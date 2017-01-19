Старинные русские ругательства
Баламошка — полоумный, дурачок
Божевольный — худоумный, дурной
Божедурье — дурак от природы
Глуподырый — глупый
Дуботолк, Дроволом, Остолбень — дурак
Королобый — крепкоголовый, тупой, глупый
Лободырный — недоумок
Межеумок — человек очень среднего ума
Мордофиля — дурак, да еще и чванливый
Негораздок — недалекий
Обзывательства про внешность
Пентюх — пузатый человек с выдающейся кормой вдобавок
Безпелюха, тюрюхайло — неряха
Брыдлый — гадкий, вонючий
Затетёха — дородная женщина
Загузастка — круглая, толстая женщина с большой попой
Ерпыль — малорослый
Скоблёное рыло — с выбритой бородой
Захухря — нечёса, неряха, растрепа
Шпынь голова — человек с безобразием на голове
Псоватый — на пса похожий
Фуфлыга — невзрачный маленький мужичок
Обзывательства про характер
Маракуша — противный человек
Елдыга — ворчливый
Хобяка, Михрютка, Сиволап — неуклюжий, неловкий
Свербигузка — девка-непоседа, у нее свербит в одном месте (гузка — это попа). Она же Визгопряха
Ащеул — пересмешник, зубоскал
Ветрогонка — вздорная баба
Баляба — рохля, разиня
Белебеня, Лябзя — пустоплет
Бобыня, Буня — надутый, чванливый
Бредкий — говорливый, болтливый (от слова «бред», как вы понимаете)
Колотовка — драчливая и сварливая баба. Она же Куёлда
Гузыня или Рюма — плакса, рёва
Пыня — гордая, надутая, недоступная женщина
Пятигуз — ненадежный человек, дословно можно перевести как «пятижоп»
Расщеколда — болтливая баба
Разлямзя — неповоротливый, вялый
Попрешница — женщина, которую хлебом не корми, дай поспорить
Суемудр — ложно премудрый
Костеря, кропот, скапыжник — брюзга, ворчун
Шинора — проныра
Чужеяд — паразит, нахлебник
Хобяка — неуклюжий, неловкий
Обзывательства про поведение
Волочайка, Гульня, Ёнда, Безсоромна — все это великолепие эпитетов посвящено распутным женщинам
Дрочёный — избалованный
Бзыря, Блудяшка, Буслай — бешеный повеса, гуляка
Валандай, Колоброд, Мухоблуд — бездельник, лодырь
Глазопялка — любопытный
Мимозыря — разиня
Печная ездова — лентяйка
Трупёрда — неповоротливая баба
Тьмонеистовый — активный невежа
Ерохвост — задира, спорщик
Ендовочник — охочий до пива, браги, попоек
Ёра — озорная, бойкая на язык женщина
Киселяй, колупай — вялый, медлительный человек
Шлында — бродяга, тунеядец
Потатуй — подхалим
Насупа — угрюмый, хмурый
И еще хорошие синонимы к привычным нам словам
Сдёргоумка — полудурок
Вяжихвостка — сплетница
Лоха — дура
Шаврик — кусок дерьма
Окаём — отморозок
Курощуп — бабник
Чёрт верёвочный — псих
Облуд, обдувало — врун
Огуряла, охальник — безобразник и хулиган
Сняголов — сорвиголова
Пресноплюй — болтун
Тартыга — пьяница
Туес — бестолочь