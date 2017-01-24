Ликвидаторы среднего образования ведут страну к катастрофе

Система ЕГЭ упразднила социальную функцию школы как института, формирующего базовую культуру народа, и вынудила её превращаться в подготовительные курсы к сдаче вступительных единых экзаменов. Профилизация массовой средней школы, которую в настоящее время проводит Минобр, как бы направлена на решение этой задачи.

Однако сразу заметим, что затея профилизации — провальная. Тому есть несколько причин, но достаточно указать одну: для полноценной подготовки к ЕГЭ в большинстве школ нет кадров, и взять их неоткуда. И это не потому, что наша традиционная школа такая плохая. Просто подготовка к вступительным экзаменам (да еще во все вузы сразу — в виде ЕГЭ) никогда не была её функцией.





Профилизация вызовет много проблем. Профильное обучение предполагает разведение детей с разными егэшными интересами по разным классам (профилям). И здесь сразу возникает вопрос: как технически сделать это в единственной школе небольшого городка или поселка? Ибо там нет для этого ни кадров, ни помещений, ни денег, ни нужного количества учеников.

Этот важнейший вопрос наверху еще никто не задавал. Минобр озабочен пока лишь "общей концепцией реформы". Но в регионах, где чиновники от образования ближе к жизни, уже возникают конкретные ситуации, которые требуют конкретных ответов.

Характерная информация пришла из Карелии (см.http://ptzgovorit.ru/content/internat-ne-predlagat-gde-budut-uchitsya-devyatiklassniki-iz-malokomplektnyh-shkol/?from=vkptzgovorit). Там в поселке Кяппесельга Кондопожского района ликвидируют малокомплектную среднюю школу. Такое событие для нынешней России — не сенсация. Но вот как комментирует его министр образования республики Морозов. Он утверждает, что "новые стандарты" налагают очень высокие требования на качество обучения в 10-11 классах, и в небольших школах эти стандарты выполнить невозможно. Поэтому детям из поселков для продолжения образования после 9 лет он советует ехать куда-нибудь и поступать в ПТУ или техникумы (при этом вопрос: есть ли у них для этого возможности — даже не ставится).

Очень простая и резкая мысль: "качественного" среднего образования мы вам обеспечить не можем, поэтому у вас не будет никакого.

В этой фразе просматривается будущая судьба всех школ малых населенных пунктов: девять классов, гарантированных Конституцией, и ничего больше. За всем остальным просим в большие города. Ибо новое профильное образование у вас невозможно ("экономически невыгодно"). Причем эти упомянутые 9 классов тоже будут на полудебильном "базовом уровне" с соответствующим результатом и возможностями на выходе.

По стране уже стоят сотни разоренных школьных зданий. Ими отмечены деревни и поселки, где больше не учат детей. И если кто-то скажет: "черт с ними, не школы и были", мы обязаны категорически возразить. Найдите бывшего директора, учителя или просто учеников этой убитой школы и поинтересуйтесь достижениями ее выпускников за многие прежние годы. Вы с удивлением узнаете, что среди них есть видные специалисты, руководители предприятий, ученые.

Снимите шляпу, глядя на заросшую школьную тропинку, которая когда-то вывела их в жизнь.

У нас была выстроена система образования, которая охватывала всех. Её добивают на наших глазах.

Россия — страна с огромной территорией. И эту территорию держит не Москва, а жители десятков тысяч небольших городов и поселков. Важнейшим показателем качества жизни там являются возможность обучения детей. Если такой возможности нет, оттуда уезжают или перестают рожать.

Новая минобровская реформа — очередной геополитический удар по стране, её целостности. Мы дождемся того, что "мировое сообщество" обратится к нам с предложением (и от него невозможно будет отказаться) допустить на пустеющие земли население динамичных соседей, которое будет жить там, растить детей и строить новые школы — свои.

Виталий Кокорин