USNI News: Балтийское море нагревается из-за трений между США, НАТО и Россией

Не так давно российские бомбардировщики выполнили облет американского эсминца, находившегося в Балтийском море. Это событие стало очередным поводом для обсуждений и споров, касающихся различных аспектов международных отношений и безопасности государств. Действительно, Балтийское море уже давно является районом повышенной напряженности, что связано с различными планами и действиями стран региона и других игроков на международной арене. По этой причине предпринимаются различные попытки изучить текущую ситуацию, рассмотреть ее с тех или иных точек зрения, а также сделать прогнозы о дальнейшем развитии событий.

25 апреля американское издание USNI News опубликовало статью Магнуса Норденмена «Analysis: Baltic Sea Heating Up as Friction Point Between U.S., NATO and Russia» («Анализ: Балтийское море нагревается из-за трений между США, НАТО и Россией»). Американский эксперт по безопасности изучил текущее положение дел и сделал некоторые выводы относительно существующих разногласий между основными игроками в регионе. При этом отмечается, что статья в USNI News основывается на докладе «A Maritime Framework for the Baltic Sea Region», авторами которого являются М. Норденмен и Франклин Д. Крамер.





Свою статью американский специалист начинает с констатации фактов и напоминания о последних событиях. По его мнению, Балтийское море становится одной из зон трений между «агрессивной Россией» и Соединенными Штатами, а также союзниками последних из Северо-Восточной Европы. К примеру, не так давно пара российских самолетов Су-24 облетела американский эсминец USS Donald Cook (DDG-75), когда тот выполнял учебные задачи в одном из районов Балтийского моря. Недавний инцидент с самолетами и кораблем является лишь последним примером многочисленных «близких контактов» России и США на Балтийском море и в его воздушном пространстве, наблюдавшихся в последние два года.

В настоящее время российские вооруженные силы строят мощную систему A2/AВ (Anti-Access/Area-Denial – «преграждение доступа/блокирование района») в Калининградской области и в юго-восточной части Балтийского моря. Эта система базируется на новейших зенитных ракетных комплексах С-400 и оперативно-тактических ракетных комплексах «Искандер». Ее появление способно серьезно затруднить работу войск США и НАТО в регионе в случае резкого ухудшения стратегической обстановки, в условиях кризиса или во время конфликта. Также Россия располагает береговыми противокорабельными ракетными комплексами «Бастион», которые могут быть быстро переброшены в требуемые районы. Такие системы так же являются серьезной угрозой для американских и натовских кораблей.

М. Норденмен отмечает, что сравнительно малый размер Калининградской области приводит к некоторым стратегическим преимуществам. Прежде всего, он позволяет существующим вооружениям контролировать не только акваторию Балтийского моря, но и часть прибрежных районов. Балтийский флот ВМФ России, в свою очередь, не отличается крупными размерами, однако его подводные силы способны стать серьезной угрозой для противника. Это предъявляет особые требования к противолодочным силам.

Подобная ситуация, по мнению автора USNI News, является важной проблемой, требующей решения. В случае серьезного кризиса или войны США и другие страны НАТО должны будут оказать поддержку прибалтийским государствам, входящим в Североатлантический альянс. Военное присутствие организации в этих странах в последние годы растет, но это, как считает аналитик, не может гарантировать сохранение мира. Для сдерживания «российской агрессии» требуется обеспечить возможность быстрой переброски подкреплений, а для этого необходимо иметь полноценный доступ к Балтийскому морю и его портам. Таким образом, с точки зрения стратегии контроль за акваториями Балтийского моря имеет решающее значение.

Тем не менее, ситуация на Балтике вовсе не безнадежна. Страны НАТО, расположенные в регионе, не могут похвастать крупными военно-морскими силами, однако и имеющиеся корабельные группировки и авиация могут быть объединены для выполнения достаточно мощного удара. Так, в распоряжении Германии имеется полтора десятка надводных кораблей и пять подлодок. Польша в настоящее время реализует масштабную программу модернизации своего флота. ВМС Швеции малы с точки зрения численности, но могут считаться одним из лучших надводных флотов мира. Государства Прибалтики после получения независимости в начале девяностых годов накопили значительный опыт в деле борьбы с морскими минами.

Государства региона также располагают достаточно развитыми военно-воздушными силами. На вооружении состоят самолеты F-16, Eurofighter, F-18, JAS-39 Grippen и другие. Кроме того, сравнительно удаленная от Балтики Норвегия в настоящее время начинает эксплуатацию новейших истребителей F-35. В общей сложности ВВС региона имеют около 400 самолетов с достаточно высокими характеристиками. Часть этих самолетов имеет возможность осуществлять радиоэлектронную борьбу, без которой невозможно противодействие системам A2/AD.

По мнению М. Норденмена, в текущей ситуации в системе войск НАТО отсутствует лишь один компонент, благодаря которому будет возможно эффективное сдерживание России. Государства региона имеют все необходимые возможности для решения этой задачи, но нуждаются в некоторых новых подходах к совместной работе. Следует разработать планы взаимодействия ВМС разных стран, составить планы совместных учений и создать системы контроля и управления, которые будут применяться для совместной работы флотов. При этом особое внимание необходимо уделять таким вопросам, как разведка и обнаружение целей, противолодочные системы и поиск морских мин.

