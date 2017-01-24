Почему США напали на Сирию и почему Россия вмешалась?

Зачем США напали на Сирию несколько лет назад, и почему Россия встала на защиту сирийского государства? Бесспорно, Вашингтон создал в Сирии фактически базу мирового терроризма "ИГИЛ"(запрещено в РФ) и других. И конечно, это представляло угрозу всему миру, в том числе и России. Но главное — далеко не это.





Как вы все знаете, Россия — главный враг американскому режиму. Почему? Потому что посмела стать независимой от США сверхдержавой. Именно поэтому основная цель Вашингтона — уничтожить, разрушить Россию. Прямой войной идти бесполезно, прямой войной Россию победить никому и никогда не удавалось. Поэтому США решили действовать другими способами.

Основной способ — экономический. Ведь согласитесь, России будет весьма сложно поддерживать армию и обороноспособность, если не будет средств. Именно на это Вашингтон и решил нанести удар. Итак. Ближе к теме. Откуда в основном Россия получает деньги? От продажи природного газа, поскольку его в России больше всего на планете.

Что нужно сделать США, чтобы Россия меньше получала денег от продажи газа? Правильно, создать конкуренцию, пустив в Европу более дешевый газ. А где вторые залежи газа на планете, после России? Верно: — Катар, ОАЭ, Кувейт и Саудовская Аравия.

Но, транспортировать газ из этих ближневосточных стран танкерами по морю очень дорого. Гораздо выгоднее построить трубопроводы. Что США и хотели сделать. Захватили все эти страны, захватили Ирак. Но, была одна проблема — на севере Ирака и юге Турции живут Курды (условная красная линия на рисунке), которые бы не позволили США тянуть газопровод через их земли.

Поэтому остается только один путь — через Сирию. Но в Сирии — Башар Асад, который дружит с Россией и ненавидит США. Он не даст строить газопроводы. Как быть? Правильно — объявляем Асада "тираном", нарушителем американской дерьмократии, создаем "оппозицию", вооружаем её и начинаем гражданскую войну.

Вот так США и напали на Сирию, вот так они и начали войну в стране, которая длится уже пять лет. Так вот. В том году, силы Башара Асада уже сильно ослабли, плюс появились американские боевики "игил". Вот вот и Сирия пала бы. Поэтому Россия больше не могла оставаться в стороне и ввела свои войска для защиты Дамаска.

ВКС РФ успешно уничтожили подавляющее большинство американской "оппозиции" и американских террористов "игил". Правление Башара Асада вновь стало незыблемым, США проиграли и не смогут построить свои газопроводы, Россия — победила.

Виталий Кокорин