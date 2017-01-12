Нагорный Карабах – последний козырь Запада

В последнее время произошло обострение конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Данная ситуация вызывает неподдельную тревогу. Между Арменией и Россией заключен договор о коллективной безопасности. Азербайджан, хоть и не состоит с Россией в военном блоке, является стратегическим экономическим партнёром.

России в очередной раз предстоит выступить в роли миротворца. Действовать предстоит очень аккуратно, просчитывая каждый свой шаг, потому как поддержка какой-либо из сторон неминуемо втянет в конфликт. России необходимо быть беспристрастным судьёй, находящимся над схваткой, который в нужный момент схватит борцов за шкирку и разведёт их по углам.





Если взглянуть на ретроспективу конфликта, то видна чёткая связь между фазами обострения конфликта и событиями, происходящими в России. Нагорно-Карабахский конфликт вспыхивал во время первой русской революции, затем во время Октябрьской революции и Гражданской войны и наконец, в 1988 году в годы перестройки. То есть внешние силы, а точнее спецслужбы Запада, всегда размораживали тлеющий армяно-азербайджанский конфликт в периоды нестабильности в России. Этнический конфликт в Закавказье используется в качестве своеобразного тарана против России.

В данный момент в нашей стране не наблюдается, хоть какой-нибудь нестабильности. Наоборот западный экономический таран показал свою неэффективность, в Сирии Россия завоевала блестящую победу над террористами, на Украине с горем пополам, но всё-таки продвигаются Минские договорённости. Получается, что западные спецслужбы подогрели Нагорный Карабах от отчаяния. Международное влияние Москвы стремительно возрастает, поэтому Запад будет пытаться всеми способами хоть сколько-нибудь притормозить российский взлёт.

Тем более что времени на это у западных спецслужб остаётся немного. В предвыборной гонке, вопреки сильному противодействию, лидирует «изоляционист» Трамп, неоднократно высказывавшийся за партнерские отношения с Путиным. До ноября западным спецслужбам необходимо успеть в максимально возможной степени очернить репутацию Путина, маргинализировать ДНР и ЛНР по примеру Приднестровья, а также устроить в Закавказье второй «Афганистан». Для реализации этих целей сейчас выходят лживые фильмы о коррупции Путина, а Украина показательно затягивает выполнение Минска. Теперь вот разморожен Нагорный Карабах.

Откровенно говоря, президент Азербайджана Алиев до этого момента не производил впечатление безрассудного человека. По всей видимости, США предъявили Алиеву ультиматум: или азербайджанские военные идут убивать армян, или в Баку вспыхнет цветная революция.

Опыт войны в начале 90-х показывал, что в одиночку Азербайджан не способен победить в Нагорном Карабахе. Поэтому Алиеву пообещали открытие второго фронта со стороны Турции. Операцию «чистое поле» на манер грузинской агрессии в Южной Осетии будут проводить, сходящимися ударами турецких и азербайджанских войск.

К сожалению, Тегеран тоже не остался нейтральным, и уже заявил о своей поддержке азербайджанского руководства. Таким образом, Запад будет пытаться взять Армению в кольцо, а также вбить клин в союзнические отношения между Ираном и Россией.

Одновременно с этим прорабатывается сценарий Б, на случай мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном. Любопытное заявление сегодня сделало МИД Канады. Министр иностранных дел Стефан Дион призвала стороны решить свои споры в рамках Минской группы ОБСЕ. Дескать, зачем создавать новый миротворческий процесс, если уже есть один в Минске. Подобное заявление от страны, не обладающей достаточным суверенитетом для ведения самостоятельной внешней политики очень показательно.

США хотят «мирить» Армению и Азербайджан при помощи Минского процесса. Введение в мирный процесс двух суверенных государств без участия непризнанной Нагорно-Карабахской республики сразу маргинализирует ДНР и ЛНР. Участие НКР в переговорах оттолкнёт от России Азербайджан и Иран.

Так что, российским дипломатам создан новый фронт для напряжённой работы. Примирение сторон ни в коем случае нельзя привязывать уже к идущему минскому процессу. Также необходимо широкое освещение конфликта со стороны российской прессы. Стороны предоставляют противоречивую информацию, а это ведёт только к росту напряжённости.

Виталий Кокорин