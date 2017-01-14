Запад ведет активную борьбу за умы людей

Как известно,последние несколько десятков лет отмечаются резким скачком технологического прогресса – электронные гаджеты кардинально изменили жизнь человека. Радио и телевидение постепенно теряют свою аудиторию, в то время как небывалую популярность обрела всемирная паутина. К примеру, значительное число как молодых людей, так и людей постарше предпочитают получать абсолютно всю информацию из интернета, аргументируя это объективностью оной.

Эта тенденция подтверждается многочисленными социальными исследованиями, и в связи с этим вполне логично, что информационные войны разбушевались в современном мире с новой, небывалой ранее, силой.





Холодная война выплеснулась в информационную плоскость, и борьба теперь ведется за умы людей. Ни для кого не секрет, что в таких странах как США и Великобритания, существуют целые отряды «информационных» борцов, которые являются непосредственно частью структур военных ведомств и структур спецслужб этих государств. К примеру, в Соединенных Штатах в рамках Центрального Разведывательного Управления (ЦРУ) существует Open Source Center – это подразделение, которое состоит из 9-ти отделов, а в каждом из отделов работают по 10-12 человек. Прямой задачей этого отдела является мониторинг зарубежных интернет-изданий и подготовка оперативных ответов на все негативные инфоповоды в отношении США. Также непосредственно в Пентагоне создан отдел под названием US Cyber Command для работы в киберпространстве. Информации о самом отделе не так много в открытых источниках, но из скромных комментариев некоторых американских чиновников, можно сделать вывод, что сотрудники отдела занимаются вопросами идеологического противостояния и отвечают за распространение американской пропаганды в интернете.

Стоит сказать, что отдельное внимание американской администрации уделяется работе с социальными сетями типа Twitter, Facebook, Instagramm и также множеству региональных сетей (типа Вконтакте, Одноклассники). Более того, еще в феврале 2012 года советник госсекретаря Соединенных Штатов Бен Скотт на конференции по социальному измерению интернета в Гамбурге заявил, что «американская дипломатия рассматривает социальные сети как одни из основных инструментов внешней политики США».

Именно в этом и кроется секрет западных информационных атак в отношении России, хотя это ведь даже не секрет, информации из открытых источников достаточно, чтобы понять, что Запад уделяет этой деятельности должное внимание. Например, дело отравленного в Лондоне бывшего сотрудника ФСБ Александра Литвиненко – является абсолютно сфабрикованным информационном вбросом. Сама информация, которая послужила основой для запуска такой инфобомбы, является крайне неубедительной. Обвинение в адрес российской стороны строится на докладе (хотя по факту это не более чем экспертное мнение) британского судьи в отставке сэра Роберта Оуэна, в котором везде фигурируют формулировки типа «вероятно», «по моему мнению», сам же доклад не имеет юридической силы. Однако несколько лет назад все западные издания пестрили заголовками типа: «По приказу Путина отравили Литвиненко» и т.п.

Недавно было опубликовано расследование о тайных оффшорных счетах Путина, и опять мы можем наблюдать, как слаженно работают западные пропагандисты. В портфели документов, который был опубликован организацией OCCRP (организация проводившая расследование, спонсируется фондом Сороса), ни на одном документе нет фамилии президента, однако широкой общественности это все уже преподнесли как данность, что, мол, они увиливать будут, но вы им не верьте, это все точно так, как мы вам показали. Схема простая и работает уже давно!

Следует отметить, что Россия в последние несколько лет тоже начала работать с информацией, поняв, что от простого бездействия в этой сфере всё будет только хуже. Мировой информационный проект Россия под названием Russia Today является очень популярным каналом во всем мире, который дает зарубежному зрителю действительно объективную информацию по событиям в мире. Достаточно сказать, что аудитория RT в США в 9 раз превосходит аналогичный показатель у «Voice of America», основанном в 1942 г.

Виталий Кокорин