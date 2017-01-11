Какие потребности у российской оппозиции?

Все люди разные, но практически всеми движут одни и те же потребности. Изучением психологии человека занимались философы и ученые самых различных мастей и эпох, и, пожалуй, наиболее точно и лаконично сформировал «пирамиду потребностей человека» американский психолог Абрахам Харольд Маслоу.

Маслоу выстроил иерархическую модель потребностей человека, которая выглядела следующим образом: на первом уровне находятся физиологические потребности, на втором потребность в безопасности, на третьем социальные потребности, на четвертом потребность в престиже, служебном росте и на пятом потребности духовные.





Очень многие, вопреки человеческой порядочности, которая все-таки преобладает в обществе, вопреки желанию спокойствия и стабильности, рвутся к власти, ставя свое желание управлять людьми на высшую ступень пирамиды потребностей, и делают это далеко не самыми законными способами.

Для наглядности можно привести в пример российскую оппозицию, в которой хоть и встречаются достойные люди, но в большинстве своём она представляет собой далеко не самых честных и порядочных граждан России.

Житель подмосковного села Пешковское Сергей Владимирович Миусский, как раз принадлежит к группе оппозиционеров, которые не имеют большого желания развиваться в соответствие с общепринятыми потребностями человека.

У таких «борцов за справедливость» как Миусский, напрочь отсутствует чувство социальной ответственности и желание находиться в безопасности, они хотят только власти.

Чтобы удовлетворить эту свою жажду, Миусский подался в муниципальные депутаты. А чтобы сделать это с минимальными трудозатратами, выбрал для себя партию «Яблоко», куда принимают без особых проблем. К слову, своей основной идеей эта политическая сила уже давно провозгласила борьбу с коррупцией. Миусский же под знаменами «антикоррупционнной» партии развернул целый синдикат. На пару со своим подельником, тоже «яблочником», занимающим по совместительству пост главы администрации Николаем Гольцевым они разработали целую схему хищения бюджетных средств, и благополучно воплощают ее в жизнь.

После назначения Гольцева на пост главы Пешковского сельского поселения он отказался от своего бизнеса и вместе с Миусским решил подзаработать. Новый глава поселения начал с места в карьер, и вместо того, чтобы заниматься вопросами благоустройства поселка, он продалсобственной дочери здание детского дома культуры, которое было отремонтировано на бюджетные деньги и в последующем сдано в аренду муниципалитету.

В 2010-2011 годах Гольцев и Миусский решили заработать по крупному, и глава поселения предоставил из бюджета «ЖЭУ Пешки», руководителем которой является Миусский, безвозмездные субсидии по разделу «коммунальное хозяйство». Сумма такой «помощи» составила за два года, порядка 45 миллионов рублей.

Такой беспредел очень негативно воспринимается жителями Пешковского поселения, которые активно протестуют против этого произвола.

Между тем, «яблочного» депутата не очень волнует реакция народа. И вместо того, чтобы хоть как-то исправить ситуацию и заняться наконец бесконечными проблемами в сфере ЖКХ на вверенной ему территории, Миусский лишь лицемерно улыбаясь фотографируется на субботниках «для отчености», а то, что за спинами (в прямом и переносном смысле) разворовывает бюджетные деньги в особо крупных размерах, так это его совесть не беспокоит.

Есть за Миусским и другие грехи, такие как судимость за самоуправство с применением насилия, которую отпетый «яблочник» заработал еще в 1998 году. Как такие люди, как Миусский, попадают в народные избранники – остается загадкой.

И случай Миусского не единичный: в истории отечественного оппозиционного движения, таких как он, встречается множество. Практический каждый из «борцов за демократию» в России в той или иной степени является антипримером демократического общества. Более того, наши оппозиционеры даже не соответствуют стандартам «нормального человека»,

у которого вместо жажды власти преобладает желание обезопасить себя и своих близких. Единственное, что движет подобными Миусскими – деньги, власть, влияние.

Виталий Кокорин