Германия ускоренными темпами возвращает золотой запас из США

Эксперты полагают, что в случае наступления глубокого кризиса в ЕС немцы могут отказаться от евро и вновь вернуться к марке

Про «ускоренные темпы» сообщила недавно радиостанция «Немецкая волна». Ссылаясь на президента Бундесбанка Йенса Вайдмана. Мол, в специальное хранилище города Франкфурт-на-Майне уже доставлено из США и Франции 366 тонн благородного металла на 11,5 млрд евро. Всего во Франкфурте собрано около 1400 тонн или 41,5 процента золотого запаса страны. На сайте радиостанции размещено впечатляющее фото главного банкира Германии Вайдмана в хранилище, набитом драгоценными слитками. Мол, спите спокойно, дорогие немцы. Все под контролем!





Под контролем ли? А где до сих пор укрыто от немецких бюргеров больше половины стратегического запаса Германии, почти 2 тыщи тонн?

ВОЛЬФРАМОВАЯ ПУСТЫШКА

Начался сей захватывающий детектив на миллиарды баксов еще в 2012 году. Несколько профессиональных дилеров (не лохов!) приобрели тогда на Манхеттене - финансовом центре США - фальшивые золотые слитки. Один из покупателей тщательно проверял покупку рентгеном. Все было в порядке, как и вес, идеальное швейцарское клеймо. А слитки оказались… позолоченным вольфрамом.

Вольфрам – идеальный металл для фальшивомонетчиков. Удельный вес такой же, как у золота. А цена на тот момент – около доллара за унцию (31.1 грамм). Унция благородного собрата стоила в те дни $ 1 774,80. Представляете барыш мошенников? Один дилер признался, что купил фальшивых слитков на 72 тысячи долларов. Многие опростоволосившиеся промолчали, чтоб не портить свою репутацию. Иначе можно распрощаться с профессией. Кто ж будет покупать у лоханувшегося дилера? Фальшивки встречались и раньше, но крайне редко. Кидали рядовых покупателей. Но чтоб профессионалов?! И в большом количестве?

Поднялась паника. Пошли упорные слухи, публикации в прессе, что в Форт-Ноксе и других официальных хранилищах США давно подменили золотые слитки вольфрамовыми. А драгоценный металл ушел на сторону. Слухи подогревал тот факт, что проверок золотого запаса в США не было с начала 50-х годов. Неистовый критик ФРС (Федеральной резервной системы) конгрессмен Рон Пол потребовал поголовной ревизии всех «золотых подвалов» США. Не тут –то было! Под шквалом критики финансовые власти, скрепя сердце, согласились лишь на очень выборочную проверку Нью-Йоркского банка ФРС на том самом Манхеттене. Хотя основные запасы золота казначейства США находятся в Форт-Ноксе, Вест Пойнте, Монетном дворе в Денвере. На Манхеттене – лишь около 530 000 золотых слитков. Группа аудиторов выбрала всего 350, чтобы просверлить их. И с результатами стала тянуть...

На фоне американского скандала с благородным металлом немецкие депутаты с удивлением узнали, что на родине, во Франкфурте, хранится менее трети золотого запаса страны, второго по объемам в мире после США (3396 т). Всего 31 % (1036 т). Аж 45% (1536 т на 60 миллиардов евро!) скрыты в подвалах того самого Нью-Йоркского банка ФРС. 13% (450т) – в Лондоне, 11% (374 т) - в Париже. Депутаты Бундестага Филипп Мисфельдер и Марко Вандервитц решили махнуть за рубеж, лично проверить сохранность родного золотишка. Однако им отказали. Дескать, в банках нет подходящих помещений для визита уважаемых депутатов. Это усилило подозрения, что немецкие сокровища кто-то тихонько приватизировал.

А тут еще выяснилось, что сотрудники федерального Бундесбанка ни разу лично не проверяли количество, подлинность и вес слитков в Нью-Йорке, Лондоне, Париже. Свято веря письменным отчетам иностранных банкиров.

