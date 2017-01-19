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Старинные русские ругательства

Общество | 19.01.2017


Старинные русские ругательства
Обзывательства про ум

Баламошка — полоумный, дурачок


Божевольный — худоумный, дурной

Божедурье — дурак от природы

Глуподырый — глупый

Дуботолк, Дроволом, Остолбень — дурак

Королобый — крепкоголовый, тупой, глупый

Лободырный — недоумок

Межеумок — человек очень среднего ума

Мордофиля — дурак, да еще и чванливый

Негораздок — недалекий

 

Обзывательства про внешность

Пентюх — пузатый человек с выдающейся кормой вдобавок

Безпелюха, тюрюхайло — неряха

Брыдлый — гадкий, вонючий

Затетёха — дородная женщина

Загузастка — круглая, толстая женщина с большой попой

Ерпыль — малорослый

Скоблёное рыло — с выбритой бородой

Захухря — нечёса, неряха, растрепа

Шпынь голова — человек с безобразием на голове

Псоватый — на пса похожий

Фуфлыга — невзрачный маленький мужичок

 

Обзывательства про характер

Маракуша — противный человек

Елдыга — ворчливый

Хобяка, Михрютка, Сиволап — неуклюжий, неловкий

Свербигузка — девка-непоседа, у нее свербит в одном месте (гузка — это попа). Она же Визгопряха

Ащеул — пересмешник, зубоскал

Ветрогонка — вздорная баба

Баляба — рохля, разиня

Белебеня, Лябзя — пустоплет

Бобыня, Буня — надутый, чванливый

Бредкий — говорливый, болтливый (от слова «бред», как вы понимаете)

Колотовка — драчливая и сварливая баба. Она же Куёлда

Гузыня или Рюма — плакса, рёва

Пыня — гордая, надутая, недоступная женщина

Пятигуз — ненадежный человек, дословно можно перевести как «пятижоп»

Расщеколда — болтливая баба

Разлямзя — неповоротливый, вялый

Попрешница — женщина, которую хлебом не корми, дай поспорить

Суемудр — ложно премудрый

Костеря, кропот, скапыжник — брюзга, ворчун

Шинора — проныра

Чужеяд — паразит, нахлебник

Хобяка — неуклюжий, неловкий

 

Обзывательства про поведение

Волочайка, Гульня, Ёнда, Безсоромна — все это великолепие эпитетов посвящено распутным женщинам

Дрочёный — избалованный

Бзыря, Блудяшка, Буслай — бешеный повеса, гуляка

Валандай, Колоброд, Мухоблуд — бездельник, лодырь

Глазопялка — любопытный

Мимозыря — разиня

Печная ездова — лентяйка

Трупёрда — неповоротливая баба

Тьмонеистовый — активный невежа

Ерохвост — задира, спорщик

Ендовочник — охочий до пива, браги, попоек

Ёра — озорная, бойкая на язык женщина

Киселяй, колупай — вялый, медлительный человек

Шлында — бродяга, тунеядец

Потатуй — подхалим

Насупа — угрюмый, хмурый

 

И еще хорошие синонимы к привычным нам словам

Сдёргоумка — полудурок

Вяжихвостка — сплетница

Лоха — дура

Шаврик — кусок дерьма

Окаём — отморозок

Курощуп — бабник

Чёрт верёвочный — псих

Облуд, обдувало — врун

Огуряла, охальник — безобразник и хулиган

Сняголов — сорвиголова

Пресноплюй — болтун

Тартыга — пьяница

Туес — бестолочь

Виталий Кокорин
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