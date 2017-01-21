Учите матчасть, стратегию и русский, подполковник. Ответ русской женщины аналитику из МО США

"НАТО покончит с Россией за 10-20 дней" — заявил подполковник Дэвид Джуберг, главный аналитик МО США, бахвалясь в интервью украинской GAZETA.UA





По мнению Джуберга, Россия выпустит свои ядерные ракеты. Однако из них работоспособными окажутся только половина. Американские бомбардировщики-невидимки Stealth уничтожат все заводы и военные объекты РФ, а после импульс электромагнитных беспилотников выключит всю электронику крупных городов России.

«Капитуляция РФ произойдет на 10-20 день конфликта. А после руководить страной будет НАТО», - сказал Джуберг.

Ответ.

Дэвид, привет тебе из страны твоих прадедов. Я знаю что ты потомок русских эмигрантов, покинувших Россию в девятьсот семнадцатом.

Не обижайся, но ты недостоин своих предков. И не потому что ты ненавидишь нас и собрался воевать с Россией — нет, это дело второе.

Ты что творишь , говорящая голова империи добра?! Ты подставляешь их, русских дворян, образованных людей своего времени, подставляешь своим невежеством, своей бездарностью и демонстрацией отсутствия знаний о реальном положении дел в ядерной триаде США, незнанием стратегии глобальной ядерной войны и полным неуважением к нашим родство свое забывшее Иванам, живущим в Украине.

Ты дал всему миру понять что дойдя в своей карьере от рядового рейнджера до старшего аналитика по войне с Россией, ты так и не понял что вероятная ядерная война с Россией будет глобальной и закончится она плохо для всего человечества. И никакие «невидимки» (супер — пупер «спириты», которых, кстати, всего двадцать штук) после того как «половина ядерных ракет России» долетит до США в воздух уже никогда не поднимутся.

И никакие заводы в России и вообще ничего на нашей территории они никогда уничтожать не будут, а все потому —открою тебе страшную тайну , которую даже в твоем Пентагоне не озвучивают — все потому что при их создании был допущен очень серьезный технологический просчет. Они не способны нести крылатые ракеты большой дальности и , стало быть, для решения боевой задачи они должны войти в зону действия российских ПВО после чего автоматом превращаются в груду металлолома стоимостью в два миллиарда долларов ФРС каждый. Два миллиарда, Дэвид.

И не надо тратить на них С-400, хватит и С-300.

В отличии от тебя, хозяева этих игрушек, невидимок Стелс»,умеют считать деньги и на расстояние ближе чем 1000 км. от нашей границы им подлетать строго запрещено. А в случае войны — тем более. Для них, в случае войны с нами, эти спириты лучше сберечь и пыль с них сдувать до прихода приемной комиссии из МО России чтоб было потом чем откупаться. Кстати, в каком кино ты увидел беспилотники, способные вырубить всю электронику в наших городах? Случайно не в этой самой бездарной за все время фантастике голливуда «День независимости, часть 2», 2016-й год? Фантастику не люблю, а тебе поясню, интеллектуал ты наш, что подобная техника, которая есть сегодня на вооружении США и НАТО способна дистанционно вырубить разве что систему зажигания у легковушки, против наших армейски автомобилей она бессильна, не говоря уже о бронетехнике.

Ну да. Есть еще В-1 В, сотня штук у ВВС США, совсем не невидимки и также не способные нести крылатые ракеты большой дальности. С ними та же фигня, Дэвид, что и с «Духами». Хозяева твои их тоже приберегут для откупа.

А вот что есть реально у США в ядерной триаде?

Давай порассуждаем. Я тебя немного в военные тайны твоего же ведомства посвящу, ничего? Потом заплатишь мне за консультацию из своей зарплаты. Только чур не долларами, я в золоте беру.

Из 62 В-52 официально числящихся в составе ВВС США реально летают только 20. Но ты думаешь что все 62 готовы и все пока что стоят в США и , конечно, ты полагаешь что половина из них по сигналу тревоги начального уровня взлетит и переместятся в Европу, на британские острова на базы Аппер-Хейфорд, Бентуотерс, Брайз-Нортон , Ве-зерсфилд , Вудбридж, Лейкенхит, Милден-холл , Олконбери, на базу Рамштайн в Герамнии. (Про Инжерлик в Турции можешь забыть уже). И будут там, как и те что в США ждать команды «кок пистол» — «взведенный курок» — после которой они всей «несокрушимой армадой» поднимутся воздух и будут выходить на рубежи пуска своих крылатых ракет. Но это ты так думаешь и твои начальники также.

