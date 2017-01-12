Продуктовое эмбарго помогает российским сыроделам

Как все мы помним, в 2014 году Россия ввела продуктовое эмбарго, которое было ответом на санкции западных государств. Причем главными продуктами эмбарго стали зарубежные деликатесные и сырные изделия.

Особое внимание было уделено сырным продуктам. После пропажи с прилавков зарубежных сыров российские потребители стали уделять больше внимания отечественным продуктам.





Настоящим хитом и лидером по росту спроса стал сыр адыгейский, ведь за два года его потребление выросло почти в полтора раза.

С 2014-го до конца 2015-го его потребление росло. В прошлом году адыгейский сыр предпочитали уже 24,1% россиян, что на 6 п.п. больше, чем в 2014-м.

Мониторинговая компания Ipsos Comcon полагает, что потребителей привлекает не только то, что этот сорт произведен отечественными сыроделами, но и его натуральность, а также низкое содержание жира.

Кстати, как пояснил глава молочного департамента крупнейшего производителя сыров в России, популярность адыгейского сыра обусловлена тем, что из группы белых сыров выпал импорт феты и моцареллы. В итоге здесь остались только сулугуни и адыгейский сыр, которые стали активнее покупать.

Но настоящий лидер продаж — сыр «Российский». Его предпочла более чем половина россиян. За несколько лет его потребление увеличилось на 3,5 п.п.

В чем же причина популярности «Российского»?

-доступность

-доверие покупателя местным производствам

-приемлемая цена

Следующий предпочитаемый сорт — «Голландский». Его доля — 37,7%.

Замыкает тройку лидеров сыр «Пошехонский». Ему отдает предпочтение 29, 1% населения.

Общее потребление при этом держится на одном уровне:

В 2013 – 82,3%

В 2014 – 84,7%

В 2015 – 81,2%

Причиной такого всплеска в 2014 году стало постоянное обсуждение сыра в СМИ, что и подстегнуло спрос. Что в итоге?

Спрос на сыр остается на прежнем уровне. Изменения произошли лишь в продуктовой корзине: доля отечественных сортов заметно выросла. В итоге, это вылилось в увеличение производства.

По данным Росстата за 2015 год, производство сыров и сырных продуктов составило 581,3 тыс. т (+17%). А импорт сыра и творога — 31,3 тыс. т (в 5,9 раза меньше, чем в 2014 году). За 2014 год было произведено 494,3 тыс. т (+14,1%) сыров и сырных продуктов. Импорт сыра и творога составил 184,8 тыс. т (–43,9%).

Новые средства, поступающие от увеличения уровней продаж, позволят отечественным компаниям модернизироваться, осваивать новые технологии и наращивать темпы производства, что в итоге позитивно скажется на всех сторонах этой сферы молочного производства.

Виталий Кокорин