Учитель из ЛНР: Хотим быть ближе к России

Люди, сколько бы им не было лет, живут в той реальности и тех обстоятельствах, которые им выпадают. Как отметил в беседе с корреспондентом Федерального агентства политических новостей учитель истории права в гимназии, отец трех дочерей из города Ровеньки Луганской народной республики (ЛНР) Анатолий Пигеда, при любом раскладе: жизненном, политическом, главное — не боятся смотреть детям в глаза и не врать, объясняя, что диктант и диктат — не одно и то же.

Вы учите праву в трудной ситуации, что говорите детям?





- Говорю, как есть. Когда речь идет об истории права, праве в истории, надо объяснять, прежде всего, то, что в цивилизованном обществе человек и свобода, страна и суверенитет — синонимы. Точно также, как синонимы — война и разрушение. Дети знают, что власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, заявивших о независимости после государственного переворота на Украине в феврале того же года. К слову, по последним данным ООН, жертвами конфликта стали более девяти тысяч человек. Мы не хотим войны, но должно сохраняться уважение к праву на суверенитет.

Что, в этой связи, можно сказать о вчерашней дате — второй годовщине провозглашения независимости Донецкой народной республики?

- Два года назад в Донецке была принята декларация о суверенитете ДНР и зачитан Акт о государственной самостоятельности Донецкой народной республики. В декларации сказано, что «от имени народа Донецкой Народной Республики может выступать исключительно Верховный Совет Республики, а самые важные государственные вопросы, связанные с ее развитием и взаимоотношениями с другими государствами должны выноситься на всенародное обсуждение или референдум. Абсолютно с этим согласен. По такому же пути идет ЛНР. Об урегулирования ситуации в Донбассе неоднократно шла речь на встречах контактной группы в Минске, принимаются документы, регламентирующие шаги по деэскалации конфликта, о перемирии. Но перестрелки продолжаются. Хотя сейчас у нас относительно спокойно, пока нет уверенности в том, как будет завтра.

Но уроки в школе идут…

- Уроки мы не прекращали даже в самое неспокойное время. Дети должны знать историю, в которой, кстати, немало аналогий. Вспомним хотя бы, что сегодняшний день — особый, например, для России и Крыма. 8 апреля 1783 год случилось присоединение Крыма к России. Уточню: в 1783 году русская армия сломила Крымское ханство, и 8 апреля императрица Екатерина Вторая издала об этом манифест, а подготовивший документ Григорий Потемкин получил звание князя Таврического. Только в середине XX века Крым был передан Украине. Хрущев считал это формальным шагом, так как Украина, и Крым тогда были частью СССР, и никто не предполагал перемены участи.

В марте вы вместе с детьми были гостями Санкт-Петербурга. Что можно сказать об итогах?

- Да, мы ездили на петербургский форум «Александровский стяг-2016″. В делегации были дети из ДНР и ЛНР, которые участвовали в историческом конкурсе и заняли призовые места. Со мной были гимназисты, проявляющие особенный интерес к истории. Петербург встретил по-королевски: мы побывали во многих исторических местах: Петропавловской крепости, с которой начинался город, в Эрмитаже и Академии художеств. А по итогам конкурса отмечена наша работа, посвященная периоду зарождения Балтийского флота. Я посоветовал выбрать такую тему, ученики поддержали,мы подготовили исследование и театральную постановку. Общее настроение работ детей Донбасса, а, собственно, и наше: хотим быть ближе к России.

Виталий Кокорин