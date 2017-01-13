Саудовская Аравия: королевство зла

Королевство Саудовская Аравия на сегодняшний день является центром силы всего Ближнего Востока. Это государство, претендующее на роль лидера суннитского мира. Помимо всего прочего, это очень важный игрок на рынке углеводородов. Однако с точки зрения любого западного обывателя, эта страна – один сплошной анахронизм.

Саудовская Аравия появилась благодаря стараниям «короля-основателя» Абдель Азиза, который захватил приличный кусок Аравийского полуострова в первые двадцать пять лет XX века, включая такие города, как Эр-Рияд, Медина и Мекка — священные места для всего мусульманского мира. Но образовано это государство было не только с помощью силы, но и путем обращения к доктрине Мухаммеда ибн Абдель Ваххаба. Ее приверженцы выступают за строжайшее соблюдение традиций предков, буквальное прочтение текстов Корана и сунны Пророка, а также против каких-либо нововведений в жизнь мусульман. Ставка на это учение – ваххабитский салафизм – позволила Абделю Азизу придать религиозную законность происходящей экспансии и искоренить сепаратизм шиитов в Восточной провинции, введя единомыслие.





Саудовская Аравия стала детищем союза династии Аль Сауд и потомков Абдель Ваххаба, а точнее, семьи Аль аш-Шейх. В рамках этого союза правящая семья играла роль политического класса, а Аль аш-Шейх – носителя религиозной легитимации. Система исполнительной и юридической власти основывалась на распределении обязанностей между политической и религиозной элитой. Исполнительная власть была и остается монополией Аль Сауд, юридическая власть – религиозный культ, находящийся в смешении с судопроизводством, и поддержанием устоев исламской морали – оставалась прерогативой потомков ибн Абдель Ваххаба. Символом же правящей династии и Аль аш-Шейх стал государственный флаг Саудовской Аравии: на нем выткана шахада и изображен меч – инструмент жесткого распространения суннитской веры.

В последние 80 лет Саудовская Аравия работала крайне осторожно. Пользуясь своими деньгами, нажитыми на нефтяном бизнесе, она распространяла свой ультраконсервативный взгляд на ислам по всему мусульманскому миру, тайно саботировала правительства различных стран в регионе и старалась держаться в тени, принимая лишь опосредованное участие в страшных бойнях. Именно они и поддерживали моджахедов в Афганистане, именно саудовские шейхи накачивали деньгами исламских террористов. Внешняя политика этой страны была крайне плодотворна, не отличалась скромностью, но всегда держалась втайне от всего мира. Но сегодня Эр-Рияд слаб как никогда. Вся дипломатическая система ныне пребывает в руинах.

В первый раз эта система пошатнулась, когда саудовские шейхи решили ослабить своих нефтяных конкурентов за счет вливания на мировой рынок огромного количества нефти по низкой цене. Логика проста: если уменьшить цену за баррель нефти, скажем, с 70 долларов до 50, то это убьет конкурентов, полагающихся на более дорогие методы добычи черного золота, к примеру, США и их добычу сланцевой нефти. Заодно и покажет новичкам вроде Бразилии, кто хозяин в нефтяной сфере. Это бы позволило королевству сохранить свою долю на мировом рынке энергоносителей. Вдобавок к этому, низкая цена ослабила бы тех игроков на нефтяном рынке, кого Саудовская Аравия не очень уважает – Россию, Венесуэлу и Иран. Особенно Иран. Как ни крути, но стоит признать, что такой план действительно сработал. Американские добывающие компании становятся банкротом одной за другой, а все остальные игроки понесли серьезные экономические потери.

Спрос на черное золото упал, а значит, цена на него снизилась из-за избытка на рынке. План Саудовской Аравии был слишком хорош, но она, почему-то, упустила из виду одного достаточно крупного игрока – Китай.