Автор отмечает, что в новых планах должны учитываться роли и задачи военно-морских сил США. Дело в том, что в настоящее время только Соединенные Штаты и, вероятно, Великобритания или Франция способны отвечать за ряд ключевых действий, которые могут понадобиться в случае начала вооруженного конфликта. Прежде всего, это различные удары с моря по береговым целям, а также высадка морских десантов.

М. Норденмен полагает, что для реализации подобных планов НАТО следует использовать т.н. рамочный подход. В таком случае одно из государств организации должно взять на себя ведущую роль. Оно будет отвечать за развитие различных средств и возможностей, выполнять планирование, осуществлять контроль и управление всеми флотами в регионе, в том числе в Балтийском море и северных областях Европы. Североатлантический альянс уже использовал подобный подход на практике и доказал его эффективность. При необходимости к «рамочной» работе могут быть привлечены государства-партнеры НАТО – Швеция и Финляндия.

Тем не менее, подобная система вряд ли сможет эффективно работать без участия Соединенных Штатов. Военно-морские силы США необходимы по целому ряду причин. Во-первых, по потенциалу и возможностям они превосходят флоты других стран Альянса. Во-вторых, американский флот способен руководить действиями других военно-морских сил и активизировать их действия.

Американский эксперт полагает, что Балтийское море будет оставаться точкой напряжения в отношениях между НАТО и Россией. Со временем риски, связанные с российской системой A2/AD, будут только расти и становиться все очевиднее. Новая структура объединенных военно-морских сил, управляемая странами региона и поддерживаемая американским флотом, могла бы сделать очень много для укрепления обороны НАТО, а также «сдерживать все более агрессивную Россию».

***

Не нужно напоминать, что в последние годы деятельность НАТО в Восточной Европе, в том числе в районе Балтийского моря, постоянно усиливается и поэтому является поводом для беспокойства. Российское руководство неоднократно отмечало связанные с этим риски, а также объявляло о принятии соответствующих мер. В частности, для защиты от существующих рисков в Калининградской области производится развертывание новых зенитных систем, оперативно-тактических и береговых ракетных комплексов и т.д. Кроме того, проводится модернизация Балтийского флота.

Подобные действия России вполне закономерно становятся поводом для возмущений и обвинений в агрессивности со стороны стран НАТО и отдельных военных экспертов. Как следствие, страны-участники Альянса нуждаются в дополнительной защите от гипотетической российской угрозы, а различные эксперты предлагают свои варианты решения подобной проблемы.

Один из способов сдерживания «российской угрозы» приводится в недавней статье М. Норденмена. Вполне ожидаемо зарубежный эксперт рассматривает Россию в качестве потенциального агрессора, угрожающего прибалтийским союзникам Соединенных Штатов, что становится удобным поводом для предложений об усилении группировки НАТО в регионе и других подобных преобразований. Результатом реализации подобных предложений может стать значительное усиление группировки НАТО с соответствующими последствиями для обстановки в регионе.

Тем не менее, за статьями, подобными недавней «Analysis: Baltic Sea Heating Up as Friction Point Between U.S., NATO and Russia», могут стоять и иные мотивы. Они могут подводить читателя не только к идее о необходимости усиления вооруженных группировок в регионе. В последние годы ясно проявилась другая тенденция, касающаяся стратегической безопасности европейских участников НАТО.

В текущей ситуации основная роль в обеспечении безопасности стран-участниц организации возлагается на Соединенные Штаты, тогда как прочие государства предпочитают экономить на армиях, надеясь на помощь главного союзника. Официальный Вашингтон уже достаточно давно намекает, что такое положение дел его не устраивает и требует от союзников уделять больше внимания собственной обороне.

Статья в USNI News, среди прочего, говорит о том, что страны балтийского региона способны обеспечивать свою безопасность самостоятельно, пусть даже и в рамках совместной работы. Естественно, в этом деле им потребуется помощь Соединенных Штатов, но основную работу они должны будут взять на себя.

Если подобные предложения будут услышаны и приняты к реализации, то США смогут сократить свои расходы на поддержку союзников из Восточной Европы, поскольку те будут самостоятельно решать ряд важных задач. В противном случае ситуация не изменится, а безопасность ряда стран будет обеспечиваться не только ими самими, но и, в значительной мере, за счет заокеанского союзника.

В такой ситуации гипотетическая российская агрессия может рассматриваться не как реальный риск, угрожающий безопасности региона, но в качестве удобного повода для давления на союзников. Иными словами, США намекают европейским коллегам, что их безопасность под угрозой и им следует побеспокоиться и принять меры самостоятельно, пусть даже и с некоторой поддержкой извне.

Как видим, теми или иными способами зарубежные государства пытаются решать существующие проблемы разного характера. Одной из методик этого являются различные публикации о тех или иных проблемах, угрожающих безопасности третьих стран. Похоже, используемый подход пока не дает ожидаемых результатов, поскольку Соединенным Штатам по-прежнему приходится брать на себя решение различных стратегических задач. Изменится ли ситуация в будущем – покажет время.

Виталий Кокорин