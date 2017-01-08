7 неизвестных фактов о Советско-финской войне

12 марта 1940 года закончилась Советско-финская война. Одно из самых неоднозначных и жестоких противостояний, о финскую войну до сих пор ломаются копья и перья историков.

«Кукушки»





Боевые действия зимой 1939-1940 гг. проходили в условиях очень суровой зимы, когда температура опускалась до -30, а иногда и — 40 градусов, высокий снежный покров 110 -125 см., а иногда и больше, густые леса — все это заставляло вести боевые действия в основном вдоль дорог, где финны активно применяли действия из засад. Нередко действовали «кукушки» - финские солдаты, вооруженные пистолетами-пулеметами «Суоми». Заняв удачную и хорошо замаскированную позицию, финский стрелок мог на ближней дистанции нанести очень серьезный урон советскому стрелковому подразделению. Реакция советского руководства на успешное применение врагом автоматического оружия в ближнем бою была мгновенной. Уже в ходе боевых действий с Финляндией в Красной Армии появились ППД-34/38, а на заключительном этапе и ППД-40. От своего прототипа ППД-34 они отличались наличием дискового магазина, скопированного с финского «Суоми». Впоследствии, представление о «кукушке», как финском бойце вооруженном пистолетом-пулеметом, в нашей стране очень сильно трансформировалось в легендарный образ финского снайпера, причем нередко действовавшего с деревьев.

Снайперы Зимней войны

Если говорить о снайперах, то есть специально подготовленных стрелках, вооруженных винтовкой с оптическим прицелом, то у финнов их было немного и много быть в принципе не могло, из-за отсутствия соответствующего вооружения. О немногочисленных финских снайперах уже сложилось немало легенд, скорее подтверждающих их исключительность. В Советском Союзе же с 1928 г. большое внимание уделялось снайперскому делу и в составе рот находилось от 3 до 5 снайперов. Если в начале войны действия советских снайперов не отличались значительной результативностью, то на завершающем этапе войны, особенно при штурме Выборга, снайперы сыграли заметную роль в борьбе с огневыми точками и пехотой противника. Задачей снайпера было своим метким огнем в атаке и обороне поддерживать действия своего подразделения. Подобная тактика будет держаться до середины 1942 г., когда во Время Великой Отечественной войны действия как советских, так и немецких снайперов приобретут несколько иной характер.

Автомат Федорова и СВТ

Финская война была отмечена последним случаем применения знаменитого автомата Федорова. Войсковые испытания автомат прошел еще на Румынском фронте в 1916г., однако его относительно массовое (выпущено около 3,5 тыс единиц) производство было развернуто в первой половине 20-х годов. Во время финской войны автоматом Федорова вооружались советские лыжники и штурмовые группы — те кому на короткой дистанции требовалось создать высокую плотность огня. Финская война была так же отмечена первым применением СВТ-38 (самозарядная винтовка сист. Токарева обр. 1938г.). Оружие неплохо себя зарекомендовало в суровых условиях войны и после доработки было принято на вооружение уже как СВТ-40 (отличалось общей длинной и расположением шомпола. В дальнейшем, во время Великой Отечественной войны эта винтовка не раз критиковалось за сложность производства и обслуживания, однако в руках опытных и подготовленных бойцов была весьма грозным оружием. Да и финны, испытавшие на себе действие этого оружия, отмечали высокие качества этой винтовки.

«Нансеновки»

В условиях суровой зимы стандартное обмундирование красноармейцев (сапоги, шинели, буденовки) оказалось явно недостаточным и в действующей армии появляются большое количество полушубков и шапок-ушанок. По легенде, когда остро встал вопрос о недостатках буденовки в 40-градусный мороз, Сталин предложил заменить буденовку шапкой-ушанкой, которую сам любил носить в зимний период. Называлась она тогда «нансенкой» или «нансеновкой» по фамилии известного норвежского полярного исследователя Ф. Нансена, и со времен финской войны стала частью форменной одежды советских военнослужащих.

Танки-амфибии

Советско-финская война отмечена первым боевым применением советских плавающих танков по их прямому назначению. Танки Т-37 и Т-38, вооруженные одним 7,62 мм пулеметом и с экипажем в 2 человека форсировали водные преграды в зависимости от условий по льду, а иногда и вплавь. Так, например в боях у реки Пенсин-Йоки рота Т-38 потеряв два танка, вплавь форсировала реку и своим огнем обеспечила успешную переправу пехоты. В дальнейшем во время Великой Отечественной войны эти боевые машины чаще применялись как обычные танки и крайне редко по своему специальному назначению (например в боях у Невской Дубровки).

В небе Финляндии

За несколько месяцев до событий в Финляндии в боях на Халхин-Голе майор С. И. Грицевец, посадив свой истребитель на территории противника, вывез сбитого в бою командира полка В П. Забалуева. Примечательно, что подобный подвиг в ходе финской войны советские летчики повторили 11 раз, спа?6?

Виталий Кокорин