Счетная палата ФРГ подвергла Бундесбанк суровой критики за отсутствие контроля и потребовала широкомасштабной инвентаризации зарубежных запасов, проведения впредь регулярных инспекций. Забила тревогу пресса. В Германии даже родилось общественное движение «Верните наше золото»!

«ГАЛАКТИЧЕСКАЯ ЧЕРНАЯ ДЫРА»

- У экспертов давно уже появились сомнения, что в кладовых, где хранится официальный золотой резерв США, частично запасы других стран, еще что-то осталось, а если там что-то и лежит, то это «что-то» является золотом, - говорит доктор экономических наук, профессор МГИМО Валентин КАТАСОНОВ, автор книги «Золотой лохотрон, Новый мировой порядок как финансовая пирамида.» - В 2012 году в мировых СМИ прошла серия публикаций, в которых неопровержимо доказывается: на рынке появилось большое количество фальшивых слитков, где «желтый металл» заменен вольфрамом… Существует много косвенных признаков, что банкстеры (так многие на Западе уже зовут банкиров!) давно запустили руку в золотые закрома американского казначейства (официальный золотой резерв находится на балансе этого ведомства с 1933 года).

- Понятно желание немцев вернуть свой золотой запас.

- Однако общественность неожиданно натолкнулась на глухое противодействие. Кто-то очень не желает, чтобы немецкое золото было возвращено на родину.

Первой линией противодействия оказался, как ни странно, сам Бундесбанк, на балансе которого числится официальный золотой резерв. Мол, держать запас в Нью-Йорке, Лондоне, Париже надежно, как в кассе. Авторитета парламента ФРГ оказалось недостаточно, чтобы заставить его приступить к операции репатриации. Сам Федеральный суд Германии (!) обязал Бундесбанк провести аудит зарубежного золота, перемещая из-за границы небольшие партии металла.

Второй линией противодействия властям ФРГ стала Федеральная резервная система США, в подвалах которой и хранится немецкое золото. Использовали близкое к ФРС информационное агентство CNBC. Главный редактор Джон Карни выпустил статью с крайне интригующим заявлением: «На самом деле, не имеет никакого значения, держит ли ФРС Нью-Йорка золото немецкого центробанка или то, чистое ли оно. Если ФРС говорит, что оно там, это так же хорошо для всех практических применений, для которых оно может понадобиться. Оно может быть продано, дано в долг, использовано в качестве залога, для перекрытия обязательств и учтено в качестве банковского капитала независимо от того, существует оно или нет… Для почти всех мыслимых операционных целей фактическое существование золота в Форт-Ноксе или в хранилище ФРС не имеет значения. Значение здесь имеет ведение записей. Так что пока ФРС говорит, что Бундесбанк имеет объем золота, равный Х, Бундесбанк может действовать так, как если он владеет золотом, даже если оно каким-то чудесным образом провалилось бы в поглощающую золото галактическую чёрную дыру… Уверен, что в Бундесбанке понимают это достаточно хорошо, даже если этого не понимает немецкий суд. Нет ничего, что можно было бы выиграть от инспектирования золота. Если оно там и оно чистое, знание этого ничего не изменит. А если золота нет, что ж, результатом может стать хаос, поскольку доверие к депозитариям золота центральных банков испарится мгновенно».

После такой «отповеди» немцы стали еще тверже настаивать на возврате золота. Тогда в ход были пущены более веские аргументы.

- Какие?