Еще в июне 2014 года баррель нефти стоил около $115 – сегодня же он торгуется на уровне $38. Но себестоимость саудовского черного золота равняется $10, а для нормального функционирования экономики королевства цена за баррель нефти должна варьироваться от $95 до $105. Сейчас правительство, ожидавшее, что если цена упадет ниже $80 долларов, то всего на несколько месяцев, а потом снова поднимется до прежних уровней, прожигает свои резервы, чтобы хоть как-то свести концы с концами. Сегодня она вынуждена тратить по несколько миллиардов долларов в месяц из своих запасов. Саудитам даже пришлось брать кредиты на международном рынке. Если королевство сейчас не урежет бюджет, то они исчерпают все свои огромные резервы в течение пяти ближайших лет.

Но Саудовская Аравия сейчас этого не может сделать. Когда в 2011 году на Ближнем Востоке вспыхнула «арабская весна», то королевство вложило 130 миллиардов долларов в улучшения на рынке госуслуг и создание рабочих мест. В КСА самое большое количество молодежи в регионе, имеющих высшее образование, но остающихся безработными. Как это ни удивительно, но четверть населения живет за чертой бедности.

А счета королевства тем временем все растут. В том числе и из-за непродуманного вмешательства в военные конфликты на Ближнем Востоке. В марте 2015 года Саудовская Аравия вмешалась в гражданский конфликт в Йемене, проводя воздушную кампанию и установив морскую блокаду – и все это якобы для борьбы с одной из воюющих фракций, которую, по некоторым слухам, поддерживает Иран. И это несмотря на то, что даже американцы, ближайшие союзники Саудитов, сомневаются в роли Ирана в этом конфликте.

Саудовская Аравия планировала быстро закончить войну: ведь США и Великобритания продают им оружие и помогают с разведкой. Но война затянулась на неопределенный срок, а об этом один из главных союзников королевства, Пакистан, предупреждал ещё в начале конфликта. Война унесла около десяти тысяч невинных жизней, превратила города в руины и показала истинную сущность королевства. Страна терпит разруху, нехватку еды, воды и медикаментов, а часть территорий контролируется «Исламским государством»*. Война – дело дорогое, особенно когда цена на основной источник дохода агрессора находится на очень низком уровне.

И ведь йеменский конфликт – далеко не единственный, где принимает участие Саудовская Аравия. Эр-Рияд активно спонсирует различные террористические группировки, которые принимают участие против легитимного президента Сирии Башара Асада. Когда в 2011-м году в Сирии начались демонстрации оппозиции, власти КСА, Турции и США посчитали, что вопрос отставки Асада – это вопрос всего нескольких месяцев.

Но надежды снова не оправдались. Правительство Сирии оказалось намного прочнее, чем может показаться на первый взгляд. Настойчивые просьбы Эр-Рияда избавиться любыми способами от Асада как можно быстрей привели к тому, что в конфликт вмешались Иран, Ливан и Россия, создав над территорией Сирии бесполетную зону и введя войска. Любое прямое вмешательство в Сирийскую арабскую республику блокировано: никто не хочет сталкиваться с российской авиацией. К открытому притовостоянию с Россией призывают разве что только «ястребы» американского правительства вроде кандидата Хиллари Клинтон.

Саудовская Аравия загнана в угол в Сирии, задержалась в Йемене на неизвестный срок и страдает от разрушающего ее экономического кризиса. Ко всему этому добавляется угроза внутренних восстаний со стороны угнетаемых шиитов, а также угроза от членов ИГ*, которые уже не раз призывали «освободить» священную Мекку от власти саудов.

Саудовская Аравия напоролась на собственную политику. У них не остается ничего, кроме как зарабатывать небольшие деньги с продажи нефти и тратить их на войны на Ближнем Востоке и поддержании порядка внутри страны. Но рост добычи влечет за собой снижение цены на энергоносители. И, хоть Эр-Рияд и богат, настало время платить по счетам, а есть ли у королевства такая возможность и средства – это уже совершенно иной вопрос.

«Исламское государство» (ИГ) – террористическая организация, запрещенная на территории РФ

Виталий Кокорин