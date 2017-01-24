20 интересных фактов о Крыме

1. Крым самый крупный полуостров юго-запада России. Его площадь - 27 000 кв.км. Протяженность с севера (Перекопский перешеек) на юг (мыс Сарыч) - 207 км, с запада (мыс Прибойный) на восток (мыс Фонарь) - 324 км.

2. Крым – это уникальный полуостров, на небольшой территории которого встречаются сразу три природные и климатические зоны: степи (с умеренно-континентальным климатом), горы и южный берег Крыма (климат.зона близкая к субтропической)





3. Самая южная точка республики Крым - мыс Сарыч (южный берег полуострова).

4. Самая большая бухта - Севастопольская. И не только в Крыму, но и во всей России. Её протяженность - 8 км. Длина, например, бухты Золотой Рог (Владивосток) - 7 км.

5. Самая таинственная бухта Крыма - Балаклавская, находящаяся в 12 км от Севастополя. Бухта укрылась между скал Балаклавских гор и не видна с моря. Древние греки называли её Сюмболон лимпе - Гавань предзнаменований. Как предполагают, это был порт листригонов - по древнегреческой мифологии, великанов-людоедов, с которыми столкнулись Одиссей и его спутники.

6. Северо-Крымский канал. Протяженность его магистрального русла 402,6 км, ширина - до 150 м, глубина - 7 м. Общая длина распределительной сети – полторы тысячи километров.

7. Роман-Кош - наивысшая точка Бабуган-яйлы и Крымских гор. Высота – 1545 метров над уровнем моря.На ее вершине можно встретить редкий эндемичный цветок - серебристый Крымский эдельвейс

8. Самая длинная в Европе междугородная троллейбусная трасса проложена из Симферополя в Ялту. Протяженность её от аэропорта "Симферополь" до Ялтинского автовокзала - 95 км. Первая очередь (Симферополь-Алушта) была открыта в 1959 году, вторая (Симферополь - Ялта) – еще через два года.

9. Первая в Крыму железная дорога с паровой тягой была построена англичанами во время осады Севастополя. Дорога соединила Балаклаву (главную базу англичан под Севастополем) с передним краем - Сапун-горой и горой Госфорта. Протяженность дороги - около 13 км

10. Самое мелководное море в мире - Азовское. Глубина его не превышает 15 метров, а средняя глубина 8 метров. Это еще и самое опресненное море. Древние греки называли его Меотийским озером. Керченским проливом оно соединено с Черным морем.

11. Самая большая пещера Крыма - Кизил-Коба (Красная пещера). Общая протяженность изученной части пещеры - больше 16 км.

12. Самая длинная река в Крыму - Салгир. Её длина -204 км. Образуется Салгир слиянием двух рек - Ангары и Кызылкобинки у села Сорокино, а впадает в Сиваш у села Утиного. А наиболее многоводной рекой полуострова является Бельбек.

13. Самый высокий водопад Крыма - Учан-Су. Находится он в окрестностях Ялты. Высота Учан-Су почти 100 метров, но по мощности он уступает водопаду Джур-Джур, расположенного недалеко от села Генеральское.

14. Самая ветреная точка Крыма - гора Ай-Петри (в 1949 г. ветер со скоростью свыше 15 м/с дул здесь в течение 125 дней). На Ай-Петри зарегистрирована и самая большая скорость ветра в Крыму - 50 м/с.

15. Город с наибольшим в Крыму количеством памятников - Севастополь. В городе-герое насчитывается более 2050 памятников истории и культуры, включая античные.

16. Самой крупной бабочкой Крыма и всей Европы является грушевая павлиноглазка, или большой ночной павлиний глаз (Saturnia pyri Den. Et Schiff.), из семейства павлиноглазок (Attacidae). Размах крыльев составляет от 120 до 155 мм. Интересно, что эта гигантская бабочка за всю свою жизнь ни разу не ест, а живет за счет запасов, накопленных гусеницей.

17. Самый глубокий каньон Крыма - Большой Каньон Крыма. Расположен в глубине северного склона Ай-Петринского горного массива, его максимальная глубина достигает 320 м, самые узкие места между противоположными склонами - от 3-х до 5-ти метров.

18. Единственным городом Крыма, сохранившим название с античного времени, является Феодосия. Название означает "Богом данная". Она была основана в VI веке до н.э. Сейчас это один из 5 самых больших городов Крыма.

19. Самый солнечный город Крыма - не Ялта, не Евпатория, а Симферополь - в среднем здесь солнце сияет 2458 часов в году.

20. Самая длинная коса Крыма - Арабатская Стрелка, отделяющая залив Сиваш от Азовского моря. Длина её около 115 км, ширина от 270 м до 8 км. От материка Стрелка отделена узким, в 120 м, Геническим проливом.

Виталий Кокорин