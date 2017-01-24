Бой в Корейском проливе

14 августа (1 августа по ст. стилю) 1904 г. произошла ожесточенная схватка Владивостокского отряда крейсеров с японской эскадрой, в результате которой геройски погиб крейсер "Рюрик". Подвиг экипажа этого корабля сродни подвигу "Варяга", а по накалу боя и трагизму ситуации даже превосходит его. Однако волей случая и судьбы случилось так, что имя "Варяга" и поныне на слуху, а о "Рюрике" сегодня мало кто помнит и знает. Впрочем, как и о легендарном Владивостокском отряде…





► Владивостокский отряд "невидимок"

После того как в первые же дни русско-японской войны 1904-1905 гг. наша эскадра была блокирована в Порт-Артуре неприятельским флотом, на Тихом океане осталось лишь одно соединение русских кораблей, способное вести крейсерские операции на коммуникациях японцев, — Владивостокский отряд в составе крейсеров "Россия", "Рюрик", "Громобой", "Богатырь" и несколько приданных ему "собачек"-миноносцев.

Спустя 80 лет Владивостокскому отряду крейсеров посвятил свой роман "Крейсера" известный писатель Валентин Пикуль, а местный прозаик Анатолий Ильин написал повесть, так и называвшуюся — "Владивостокский отряд". Понятно, что просто так кораблям никто не посвящает повести и романы. Владивостокский отряд навсегда вошел в анналы истории своими дерзкими рейдами к берегам Японии, наводившими панику на противника. При этом сами крейсера долгое время оставались неуловимыми для японского флота, в связи с чем зарубежная печать прозвала их "кораблями-призраками".

► Рейды крейсеров

Уже в первые дни войны нашим крейсерам удалось потопить несколько японских транспортов, перевозивших солдат и топливо. После этой вылазки русских крейсеров командующий японским флотом адмирал Того был вынужден ослабить свои силы у Порт-Артура, чтобы усилить эскадру Камимуры, — для борьбы с нашими крейсерами. Этого наши флотоводцы и добивались: отвлечь часть кораблей неприятеля, осаждавших Порт-Артур.

А вскоре не повезло крейсеру "Богатырь" (командир капитан 1-го ранга А. Стемман): 15 (2) мая 1904 г. в заливе Посьета он во время тумана плотно сел на камни у мыса Брюса. С превеликим трудом и не сразу крейсер сняли с камней и сопроводили во Владивосток на ремонт, где он и находился до конца войны. Так нелепо потеряв собрата, "Россия", "Рюрик" и "Громобой" остались втроем. На все Японское море и окрестности…

На исходе мая крейсера вышли в очередной рейд. В Корейском проливе они перехватили военный транспорт "Идзумо-Мару". Поняв, что удрать не удастся, японский капитан, высадив команду на шлюпки, затопил судно. Затем "Громобой" настиг другой транспорт "Хитаци-Мару", который имел на борту 1100 солдат, 320 лошадей и 18 осадных 280-миллиметровых орудий фирмы Круппа для сокрушения крепостных сооружений Порт-Артура. Капитан японского судна англичанин Дж. Кэмпебел попытался таранить наш крейсер. Уклонившись, "Громобой" расстрелял "Хитаци-Мару" из орудий. Тем временем "Россия" и "Рюрик" догнали другой большой военный транспорт "Садо-Мару", где находилось около 15 тыс. строителей, железнодорожный батальон солдат, понтоны, телеграфный парк, станки к осадным орудиям (которые утонули вместе с "Хитаци-Мару"), ящики с золотом и серебром. "Рюрик" всадил поочередно по торпеде в правый и левый борт судна. Крейсера пошли дальше, полагая, что оседающий под воду транспорт окажется на морском дне. Но он, увы, не утонул. Спешка не позволила нашим морякам довести дело до конца…

Неприятельские корабли рыскали по всему Японскому морю, разыскивая владивостокских невидимок, но они тщетно жгли уголь в топках. "Нам просто не везет!" — сокрушались японские адмиралы. А тем временем вся Япония была встревожена рейдами наших крейсеров, а на адмирала Камимуру газеты публиковали обидные карикатуры. Откликнулась на эти события и иностранная пресса. Так, одна из английских газет вынуждена была отметить: "Крейсерство Владивостокского отряда — наиболее дерзкое предприятие из всех проделанных русскими. То, что их кораблям удалось скрыться от эскадры Камимуры, возбудило общественное мнение в Японии".

