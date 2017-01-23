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"Рабочий класс": ироничные откровения обычного электрика

Мир | 23.01.2017


Я — тот, кого нет. Обо мне вспоминают только в случае локальных аварий или глобальных катастроф. При встрече со мной приличные люди отворачивают лица. Меня считают пережитком «совка». Я — представитель рабочего класса. Я — слесарь-электрик.

Знаете, что меня задолбало? То, как относятся ко мне люди, которые работают на более престижной (с их точки зрения) работе.


— У тебя в 24 года нет своего бизнеса? Мне жаль тебя.

Зато я люблю свою работу и у меня есть невеста.

— Руками работаешь? Значит, головой не умеешь, гы-гы-гы!

Да, работаю, зато и на спортзал не трачусь — нагрузок хватает и на работе. А читаю уж точно чаще и больше тебя.

— Все рабочие — гопники из ПТУ.

Вместе со мной на повышении квалификации учатся двадцать человек. Все гопники отсеялись в первый год, остались только те, кому интересна профессия.

— Ты ж слесарь? Почини мне машину, а я тебе свой старый пиджак подарю!

На что мне твой пиджак? Мне есть, в чём на улицу выйти. Футболка, джинсы — чем плохо? Да и не чиню я машины, не автослесарь я…

— Знаю я, вы там в своей мастерской только водку пьёте да молотками стучите.

Бывает, и пьём. Когда день рождения у коллеги или профессиональный праздник. А так — ни-ни. Со станками да инструментами по синему делу работать — себе дороже. Скорая, увольнение, инвалидность — это в лучшем случае.

— У нас тут в фирме вакансия открылась, давай тебя посоветую? Будешь сидеть себе целый день, языком чесать…

Восемь часов пить кофе и таскать бумажки? Помилуйте.

И самое эпичное высказывание, которое и стало последней каплей:

— Ты из рабочего класса? Да ты застрял в прошлом, чувак!

Да, я из рабочего класса и горжусь тем, что выбрал этот путь. Мне нравится думать о том, что моя работа важна для моих друзей, знакомых и тех, кого я даже не знаю. И если, не дай Бог, по Москве пойдёт сигнал воздушной тревоги, и вы, надменные менеджеры и бухгалтеры, побежите укрываться от бомбёжки в метрополитен, то знайте: если гермозатвор закрылся плотно и ядовитые газы вперемешку со взрывной волной не убили вас, то это случилось потому, что такие, как я, добросовестно проводили техобслуживание затворов всё это время, выглядя при этом как чушки.

Когда в следующий раз увидите в вагоне метро рабочего в спецовке с грязной физиономией, улыбнитесь ему. Это очень ободряет в тяжёлые трудовые будни.

Виталий Кокорин
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