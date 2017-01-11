Не только автомат: тайны концерна "Калашников"

Не удивительно, что концерн "Калашников" в первую очередь ассоциируется с легендой, с автоматом, который стоит на вооружении более чем 100 стран мира. Вдобавок к этому, в конце XX века автомат Калашникова был признан изобретением века. Знаменитому оружию удалось обойти космические технологии и атомную бомбу.

Популярность очевидна. Но не единым автоматом славится концерн. "Калашников" уже сегодня вплотную приблизился к освоению таких направлений, как беспилотные летательные аппараты, дистанционно-управляемые модули, катера спецназначения. Но основным направлением по-прежнему остаётся разработка стрелкового оружия и автоматических гранатомётов.





Концерн "Калашников" одним из первых попал в санкционные списки, из-за этого лишился американского рынка, куда уходило до 70% гражданской стрелковой продукции: охотничьего и спортивного оружия, включая популярный карабин "Сайга".

Это, в той или иной степени, повлияло на активизацию более 50-ти перспективных проектов, к которым активно проявляют интерес силовые структуры и министерство обороны. К примеру, в 2016 году концерн планирует вывести на рынок более 10-ти новых продуктов боевого и гражданского оружия.

Санкционный режим подтолкнул к смене маркетинговой стратегии: теперь у концерна нет возможности в ряде стран показывать реальные образцы оружие, поэтому компании приходится "крутиться" и создавать для демонстрации 3D-модели.

А в 2016 году концерн и вовсе планирует перераспределить внимание на российские выставочные мероприятия: Arms & Hunting и "Армия-2016".

Российские международные выставки станут площадкой, где концерн покажет новейший автомат АК-12, пистолет Лебедева и более десятка перспективных видов стрелкового вооружения. Здесь не будет 3-D моделей. Перспективное вооружение будет представлено в живую.

Кроме стрелковых комплексов к числу новых перспективных разработок "Калашникова" можно отнести дистанционно-управляемые боевые модули, которые предназначены для установки на подвижные транспортные средства, в частности, на бронемашины семейства "Тайфун" и катера различного назначения, в том числе на новый десантный катер БК-16.

Абсолютно новым направлением работы компании являются разработки в области беспилотных летательных аппаратов, а также многофункциональных десантных катеров, которые были представлены в 2015 году на выставках "Армия — 2015" и "МВМС-2015". Катера в сумме с боевыми модулями составляют целые боевые комплексы вооружения.

Очевидно, что концерн "Калашников", несмотря на тот факт, что компенсировать потерю североамериканского рынка очень сложно, старается осваивать новые направления, использовать шансы, которые появились с повышением курса рубля и санкционной политикой Запада.

Концерн помимо "стахановских" темпов освоения новой продукции, старается осваивать также новые рынки сбыта, в основном в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке. Кроме этого, сделан серьёзный акцент на внутренний рынок, который всё ещё захламлён турецкой и китайской продукцией, но курс валют постепенно "чистит" его.

Самое интересное, что под влиянием санкций, концерн "Калашников" умудряется работать в "+". Более того, концерн, не смотря на потерю перспективного рынка, завершил модернизацию основных производственных активов. Свыше 130 современных станков, а так же свыше 60 единиц высокотехнологичного оборудования "поступили на службу" в концерн в 2015 году.

Модернизация производства позволила оптимизировать ключевые производственные и бизнес-процессы предприятия и существенно сократить издержки. По результатам подобных мероприятий выручка выросла в 2015 году до 8,2 млрд. рублей, в 2016 году "Калашников" планирует увеличить доход до 17,7 млрд. — и значительно преобразовать всю продуктовую линейку концерна. Можно сказать, что "Калашников" теперь перепрофилированный принципиально новый концерн, который бросается навстречу возможным вызовам и препятствиям — это его главная тайна, которую можно считать раскрытой.

Виталий Кокорин