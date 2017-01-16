Дореволюционные зарплаты и цены, или Как жили люди в Российской империи Николая II

1. Рабочие. Средняя зарплата рабочего по России составляла 37.5 рублей. Умножим эту сумму на 1282,29 (отношение курса царского рубля к современному) и получим сумму в 48 085 рублей на современный пересчет.

2. Дворник 18 рублей или 23081 р. на современные деньги





3. Подпоручик (современный аналог - лейтенант) 70 р. или 89 760 р. на современные деньги

4. Городовой (рядовой сотрудник полиции) 20, 5 р. или 26 287 р. на современные деньги

5. Рабочие (Петербург). Интересно, что средняя зарплата в Петербурге была меньше и составляла к 1914 году 22 рубля 53 копейки. Умножим эту сумму на 1282,29 и получим 28890 российских рублей.

6. Кухарка 5 - 8 р. или 6.5.-10 тысяч на современные деньги

7. Учитель начальной школы 25 р. или 32050 р. на современные деньги

8. Учитель гимназии или 108970 р. на современные деньги

9. Старший дворник 40 р. или 51 297 р. на современные деньги

10. Околоточный надзиратель (современный аналог - участковый) 50 р. или 64 115 на современные деньги

11.Фельдшер 40 р. или 51280 р.

12.Полковник 325 р. или 416 744 р. на современные деньги

13.Коллежский асессор (чиновник среднего класса) 62 р. или 79 502 р. на современные деньги

14. Тайный советник (чиновник высшего класса) 500 или 641 145 на современные деньги. Столько же получал армейский генерал

А сколько, спросите вы, тогда стоили продукты? Фунт мяса в 1914 стоил 19 копеек. Русский фунт весил 0,40951241 грамма . Значит, килограмм, будь он тогда мерой веса, стоил бы 46,39 копеек – 0,359 грамма золота.

Мука пшеничная 0,08 р. (8 копеек) = 1 фунт (0,4 кг)

Рис фунт 0,12 р.= 1 фунт (0,4 кг)

Бисквит 0,60 р.= 1 фунт (0,4 кг)

Молоко 0,08 р.= 1 бутылка

Томаты 0,22 р. = 1 фунт

Рыба (судак) 0,25 р. = 1 фунт

Виноград (кишмиш) 0,16 р.= 1 фунт

Яблоки 0,03 р. = 1 фунт

Весьма достойная жизнь!

Теперь давайте посмотрим, сколько стоило снять жильё. Аренда жилья стоила в Питере 25, а в Москве и Киеве 20 копеек за квадратный аршин в месяц. Эти 20 копеек сегодня составляют 256 рублей, а квадратный аршин – 0,5058 м². То есть, месячная аренда одного квадратного метра стоила в 1914 году 506 сегодняшних рублей. Квартиру в сто квадратных аршин наш канцелярист снимал бы в Питере за 25 рублей в месяц. Но он такую квартиру не снимал, а довольствовался подвальной и чердачной каморкой, где площадь была поменьше, а арендная ставка – пониже. Такую квартиру снимали, как правило, титулярные советники, получавшие оклад на уровне армейского капитана. Голый оклад титулярного советника составлял 105 рублей в месяц (134 тысяч 640 рублей) в месяц. Таким образом, 50-метровая квартира обходилась ему менее чем в четверть жалования.

Сумма налогов на одного человека в России была в 2 раза меньше, чем во Франции и Германии и более чем в 4 раза ниже, чем в Англии. Они были одни из самых низких в мире. Население стабильно и быстро богатело. Заработки русских рабочих выше заработков европейских, уступая (в мире) только заработкам американским. Закон о социальном страховании был принят прежде всех европейских государств и США.

При этом цены на все (если сравнивать с другими государствами), одни из самих низких в мире.

Ну а теперь расскажем о том как сделан перерасчет на современные деньги на примере зарплаты канцеляриста (мелкого чиновника). В рублях его жалование составляло 37 рублей и 24 с половиной копейки. В те годы существовал золотой стандарт, и каждый рубль содержал в себе 17,424 доли чистого золота, то есть 0,774235 г в пересчёте на метрические меры. Поэтому зарплата канцеляриста равна 28,836382575 грамма золота. Если мы разделим этот вес на золотое содержание рубля по состоянию на 28 января 2013 года, то получим 47 758 рублей и ещё 89 копеек. Как видим, царский рубль равен 1282 современным рублям 29 копейкам. Таким образом, с октября позапрошлого года курс царского рубля. В те годы существовал золотой стандарт, и каждый рубль содержал в себе 17,424 доли чистого золота, то есть 0,774235 г в пересчёте на метрические меры. Поэтому зарплата канцеляриста равна 28,836382575 грамма золота. Если мы разделим этот вес на золотое содержание рубля по состоянию на 28 января 2013 года, то получим 47 758 рублей и ещё 89 копеек. Как видим, царский рубль равен 1282 современным рублям 29 копейкам.

Виталий Кокорин