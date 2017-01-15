Грязные деньги войны

Для войны, как известно, нужны три вещи: деньги, деньги и еще раз деньги. Неиссякаемый поток триллионов долларов США ежегодно дает жизнь тысячам компаний и концернов, занимающихся производством средств для ведения войны, и для них война – это благоприятная среда для жизни и процветания.

Стокгольмский международный институт исследования проблем мира опубликовал итоги по военным расходам стран за 2015 год. Из доклада экспертов института следует, что в прошлом году, впервые за последние пять лет, мировые военные расходы демонстрируют рост в 1%, достигнув отметки в 1,7 триллиона долларов США.





Лидерами списка стран с крупнейшим военным бюджетом остаются США с 596 миллиардами (36% всех мировых расходов), второе место занимает Китай 215 миллиардов (13%), а вот третье место заняла Саудовская Аравия с 87,2 миллиардами (5,2%), вытеснив Россию на четвертое место — 66,4 миллиардами (4% мировых расходов). Кроме США, все страны первой четверки в 2015 нарастили свои военные расходы по сравнению с 2014 годом, Америка же сократила на 2,4%, но уже в нынешнем 2016 году военные расходы Соединенных Штатов вернуться к показателю 2014 года, а, вероятно, и превзойдут его.

Как отмечают эксперты института, Европа в прошлом году сократила военные расходы на 0,2%, но это произошло за счет стран Западной Европы, где расходы снизились на 1,3%. Что является самым низким показателям по сравнению со снижениями предыдущих пяти лет. Но в то же время стары Центральной Европы, наоборот, нарастили военные расходы на 13%. Наши соседи: Эстония, Латвия, Литва, Польша, Румыния и Словакия оказались локомотивами данного роста. Та же Польша увеличила свои военные расходы на 20% до 10,5 миллиардов долларов США. Как отмечают эксперты института, подобный рост вызван ситуацией на Украине и эскалацией отношений с Россией.

Но немаловажным возбудителем роста военных расходов в Центральной Европе является Североатлантический Альянс, который заставляет страны наращивать венные расходы до уровня 2% от ВВП. Для НАТО и для главного поставщика вооружения в Альянсе – США, обострение ситуации в Европе играет на руку. Долгое время руководство НАТО довивалось от этих стран увеличения военных расходов, и вот теперь, с началом Украинского кризиса и обострением отношений между странами Запада и Россией Альянс смог добиться желаемого. Например, Румыния увеличила военные расходы в прошлом году на 11% до 2,5 миллиардов, что в настоящее время составляет 1,4% от ВВП. Но, по словам руководства страны, уже к 2017 году военные расходы будут доведены то требуемого Альянсом уровня в 2% от ВВП. Напомню, страна вступила в НАТО 12 лет назад, и до последнего времени всячески уклонялась от выполнения требований Альянса.

Аналогичная ситуация и со странами Прибалтики – выдуманная американским руководством НАТО «российская угроза» толкает прибалтийские страны наращивать военные расходы, львиная доля которых уходит американским производителям оружия и военной техники. Даже такие страны Западной Европы, как Франция, Великобритания и Германия попали под влияние натовских пропагандистов. Как отмечают эксперты Стокгольмского института, из-за опасений по поводу России руководства этих стран заявили о намерениях в ближайшие годы наращивать военные расходы. Но, по крайней мере, в этих странах существует собственные военно-промышленные комплексы, и они не так зависимы от американских военных концернов.

Просто взгляните на акции военно-промышленных компаний США, например, на акции концерна Lockheed Martin. С 2013 года акции компании выросли в цене в 2,5 раза! В январе 2013 года акции Lockheed Martin не дотягивали и до 95 долларов США, а сегодня они уже приближаются к 225 долларам США. И отдельные судьбы пострадавших от военных действий людей мало кого заботят, когда на кону миллиарды-триллионы долларов прибыли.

Что же касается России, мы, к сожалению, вынуждены отвечать на мировые вызовы, и вынуждены наращивать темпы перевооружения и модернизации нашей армии и армий наших союзников. Но доходы нашего ВПК даже близко не приближаются к американским показателям. И вот вопрос, кто же все-таки в этом мире агрессор?

Виталий Кокорин