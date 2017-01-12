Изувеченная психика Европы: Путин опасен для западных демократий

Полезно читать иностранную прессу. Много нового узнаешь о том, как тебя воспринимают на Западе. Вот и французское издание La Regle du Jeu опубликовало статью Бернара Шальши, заявившего, что исламистская угроза и путинский режим одинаково опасны для Запада.

Паранойя? Нет, скорее, целенаправленное искажение действительности, создание образа врага в лице России, продолжение информационной кампании США против России. Шальша так и пишет в своей статье: Кремль несет угрозу западным демократиям, а Европа ему потворствует.





По мнению Шальши, исламистская угроза не так опасна, как путинская Россия. Нельзя бороться против исламских террористов, заручившись ее поддержкой и помощью, так как Москва поддерживает диктатуры на Ближнем Востоке.

Не обошлось и без воспоминаний о Чечне, а также обвинения лидера республики Рамзана Кадырова в диктатуре. Автор пишет: «мафиозный» Кадыров хвастался, что возглавлял крупнейшие демонстрации против Charlie Hebdo. Наверное, этот факт до глубины души оскорбил французского писаку.

Так, кого же поддерживает Россия на Ближнем Востоке? Какие диктатуры? Выясняется, что на совести Кремля «поддержка суданской военно-исламистской хунты, пришедшей к власти в результате государственного переворота «Братьев-мусульман», поддержка диктатуры Башара Асада, уничтожение мирного населения и повстанцев в Сирии, военная агрессия против Украины, захват Крыма и дестабилизация Донбасса.

Шальша собрал до кучи все нелепые обвинения, состряпанные на Западе в адрес России и неоднократно опровергнутые. Зачем же снова проделывать такую неблагодарную работу, пытаясь оклеветать Россию и российского лидера Владимира Путина? Чего он хочет добиться своей грязной статейкой?

Шальша ни разу не упомянул о том, что арабская весна дело рук США и их европейских союзников. Позабыл о том, что снабжение вооружением сирийских террористов осуществляется странами Запада и Штатами, как, впрочем, и обучение повстанцев.

Не упомянул он и о роли Турции: воровство сирийской нефти и культурных ценностей, сотрудничестве и поддержке террористов ИГИЛ и прочей исламистской швали. Зачем? Ведь ему нужно дискредитировать Россию в глазах европейцев, а не перетряхнуть грязное белье Евросоюза и НАТО…

Можно позабыть о невинных жертвах американских бомбардировок в Сирии, Йемене, Афганистане. Забыть о Югославии и переврать факты грузино-осетинского конфликта. Обвинить лидеров Восточной Европы в путинизме из-за их желания защитить национальные интересы своих стран.

Его так сильно беспокоит «путинофилия» во Франции, популярность сайтов RT и Sputnik, что уже видится крах демократии в Европе. Тот факт, что Россия обвиняет ЦРУ в подготовке недавней публикации «панамских документов», он называет кремлевской пропагандой, призывая не доверять Москве. Путинофобия автора не вызывает сомнений…

И вот об этом мы не должны никогда забывать: Европа создает проблемы, разрушает саму себя изнутри, просит Россию о помощи, а потом же винит Москву в своих проблемах. Пресловутый комплекс неполноценности мешает европейским политикам трезво оценивать ситуацию, анализировать свои политические решения.

Автор прав в одном: Владимир Путин опасен для западных демократий. Вот только понимание опасности у нас с ним отличается в корне.

Прогнившая насквозь европейская демократия разрушает саму себя и остальной мир, несет страдания и войну другим народам, дестабилизирует, разрушает глобальную систему безопасности. Путин же стремится остановить разрушительные процессы, ставя под сомнение западный подход.

Путин опасен своей приверженностью к международному праву и праву народов на самоопределение. Тому, что отрицают по факту страны Запада, ставя себя превыше других.

Поэтому и появляются на свет такие истерические статьи, статьи пораженческие, пытающиеся исказить образ России, ее политику, ее стремление к новому мировому порядку, основанному на законе и справедливости, равенстве и гуманизме.

Виталий Кокорин