Дело в конце концов дошло до того, что 19 июня 1904 г. озлобленные представители японского бизнеса, терпящие миллионные убытки из-за безнаказанных вылазок Владивостокского отряда крейсеров на торговые коммуникации, разгромили и подожгли квартиру адмирала Камимуры. Будь он в том момент дома, озверевшая толпа, очевидно, растерзала бы его на части, тем более что полиция предпочла не вмешиваться в происходящее. Японские газеты в те дни подливали масла в огонь, требуя "от имени японского народа, чтобы правительство сделало самое серьезное замечание эскадре Камимуры".

…А наши крейсера тем временем продолжали громить транспортные коммуникации противника теперь уже и в Тихом океане, куда японцы вынуждены были перенести пути своих судов с грузами и войсками, надеясь тем самым уберечь их от русских кораблей-призраков. В июльском рейде они потопили несколько японских транспортов и шхун. Захватили германский пароход "Арабия" с грузом паровозных котлов и рельсов для Японии. Задержали и взорвали английский пароход "Найт Коммандер" с грузом для японской железной дороги. Потом не повезло германскому пароходу "Теа" с грузом рыбы в трюмах, следовавшему из Америки в Иокогаму. Его остановили, сняли команду, а затем взорвали. А английский пароход "Калхас" с контрабандой взяли в качестве приза.

О дерзких вылазках наших крейсеров зашумела мировая печать. Забеспокоились деловые круги не только Японии, но и Англии, Германии, Америки. Еще бы! Резко возросли грузовые тарифы и ставки страховых сборов, срывались контракты на поставку грузов в Японию. В портах и на биржах царила паника…

► Схватка с японской эскадрой. Гибель "Рюрика"

На рассвете 11 августа 1904 г. крейсера "Россия" (командир капитан 1-го ранга А. Андреев), "Рюрик" (командир капитан 1-го ранга Е. Трусов) и "Громобой" (командир капитан 1-го ранга Н. Дабич) под руководством командира отряда контр-адмирала К. Иессена вышли в море, чтобы в соответствии с полученным приказом поддержать прорыв кораблей Порт-Артурской эскадры во Владивосток. Однако приказ припоздал — эскадра, сильно потрепанная в бою, уже вернулась в Порт-Артур, так и не сумев прорваться. И "Россия", "Рюрик" и "Громобой" шли к Цусиме, не зная, что встречать им было уже некого…

Рано утром 14 августа Владивостокский отряд крейсеров в Корейском проливе в 40 милях от порта Фузан (Пусан) перехватила японская эскадра и всей своей мощью навалилась на русские корабли, отрезая пути отхода. "Россия", "Рюрик" и "Громобой" оказались в западне. Японцы превосходили в численности, артиллерии, скорости и прочности брони. В ожесточенном бою "Рюрику", шедшему концевым, пришлось тяжелее всех. Именно на нем японцы сосредоточили основной огонь. "Россия" и "Громобой", сами получив увечья, пытались облегчить его участь, прикрывая собой, а затем стали отходить на север, надеясь отвлечь от "Рюрика" японцев. Но враг вцепился в него мертвой хваткой.

Справка. "Рюрик" — головной корабль серии океанских броненосных крейсеров-рейдеров. Построен на Балтийском заводе в Петербурге и вступил в строй в 1895 г. Для эскадренного боя малопригоден, т. к. для улучшения мореходных качеств имел неполную броневую защиту корпуса и почти не имел ее у палубных орудий для защиты от осколков комендоров. Водоизмещение 11 690 т, скорость 18 узлов. Дальность плавания 6 700 миль. Вооружение: 4 орудия — 203-мм, 16 — 152-мм, 6 — 120-мм, 6 — 47-мм, 10 — 37-мм орудий и 6 торпедных аппаратов. Экипаж 763 чел.

