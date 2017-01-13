Штурм Кёнигсберга – блестящая победа русского оружия

9 апреля 1945 года нацистские защитники Кёнигсберга капитулировали перед войсками маршала Василевского. В военных учебниках взятие Кёнигсберга приводится, как образцово-показательная операция по штурму хорошо укреплённого города. И действительно, цитадель немцев была взята в трёхдневный срок в блестящей манере.

Немецкое командование незадолго до штурма заявляло о неприступности города-крепости, но для русского солдата нет ничего невозможного – это доказал в своё время генералиссимус Суворов. С приближением советских войск к границам Восточной Пруссии гитлеровцы стали реконструировать старые укрепления. Укреплениями и крепостями Восточная Пруссия славилась издревле. Воинственные прусаки возводили множество укреплений, чтобы обезопасить свои тылы во время захватнических походов.





Советское командование знало об этих особенностях местности, поэтому в первоначальном плане была изоляция Кёнигсберга вплоть до капитуляции Германии. Однако мощный контрудар Вермахта в районе Земландского полуострова смешал эти планы. Нельзя было допустить связь двух крупных группировок нацистов в Кёнигсберге и на Земландском полуострове, поэтому было принято решение брать город.

Необходимо отметить, что западные союзники оказали наступающим советским войскам медвежью услугу. Союзническая авиация полностью сравняла с землёй жилые кварталы города в августе 1944 года, что дополнительно усложняло наступательную операцию. К тому же боевой дух защитников был на высоте.

В городе было целых три линии обороны. Первая линия состояла из полевых укреплений. Вторая линия состояла из 15 полностью автономных с возможностью вести круговую оборону фортов. Между ними располагалось около 60 дотов и дзотов. Третья линия обороны опоясывала центральную часть города, где дома-руины были связаны подземными ходами. В самом центре находилась крепость с подземными заводами, выпускавшими военную продукцию. В общем, нацисты создали все условия для длительной обороны.

Цитадель обороняла группировка Вермахта общей численностью до 130 тысяч человек, вооружённая 4000 орудиями и миномётами, а также более 100 танков и 170 самолётов. Для штурма Кёнигсберга была сосредоточена группировка войск численностью более 106 тысяч человек, 5200 орудий и миномётов, 538 танков и самоходных артиллерийских установок, 2174 самолётов.

Замысел Василевского представлял собой удар по сходящимся направлениям с севера и юга. Советские войска должны были расчленить группировку нацистов и разбить её по частям. Особая роль отводилась орудиям крупного калибра от 203 до 305 мм и авиации. Советские бомбардировщики должны были обрушивать на город огненный шквал авиабомб.

Для штурма было сформировано 26 штурмовых отрядов и 104 штурмовые группы. Набирали в основном бойцов с опытом ведения городских боёв, предпочтение отдавали ветеранам обороны Сталинграда.

Штурм начался с мощнейшей артподготовки. 6 апреля «бог войны» обрушил на защитников города всю свою огненную ярость. Штурмовые группы пошли в атаку, отрезая форты от основных сил гитлеровцев.

В ночь на 7 апреля эпицентр сражения находился у двух фортов Шарлоттенбург и Линдорф. Стены Шарлоттенбурга не пробивали даже 246-килограммовые снаряды. Тут сыграла русская смекалка. Сапёр Иван Сидоров смастерил особо мощный заряд из советской взрывчатки и немецких мин, после чего подобрался к стенам форта и пробил зарядом брешь. В пролом проник штурмовой отряд, который подавил сопротивление нацистов.

«Метод Сидорова» немедленно был применён и к другим фортам Кёнигсберга, в результате чего они стали переходить в руки советских войск один за одним. За свой подвиг Сидоров был удостоен звания Героя Советского Союза.

Ключевым этапом сражения стало 7-е апреля. Несмотря на контратаки немцев советские войска продолжали упрямо продвигаться вглубь города. Упрямство и профессионализм сломили боевой дух немцев и многие подразделения стали сдаваться вопреки приказам командования.

9-ого апреля после неудачной попытки вырваться из города комендант города Отто Фон Ляш отдал приказ о прекращении сопротивления. К тому моменту гитлеровцы контролировали только центр города и частично восток.

Операция по взятию Кёнигсберга была осуществлена за считанные дни с минимальными потерями. Потери вооружённых сил СССР составили 3506 человек убитыми, когда как немецкие потери составили до 42 тысяч убитыми. В плен сдалось 92 тысячи солдат и офицеров Вермахта. Германия потерпела сокрушительное поражение.

Взятие Кёнигсберга было отмечено в Москве салютом высшей категории — 324 орудия совершили 24 артиллерийских залпа. Кёнигсберг стал единственным нестоличным европейским городом взятие, которого было удостоено специальной медалью «За взятие Кёнигсберга». Медали было удостоено 760 тысяч человек. 216 солдат и офицеров Красной армии за штурм Кёнигсберга были удостоены звания Героя Советского Союза, 98 воинских частей получили название «Кёнигсбергские».

Блестящую победу советского оружия закрепило послевоенное вхождение Кёнигсберга и прилегающей области в состав СССР. Кёнигсберг был переименован в Калининград. Город воинственных прусаков стал мирным русским городом.

Виталий Кокорин