- Силы природы. В конце октябре 2012 г восточное побережье Америки подверглось ударам урагана Сэнди. В его зону попал и Нью-Йорк. Якобы было то ли разрушение, то ли уничтожение, то ли затопление подземного хранилища Федерального резервного банка Нью-Йорка на Манхэттене. Вот, например, сообщение, датированное 30 октября 2012 г. в электронном издании «The Daily Bail», входящем в империю CNBC: «Ошеломляющие новости из Вашингтона, Округ Колумбия. На спешно организованной пресс-конференции в ночь на понедельник председатель Федерального резерва Бен Бернанке объявил о взрыве на станции Con Edison в городе Нью-Йорк, что привело к полному уничтожению всего подземного хранилища с золотыми резервами Германии, таким образом, сведя на нет все усилия Германии осуществить репатриацию золота… Сообщается, что золотые резервы не были застрахованы».

Конспирологи сразу стали намекать, что ураган «рукотворный», кому-то он был очень нужен и этот «кто-то» - ФРС. Тут же припомнили «стихийное бедствие» 11 сентября 2001 года. После обвала небоскребов Международного торгового центра странным образом из подвалов пропало несколько тонн «презренного металла» ряда банков, фирм. Также под обломками таинственно исчезли документы, имевшие отношение к расследованию незаконных операций ФБР и ЦРУ с золотом. После пропажи документов расследование было прекращено.

- Действительно ураган уничтожил немецкое золотишко?

- Позже оказалось, что Бернанке «пошутил». Будучи под градусом. В Сети даже крутили ролики его «пресс-конференции» глубокой ночью в каком-то баре. В воздухе запахло скандалом. Мол, Бернанке явно не собирается возвращать золото немцам! Может, уже и возвращать нечего?

История вызвала неблагоприятный для Вашингтона резонанс и еще более усилила подозрения международного сообщества, ибо в хранилище на Манхэттене держат золото многие страны.

- Еще со Второй мировой, когда Европа спасала за океаном свои сокровища от нацистов.

- Голландия, например, потребовала назад свой запас. Чтобы как-то заглушить разгорающийся скандал, Вашингтон вынужден был пойти навстречу немцам.

ЧУЖОЙ ЧЕМОДАН

- 17 января 2013 г Бундесбанк, до того крепко державший оборону, вдруг официально заявил, что к 2020 году планирует держать половину золотого запаса Германии в своем собственном хранилище во Франкфурте, -продолжает рассказ профессор МГИМО Валентин КАТАСОНОВ. - Вторая половина все же останется на хранении у партнеров в Нью-Йорке (37%) и Лондоне (13%) Из Парижа постепенно вернут все 374 тонны. Был озвучен график возвращения драгметалла из Нью-Йорка. По 50 тонн в ближайшие три года. А всего – 300 т. Общественность слегка успокоилась.

Однако в 2013 году в ФРГ доставили всего 37 тонн. 5 из Нью-Йорка и 32 - из Парижа. Казалось бы, не ахти какая сложная операция перевезти через Атлантику обещанные 50 тонн! Один или два авиарейса. Нет, янки отдали хозяевам лишь 5 тонн за год!

- В 2011 году Чавес за ДВА месяца вернул в Венесуэлу из банков Европы, США 160 тонн.

- Но самое главное: прежде чем отправить золото в Германию, американская сторона его… переплавила! Между прочим, немцы о такой «услуге» не просили. Надо было всего-то лишь смахнуть пыль, которая могла накопиться на драгоценных слитках за полвека их пребывания в подвалах Манхэттена. У каждой страны могут быть свои слитки, которые не спутаешь с чужими. Свои клейма, пробы, размеры и вес. И Бундесбанк располагает всей документацией, которая позволяет отличить немецкое золото от испанского, российского или, скажем, турецкого. Если вы сдаете на вокзале чемодан в камеру хранения, то, наверное, желаете получить свой, а не чужой. Так вот, Германии выдали не ее чемодан, а неизвестного происхождения. Да и выдали не по первому требованию, а с большой затяжкой времени.

- На что намекаете, Валентин Юрьевич?

