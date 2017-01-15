Историк предрекает конец британской монархии к 2030 году

Британский историк Анна Уайтлок из колледжа Ройял-Холлоуэй Лондонского университета считает, что дни монархии в Соединённом Королевстве сочтены — она просуществует ещё не более 15 лет. По мнению исследовательницы, текущий строй обязан своей популярностью королеве Елизавете II, но с её уходом всё изменится.

Вопрос об уместности монархического строя в Великобритании длительное время замалчивается только из уважения к королеве Елизавете II, уверена историк Анна Уайтлок из колледжа Ройял-Холлоуэй Лондонского университета. По её мнению, после смены поколений в британской королевской семье вновь начнутся дебаты о роли монархии в государственном устройстве страны, сообщает английская версия сайта RT.





"Я думаю, будут обсуждения и дебаты в ключе, которого не было ранее", — рассказала Уайтлок, которая также является главой Центра публичной истории в Лондонском университете.

"По мере того как пожилое поколение британской королевской семьи, которое наиболее почитаемо, будет уходить из жизни, вопрос будущего монархии будет становиться всё острее. Голоса критиков станут всё слышнее", — добавила она.

Историк предположила, что к 2030 году всё больше людей будут высказываться за упразднение морально устаревшего строя. Утверждать, что монархии в Великобритании больше не будет, эксперт не берётся, но избежать активного обсуждения этого вопроса точно не удастся.

По мнению историка, люди любят королеву Елизавету ещё и за то, что она "хорошо потрудилась" за время своего правления.

"Благодаря самоотверженности и постоянству королевы все, вне зависимости от политических предпочтений, считают, что она удивительная женщина", — заключила Уайтлок.

Напомним, в 2012 году уровень поддержки королевы Елизаветы II составлял 90%, поднявшись с 73% в 2005 году, когда принц Чарльз женился на Камилле Паркер-Боулз.

Но в целом поддержка монархии снижается. В январе в Австралии, которая входит в Содружество наций, была подписана декларация о замене формального главы государства — британской королевы — на местного лидера.

Расходы на содержание королевской семьи

Ранее в стране неоднократно вставал вопрос, сколько стоит британским налогоплательщикам содержание членов королевской семьи. Более 80% жителей Великобритании считают, что династия Виндзоров ежегодно приносит в казну значительную сумму — £500 млн, согласно агентству по национальному туризму visitbritain. com. Согласно данным организации Republic, ежегодные расходы на корону, предположительно, достигают почти £300 млн, что в примерно 9 раз превышает официальную цифру, опубликованную королевским двором. В чём причина такого несоответствия? Очевидно, в официальные цифры не входят некоторые траты: обеспечение безопасности королевской семьи, стоимость королевских визитов и убытки от герцогств Ланкастерского и Корнуэльского. Если верить данным Republic, монархия в Великобритании является самой дорогой государственной структурой в мире.

И хотя большинство британцев любят свою королеву, число тех, кто хотел бы направлять деньги на развитие страны, а не улучшение дворцов, растёт.

Виталий Кокорин