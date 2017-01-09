10 интересных фактов о Главном здании МГУ

1. В 1948 году сотрудники отдела ЦК партии, курировавшего науку, получили из Кремля задание: проработать вопрос о постройке нового здания Московского университета. Они предложили возвести для "храма науки" высотку. Из ЦК бумаги перекочевали к московским властям. Вскоре представителей научного отдела ЦК и ректора МГУ Несмеянова вызвали в московский горком партии. "Ваша идея нереальна, – заявили там. – Для высотки нужно слишком много лифтов. Поэтому здание должно быть не выше, чем в 4 этажа". Через несколько дней у Сталина состоялось специальное совещание, где он объявил: возвести для МГУ здание высотой не меньше 20 этажей на вершине Ленинских гор – чтоб издалека было видно.

2. Проект нового здания МГУ готовил известный советский архитектор Борис Иофан . Он собирался построить МГУ прямо над обрывом Ленинских гор . Однако к осени 1948 года специалисты сумели Сталина, что район опасен с точки зрения оползней и Университет просто сползет в реку. Иофана отстранили, новый куратор проекта Руднев перенес здание на 800 метров вглубь территории. А на месте, выбранном Иофаном, теперь смотровая площадка МГУ.





3. В первоначальном эскизе предполагалось увенчать высотку фигурой человека с задранной к небу головой и раскинутыми руками : она символизировала бы тягу к знаниям. Но Сталин распорядился соорудить вместо фигуры шпиль, чтобы придать зданию сходство с остальными шестью высотками, которые тогда строились.

4. Торжественная церемония закладки первого камня высотки состоялась 12 апреля 1949 года – за 12 лет до полета Гагарина.

5. На строительстве МГУ использовали и труд заключенных . В конце 1948 года в МВД был подготовлен приказ об условно-досрочном освобождении из лагерей нескольких тысяч зэков, сидевших по бытовым статьям и имевших строительные специальности. В нескольких километрах от стройки, в районе нынешнего Мичуринского проспекта, рядом с деревней Раменки, построили зону со сторожевыми вышками. Когда стройка стала подходить к концу, новый лагерный пункт устроили на 24 и 25 этажах. Ходили упорные слухи про зэка, который на фанерном дельтаплане спрыгнул с недостроенной высотки и полетел в сторону Лужников.

6. Издали кажется, будто шпиль, венчающая его звезда и колосья позолочены . На самом деле это не так – от ветра и дождей позолота быстро пришла бы в негодность. Они облицованы пластинами из желтого стекла, внутренняя их сторона покрыта алюминием.

7. До постройки в 1990 году небоскреба "Мессетурм" во Франкфурте-на-Майне (256 метров) Главное здание МГУ было самым высоким зданием в Европе .

8. До строительства жилого небоскреба "Триумф-Палас" (2001 – 2006 гг) высотой 264,1 м Главное здание было самым высоким административно-жилым зданием в Москве.

9. Часы на одной из боковых башен Главного здания – самые большие в Москве . У циферблата диаметр 9 метров. Минутная стрелка длиной 4,1 метра – вдвое длиннее, чем у кремлевских курантов.

10. Главное здание МГУ изображено на 30 марках . Первая появилась в 1950 году (марка № 1576) в серии из восьми марок, изображающих проекты московских высоток. Причем на ней имеется надпись "Проект 26-этажного здания Московского государственного университета на Ленинских горах" (в ходе проектирования этажей в центральном корпусе стало на 10 больше), на шпиле нет звезды, завершение высотной части и портал входа имеют другую форму. Последняя на сегодня марка появилась в 2011 г. к 300-летию Ломоносова (марка № 1998). Кроме СССР и Российской Федерации, ГЗ МГУ на марке изобразила Чехословакия (почтовая марка номер 831 по каталогу "Михель", 1953 год). Марка изготовлена с помощью гравирования, поэтому здание МГУ на ней изображено очень детально. Филателисты называют ее лучшей маркой, посвященной Главному зданию МГУ.

Виталий Кокорин