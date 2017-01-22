Русские не сдаются!

Фраза "Русские не сдаются", получила огласку именно после так называемой "Атаки Мертвецов". "Атака Мертвецов" – название контратаки 13-й роты 226-го Землянского полка 24 июля (6 августа) 1915 года при отражении немецкой газовой атаки...

6 августа 1915 года, произошло то, что было практически невозможно. 60 русских солдат обратили в бегство 7-тысячное немецкое войско.





На западных рубежах Российской Империи было всего три крепости, одну из которых, Осовецкую, в шутку называли «игрушечной» – настолько скромно она смотрелась даже на фоне своих соседей – Брест-Литовской и Новогеоргиевской. В случае перехода германской армии в наступление командование просило Осовецкую крепость продержаться 48 часов. Крепость держалась полгода…

В сентябре 1914 г. немецкая армия с марша попыталась взять крепость (40 батальонов ландвера против одного российского пехотного полка) и понесла такие потери (только убитыми и ранеными – 6000 человек), что спешно откатилась на исходные позиции.

Оправившись и подготовившись, в январе 1915г. немцы начали осаду крепости уже по всем правилам. Для этого были доставлены знаменитые «Большие Берты» – осадные орудия 420-мм калибра, 800-кг снаряды которой проламывали двухметровые стальные и бетонные перекрытия. Воронка от такого взрыва была 5 метров глубиной и 15 в диаметре. Под Осовец привезли четыре «Большие Берты» и 64 других мощных осадных орудия – всего 17 батарей. Перед штурмом к коменданту Осовца генералу Бржозовскому прибыл германский парламентер. Лощеный кайзеровский офицер заявил, что на этот раз крепость не устоит перед штурмом, и предложил капитулировать. Тогда генерал Бржозовский предложил немцу добровольно остаться в крепости на время штурма и дать расписку, что германец согласен, что его повесят, если крепость устоит.

Самый жуткий обстрел был в начале осады. 25 февраля немцы открыли огонь по крепости, доведя его до ураганного. Так продолжалось 7 дней. По крепости было выпущено около 250 тысяч только тяжелых снарядов! А всего за время осады – до 400 тысяч.

«Страшен был вид крепости – она была окутана дымом, сквозь который то в одном, то в другом месте вырывались огромные огненные языки от взрыва снарядов; столбы земли, воды и целые деревья летели вверх; земля дрожала, и казалось ни один человек не выйдет целым из этого урагана огня и железа», – вспоминает один из оставшихся в живых. Артиллерийская дуэль двух (всего двух!) морских пушек системы Канэ против 17 батарей осадной артиллерии немцев закончилась с позорным счетом 8:1 в пользу русских. Немцы снова спешно ретировались.

У Осовца не было летописцев, имена его героев неизвестны: и тех, кто из двух 150-мм орудий Канэ прямыми попаданиями уничтожил немецкие 420-мм «Большие Берты» и того, чей пулемет прижал к земле ворвавшихся на русские позиции пехотинцев 14-й дивизии ландвера. Под артиллерийским огнем погибла вся его рота, а он каким-то чудом выжил и оглушенный взрывами, чуть живой выпускал ленту за лентой – до тех пор, пока германцы не забросали его гранатами. Они совершили подвиг и остались безвестными.

6 августа 1915г. стал для защитников Осовца черным днем: немцы применили отравляющие газы. В 4 утра на русские позиции потек темно-зеленый туман смеси хлора с бромом. Противогазов у защитников крепости не было.

«Все живое на открытом воздухе на плацдарме крепости было отравлено насмерть, – вспоминал участник обороны. – Вся зелень в крепости и в ближайшем районе по пути движения газов была уничтожена, листья на деревьях пожелтели, свернулись и опали, трава почернела и легла на землю, лепестки цветов облетели».

14 батальонов ландвера (не менее 7 тысяч человек) двинулись вслед за волной газов. Они шли не в атаку. На зачистку. Будучи уверенными в том, что живых не встретят.

То, что произошло дальше, прекрасно описал публицист Владимир Воронов:

«Когда германские цепи приблизились к окопам, из густо-зеленого хлорного тумана на них обрушилась… контратакующая русская пехота. Зрелище было ужасающим: бойцы шли в штыковую с лицами, обмотанными тряпками, сотрясаясь от жуткого кашля, буквально выплевывая куски легких на окровавленные гимнастерки. Это были остатки 13-й роты 226-го пехотного Землянского полка – чуть больше 60 человек. Но они ввергли противника в такой ужас, что германские пехотинцы, не приняв боя, ринулись назад, затаптывая друг друга и повисая на собственных проволочных заграждениях. И по ним с окутанных хлорными клубами русских батарей стала бить, казалось, уже погибшая артиллерия. Несколько десятков полуживых русских бойцов обратили в бегство три германских пехотных полка! Ничего подобного мировое военное искусство не знало. Это сражение войдет в историю как «Атака Мертвецов». Немецкие солдаты были потрясены и деморализованы. Части, участвовавшие в том штурме, пришлось полностью переформировывать.

"Вот лежишь ты, раздираемый изнутри на куски, – реконструирует события уже наш современник, – и чувствуешь только страшные боль и обиду." Но русские не сдаются.

Виталий Кокорин