Так вот, Дэвид, если у тебя еще не все так запущенно, запомни: никогда… Никогда не кури эту дрянь!

Полюбуйся на это фото. Это Дэвис — Монтен, кладбище В-52, там вся ваша хваленная «мощь».

У В-52 уже в конце прошлого тысячелетия полностью выработан ресурс по двигателям. А новых нет. Их не производят с 1978 — года.

Все сроки давно просрочены, а большинство пилотов пишут в летные книжки налет на тренажерах либо на спортивных самолетиках чтоб навыки не потерять. Была попытка поставить на них двигатели от «боингов», но и та с успехом провалилась.

Есть еще в ВВС США ракеты. Ну жуть какие страшные «Миннетмен -3», аж 350 штук, по 6 — 10 голов каждая. А знаешь какие из этих самые новые? Так вот, их перестали выпускать еще при Джиме Картере, в 1977-м. 40 лет для стратегических ракет на боевом дежурстве это очень много, тем более для таких допотопных. Попытка их модернизации закончилась обычным для вас распилом и провалом.

Как они летают , знаешь? Посмотри статистику их пусков за последние шесть лет: 50 на 50. Или взлетит или нет.

А как насчет готовности вашего личного состава ВВС на боевом дежурстве.

Напомнить тебе как были недавно отстранены 17 офицеров ВВС СШАза то что не знали на какие кнопки нажимать чтобы ракету к пуску подготовить? И это на боевом дежурстве, Дэвид.

Ну а для тех В-52 что поднимутся в воздух и «Минетмен -3» у нас, в России, есть сюрпризы. Какие, не скажу. Но по секрету чуток тебя просвещу. Для их уничтожения не нужно даже подключать ПРО. Хватит ПВО России. Причем хватит на всех. Ни одна крылатая ракета с В-52 и ни одна голова с «Минетмена» не достигнет своей цели.

Реальную угрозу для России представляют ракеты «Трайдент -2» на ваших АПЛ. 240 -336 штук, по 10 голов каждая. Однако в следующем году истекает ресурс у самой свежей из них — 25 лет, замены им нет и ресурс продлевать производитель не будет, но ты это никому не говори там в своем Пентагоне, а то неровен час найдут твой труп на окраине Вашингтона и спишут все потом на негра — наркомана.

Да, «Традент-2», не смотря на истекший срок службы,— серьезная сила, не то что старушка «Миннетмен», и тряслись бы у меня коленки при мысле о ее мощах, но вот что то не то с вашими «Огайо», Дэвид. От тебя , старшего аналитика, и здесь скрыли страшную правду. Допуск видать у тебя не тот.

АПЛ «Огайо» ни разу за все время не производили залповый, последовательный пуск всех 24 ракет. Пускали только по одной штучке. А знаешь почему? Потому что лодочки ваши для залпа не предназначены. Сразу после попытки пустить вторую они рискуют пойти на дно по причине развала корпуса лодки. Разве тебе не докладывали что после каждого учебного одиночного пуска, лодку загоняют на кап. ремонт?

Посмотри отчеты об их повреждениях. Корпус после каждого пуска трещит по швам. Из 14 АПЛ «Огайо» постоянно в ремонте числится половина.

И только Россия — единственная страна, которая когда либо производила с АПЛ (на ходу, в подводном положении ) учебный залп из 16- ти ракет, и все 16 ушли как одна за две с половиной минуты. Посмотри видео на ютубе «Операция Бегемот -2. Прощальный залп Советскому Союзу».

Какие у нас есть сюрпризы для США, я не скажу тебе. Потому что не знаю, а если бы и знала, то не сказала бы, хватит тебе и того что уже написала выше.

Но вот ядерная война, которая если не дай бог начнется, начнется не с пуска ракет по городам, как ты видел в кино. О ее начале ты узнаешь по отсутствию у тебя какой либо связи. Ты даже не успеешь позвонить своей жене чтобы она забирала твоего сынишку и делала ноги в бункер.

На этом все. Наших секретов тебе не узнать, тебе в Пентагоне могут только наврать, ложь давно у вас стала обязательной частью жизни. А в Пентагоне она что вроде этикета.

И, кстати, о том что я тебе здесь написала, знают даже твои хохлы.

Привет жене.

И Русский учи, мне с тебя еще за консультацию получить надо.

Живу я в самом защищенном в мире бункере размером с одну восьмую часть земной суши. Есть такая страна, из которой драпанули в свое время твои предки.

Из России — с любовью.

Маргарита, Русская женщина.

Виталий Кокорин