село, однако, ввиду отсутствия подкреплений, Краснов был вынужден заключить с большевиками перемирие, довольно быстро ими нарушенное. Генерал-лейтенант был захвачен, но, по официальной версии, дав "слово генерала", что прекратит сопротивление новой власти, вскоре был отпущен. В годы Октябрьского переворота Краснов показал себя патриотом, способным даже с малыми силами сделать все для выполнения приказа. Уже в марте 1918 года атаман возглавил сопротивление казаков на Дону, выбив части Красной армии с Кубани.

С этого момента Краснов получает значительную власть, в августе 1918 года Большой Войсковой Круг произвёл атамана Краснова в генералы от кавалерии и наделил его диктаторскими полномочиями. Сразу после вступления в новую должность Петр Николаевич отправляет письмо немецкому кайзеру Вильгельму II с просьбой о помощи. В письме фигурировали идеи о независимости Всевеликого Войска Донского и обеспечения этим государством нейтралитета с Германией. В дальнейшем склонность Краснова к дружбе с немцами только усилится, но сам факт, что прославленный генерал, три года воевавший против Германской Империи, просит помощи у этой же Германии ставит под вопрос его положительную роль в описываемых событиях. Стоит отметить, что Петр Николаевич пришел на смену атаману Каледину, даже не помышлявшему о дружбе с врагами России. Поступок Краснова не был оценен большинством белых генералов, вследствие чего резко обострились отношения между Всевеликим Войском Донским и Добровольческой армией Деникина.

Да, атаману Краснова пришла некоторая сумма денег от германского правительства и немалое количество оружия, но этого оказалось недостаточно для перелома хода войны. Германское правительство физически не могло обеспечить войска атамана всем необходимым: немцы сами находились в тяжелейшем положении на Западном фронте. Вскоре после заключения Версальского мира между Антантой и проигравшей Германией силы Всевеликого Войска Донского перестали получать всяческую поддержку из-за рубежа и оказались на грани катастрофы. Краснов принял решение об объединении Всевеликого Войска Донского и Добровольческой армии. В феврале 1919 года под нажимом Деникина атаман вынужден был уйти в отставку и уехать в Северо-Западную армию Юденича, базировавшуюся в Эстонии, где Петр Николаевич возглавил армейскую газету.

В 1920 году Краснов эмигрировал в Германию. Вплоть до 1936 года Петр Николаевич занимался издательством собственных публикаций и налаживанием связей с русскими белоэмигрантскими организациями, в первую очередь, с РОВС-ом (Русский Общевоинский Союз). Также Краснов имел тесные связи с Николаем Николаевичем Романовым. РОВС позже стал главной организацией, формирующей русское коллаборационистское движение на территории Советского Союза в годы Великой Отечественной Войны. Публикации бывшего атамана носили ярый монархический и патриотический характер. Ни одного намека на отделение кубанских земель от России и обращения к казацкому сепаратизму Краснов себе не позволял. Были лишь отдельные его работы про "Казачью самостийность", носившие в себе основной смысл: дальнейшее присоединение к России. Но в 1936 году после возвращения в Германию из Франции, в которой Петр Николаевич провел 13 лет, его желание немецкими руками осуществить, по его мнению, освобождение России от большевиков лишь усилилось. В первый же день начала войны между СССР и Германией Краснов выпустил воззвание, где выдвинул четкую позицию, что война эта является войной не против России, а против коммунистов и, что немецкое оружие принесет русскому народу освобождение.

Стоит отметить, что многие достойные патриоты-эмигранты в 1930-х годах приняли приход Гитлера к власти в Германии с нескрываемой радостью. Большинство из них отказалось от своих взглядов еще до начала войны и даже были преследуемы Гестапо. Другие же увидели реальный германский нацизм без лозунгов и демагогий лишь после начала войны и оказались заложниками ситуации: деваться было некуда, многим приходилось ожидать конца войны и эмигрировать в капиталистические страны, скрываясь до конца жизни. Но Краснов, выставляя себя патриотом своей страны и своего народа, продолжал с еще большим упорством помогать немцам и немецкому оружию до самого конца войны. С сентября 1943 года Петр Николаевич - начальник Главного управления казачьих войск Имперского Министерства Восточных оккупированных территорий Германии. В мае 1945 года атаман Краснов с ближайшим окружением был захвачен англичанами в "Казачьем стане" - казачьей военной организации, находящейся на службе у Вермахта. Содержался в Бутырской тюрьме, в 1947 году по решению Военной коллегии Верховного суда СССР с рядом известных заключенных казнен.

История жизни Петра Николаевича Краснова носит весьма загадочный характер. Здесь переплетена и пресловутая "Казачья самостийность", и доблестная казачья удаль в годы Великой Войны, принесшая немало славы русскому оружию. Здесь и неизменное желание просить помощи у врагов России, и роль генерала от кавалерии Петра Краснова, стоящего в октябре 1917 года на подступах Петрограда со своими семьюстами солдат, как последнего оплота порядка и надежды на спасение России в это тяжелое время. На примере Краснова: человека, чьи слова расходились с делом, чьи взгляды нельзя достоверно установить даже при самом тщательнейшем анализе, можно сделать много полезных выводов.

Краснова погубил его девиз: "Хоть с чертом, но против большевиков", знаменитое "ХСЧНПБ". Реальность оказалась гораздо сложнее. На свидании с внучатым племянником Н. Н. Красновым он сказал перед смертью: «Что бы ни случилось — не смей возненавидеть Россию. Не она, не русский народ виновники всеобщих страданий

Недостаточно любили свою родину те, кто первыми должны были ее любить и защищать».

Виталий Кокорин