Правда о подвиге 6 роты псковского десанта

1 марта 2000 года, в Аргунском ущелье почти полностью погибла 6-я рота 104-го гвардейского парашютно-десантного полка.

Ценой своей жизни, 90 наших бойцов остановили продвижение исламского бандформирования во главе с Хаттабом, численностью до 2500 стволов.





Эта драма разворачивалась так.

После падения Грозного в начале февраля 2000 года крупная группировка исламских боевиков отступила в Шатойский район Чечни, где 9 февраля была блокирована федеральными войсками. Части боевиков удалось прорваться из окружения: группа Гелаева прорвалась на северо-западном направлении в село Комсомольское (Урус-Мартановский район), а группа Хаттаба — на северо-восточном направлении через Улус-Керт (Шатойский район), где и произошёл бой.

Сводному отряду десантников под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина была поставлена задача к 14 часам 29 февраля 2000 года занять рубеж в четырех километрах юго-восточнее Улус-Керта с целью не допустить возможного прорыва боевиков в направлении Ведено. Ранним утром 29 февраля 6-я рота 104-го гвардейского полка, парашютно-десантный взвод и группа полковой разведки начали выдвигаться к Улус-Керту. В 12.30 разведдозор вступил в боевой контакт с бандгруппой численностью около 20 боевиков. Евтюхин приказал 6-й роте закрепиться на господствующей высоте 776. В 23.25 исламисты начали массированную атаку. Их количество, по разным сведениям, оценивалось до 2,5 тысячи стволов.

Главари бандитов несколько раз предлагали десантникам пропустить их в обмен на сохранение жизней. Но этот вопрос даже не обсуждался среди бойцов.

В итоге 84 десантника погибли (боевики потеряли боеле 500 исламистов убитыми и ранеными) но врага не пропустили.

Указом президента РФ 22 десантника были представлены к званию Героя России (из них 21 — посмертно), 68 солдат и офицеров 6-й роты награждены орденами Мужества (63 из них — посмертно).

В апреле 2001 года Президент России Владимир Путин посетил место боя во время своего визита в Чечню.

23 я нваря 2008 года по инициативе Рамзана Кадырова Жигулёвская улица Грозного была переименована в улицу 84-х Псковских Десантников.

Виталий Кокорин