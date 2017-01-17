От правды не скроешься. Общество деградирует

— В России ежегодно 1 млн. человек умирает из-за алкоголя и его последствий.

— 50 % детей рождаются больными.





— Старики и ветераны живут в нищете.

— Молодежи абсолютно всё равно, им жизнь кажется прекрасной, под действием наркотиков и алкоголя.

— Дети и взрослые тупеют благодаря СМИ и социальным сетям.

— Вокруг ненависть и насилие. Нас будто учат этому по жизни.

В Российской Федерации 4 млн бомжей, 3 млн нищих, 3 млн уличных и привокзальных проституток, примерно 1,5 млн российских женщин “работают” на панели стран Европы и Азии. 6 млн российских граждан страдают душевными расстройствами, 5 млн — наркоманы, более 6 млн болеют СПИДом.

Каждый день в Российской Федерации производится 10 тысяч абортов, 7 миллионов браков в РФ бездетные. Совершается более 80 тысяч убийств в год. В дорожно-транспортных происшествиях гибнет около 30 тысяч человек.

Около 100 тысяч россиян гибнет ежегодно от наркотической передозировки.

Ежегодно в России совершают преступления около 3 миллионов человек. Заключенных в стране свыше 1 миллиона — больше, чем в СССР в период сталинских репрессий. РФ занимает по показателю репрессивности правоохранительной системы первое место в мире — 800-810 заключенных на 100 тысяч населения.

Потребление спиртного в РФ — 14 литров условного спирта на человека в год [по другим данным — 18 литров]. С уровня 8 литров начинается физическая деградация нации.

В России проживает 31 млн детей до 18 лет. Здоровы не более 30 процентов, 3,5 млн — инвалиды, 1 млн — наркоманы. Детей-сирот 750 тысяч [больше, чем по окончании Великой Отечественной войны, когда детей-сирот было 678 тысяч].

Два млн детей безграмотны. Около пяти миллионов беспризорных. В России полтора миллиона чиновников — втрое больше, чем в СССР. На взятки и подкуп должностных лиц ежегодно затрачивается около 33,5 миллиарда долларов.

По добыче угля Россия “достигла” уровня 1957 года, по производству грузовых автомобилей — 1937-го, комбайнов — 1933-го, тракторов — 1931-го, вагонов и тканей — 1910-го, обуви — 1900-го. Практически полностью разрушена авиационная, радиоэлектронная, автомобильная промышленность.

К сожалению, ты знаешь только:

Успех Олимпийской сборной, как вернули Крым, Россия встаёт с колен. То есть, тебе дают знать то, что им надо, чтобы ты знал, не больше.

Виталий Кокорин