- Даже человеку, далекому от финансов и золота, становится понятно, что кто-то «чемоданом» клиента по имени «Германия» активно пользовался. Эксперты GATA (общественный Антимонопольный комитет по золоту – Ред.) много лет говорили о том, что золотой запас американского казначейства, а также других стран, хранившиеся в США, постоянно был «в работе». О том, что на этом банки Уолл-стрит и Лондонского Сити наварили бешеные деньги. О том, что, скорее всего, все хранившееся ранее золото на «базу» уже никогда не вернется.

- Переплавленное золото могло быть более низкой пробы, чем то, что немцы «сдавали в багаж»?

- Разумеется. Есть еще один важный момент. В 50-60-е годы прошлого века, когда и сложился золотой запас Германии, унция (31.1 г) стоила 35 долларов. Ныне – более 1200 баксов. В 2012 г, когда и разгорелся «вольфрамовый» скандал, вообще за 1700! Брали на хранение дешевые слитки. Думали – навсегда, та же Германия не осмелится забирать назад. Ан нет, приходится возвращать. Сотни тонн! По новой цене надо закупать, переплавлять. Вот и тянут за океаном, не хотят раскошеливаться.

- А что тогда стоит за мартовской фразой главы Бундесбанка про ускоренные темпы возврата золота из зарубежных хранилищ.

- Полагаю, наверстывание темпов по выполнению графика доставки желтого металла. В 2013 г он был сильно сорван. Теперь, по словам господина Вайдмана, его выполняют. Только и всего. Очередная мантра главного банкира страны для успокоения общественного мнения.

Напомню, что лишь в 2020 г Германия сосредоточит всего ПОЛОВИНУ своего золотого запаса на родной земле. И то, если ничего экстраординарного не случится. А пока под рукой у бюргеров лишь 41.5 процентов стратегического резерва.

Германская история как в золотой капельке из тигля отражает ситуацию в мире с «презренным металлом». Вопросов там до сих пор больше, чем ответов. Банкстеры умеют хранить тайны. Хотя кое-что и прорывается наружу.

БЫЛИ ДЕНЕЖКИ ЗЕЛЕНЫЕ, БУДУТ ЖЕЛТЫЕ?

Есть еще одна версия, почему янки не хотят возвращать немецким союзникам их законные сокровища. Вашингтон опасается, что крупнейшая экономика Европы, собрав весь свой золотой запас дома, может отказаться от евро и вновь вернуться к немецкой марке. Еврозона не переживет выхода из ее состава Германии. В том числе и потому, что суммарный золотой запас ключевой экономики Европы составляет половину всех золотых резервов центральных банков стран-участниц европейского валютного союза. А Штатам очень –очень нужен Евросоюз. Не зря они который год пробивают создание Трансатлантического Торгового и Инвестиционного Партнерства между США и ЕС. Крупнейшей в мире зоне свободной торговли. По мнению многих экспертов, выгодной янки и разорительной для европейцев. Без Германии эта зона накроется медным тазом. Золотая немецкая марка ударит не только по евро, но и по баксу. А тут еще Китай с Россией тихой сапой много лет накапливают золотые запасы. И держат их исключительно дома. И все чаще идут разговоры о золотом юане, рубле, как конкурентах доллару. Недавно германская «DieWelt» опубликовала статью с броским заголовком «Почему Путин скупает золото в больших масштабах». Ответ влиятельной газеты: " идет тихое наступление на доминирование американского доллара. Путин пытается положить конец главенствующему положению США и Европы, так как тот, кто скупает золото, сокращает значимость западных валют". Короче, готовит золотое оружие против бакса.

С Каддафи, раньше времени выскочившем с идеей золотого динара для Африки и Азии, янки быстро покончили. Устроили жуткую казнь в назидание другим. Путин и Си Цзиньпин – более крепкие орешки. К тому же они не одиноки. Поговаривают о целой группе мировых банкстеров со штаб-квартирой в Лондоне, готовящих «золотой заговор» против Америки.

Насколько реален возврат золота в качестве главных мировых денег и сможет ли злато победить бакс, поговорим в следующий раз.

Виталий Кокорин