…Истерзанный в ходе неравного боя, оседающий в море кормой, окутанный паром из разбитых котлов, "Рюрик" казался японцам легкой добычей. Они надеялись захватить его. Однако возглавивший крейсер после гибели командира и старших офицеров младший артиллерийский офицер лейтенант Константин Иванов и оставшиеся в живых офицеры и матросы флаг спускать не собирались. Они стояли насмерть. Когда орудия "Рюрика" вышли из строя, японцы пошли на сближение. Но экипаж русского крейсера внезапно предпринял отчаянную попытку таранить их ближайший корабль, а в крейсер "Идзумо" пошла торпеда…

Отпрянув назад, японские корабли вновь открыли огонь. К концу схватки их было 14 против одного. К 10 час. утра, после пятичасового(!) боя ("Варяг", заметим, только час участвовал в бою и смертельных повреждений не имел) "Рюрик" был превращен в груду искореженного железа и только чудом держался на плаву. К неподвижному крейсеру вновь стали приближаться японцы. Дабы "Рюрик" не достался врагу, лейтенант Иванов приказал открыть кингстоны. Адмирал Камимура, поняв, что капитуляции со стороны русских не будет, пришел в ярость и приказал обрушить на крейсер шквал огня. Перед затоплением корабля лейтенант К. Иванов приказал всем покинуть агонизирующий "Рюрик", а раненых сбросить за борт. Такова была суровая необходимость.

В 10 час. 42 мин. 14 августа 1904 г. броненосный крейсер русского флота "Рюрик" с поднятым Андреевским флагом и взвившимся сигналом "Погибаю, но не сдаюсь!" скрылся под водой… На "Рюрике" погибло 204 человека и 305 моряков было ранено (на "Варяге" в бою убиты 22 моряка, 12 умерли от ран). Павшие рюриковцы так и остались навсегда там, где приняли свой последний бой, — на дне Корейского пролива. "Россия" и "Громобой" в той схватке потеряли 129 нижних чинов и офицеров. Историки тогда писали: "Нужно быть железными существами, чтобы выдержать такой адский бой".

С гибелью "Рюрика" легендарные рейды Владивостокского отряда крейсеров практически прекратилась. До осени "Россия" и "Громобой" находились в ремонте. Потом поступил приказ из главного морского штаба: "Корабли Владивостокской крейсерской эскадры следует сохранить для второй эскадры. Крейсерские операции с риском новых повреждений следует избегать". И только наши миноносцы иногда совершали набеги на коммуникации противника, потопив еще несколько японских шхун. 25 апреля 1905 г. "Россия" и "Громобой" совершили свой последний совместный рейд, выйдя к Сангарскому проливу, где потопили несколько японских шхун. 28 апреля они вернулись в базу. А 2 мая "Громобой", выйдя в море для испытания радиотелеграфа, подорвался на мине и встал в ремонт до конца войны. "Россия" осиротела.

Любопытная деталь. После войны 1904-1905 гг. в состав Балтийского флота вошел корабль, нареченный "Рюрик II". Имя же "Варяг" ни при царе, ни в сталинскую эпоху не было присвоено ни одному военному кораблю…

Подвиг героев так и не увековечен

Печально, но факт: памятника, который увековечил бы подвиг рюриковцев, у нас по сей день так и нет. Очевидно, командованию ТОФ не хватило 100 лет, чтобы сделать это не на словах, а на деле. А от улицы, названной в честь крейсера "Рюрик" еще при царе-батюшке, которая пролегала от Покровского кладбища вниз к Амурскому заливу, нынче практически ничего не осталось…

Быть может, флот и новая городская власть, в отличие от своих предшественников, найдут время и рассмотрят вопрос по увековечиванию памяти крейсера "Рюрик" во Владивостоке. Очень хотелось бы на это надеяться.

Виталий Кокорин