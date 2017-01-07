15 интересных фактов про Крым

1. Крым – это уникальный полуостров, на небольшой территории которого встречаются сразу три природные и климатические зоны: степи (с умеренно-континентальным климатом), горы и южный берег Крыма (климат.зона близкая к субтропической).

2. Такое разнообразие климатических зон на небольшом пространстве плюс относительная изолированность Крыма привели к тому, что на полуострове появилось множество эндемичных видов животных и растений. Так, например, в Крыму произрастают 240 видов растений, которые нигде в мире больше не встретишь.





3. На территории Крыма протекает 257 рек, также тут находится около 50 соленых озер. Береговая линия Крыма составляет 1000 км. А самая высокая точка полуострова – гора Роман-Кош. Ее высота 1545 м.

4. Наверное уже всем хорошо известный факт, что Крым – это современное название полуострова (тюркско-татарское), а еще какую-нибудь сотню лет назад его называли Тавридой. Что, как по мне, гораздо красивее. И в состав Российской Империи Крым входил, как Таврическая губерния.

5. Именно в Крыму проходит самый длинный троллейбусный маршрут на планете. Троллейбус ходит между Ялтой и Симферополем. Длина маршрута составляет 86 км.

6. А еще в Крыму действует самая короткая трамвайная ветка в мире. Ее протяженность всего 1800 м и расположена она в пансионате “Береговой”. Ее для того, чтобы доставлять отдыхающих к морю.

7. Крым привлекал человека еще в самые древние времена. Так, в пещере Киик-Коба учеными археологами обнаружены следы стоянки неандертальцев.

8. А этот факт, опять же в свете последних событий, представляет особый интерес. Как говорится, пути истории неисповедимы.

В период Крымской войны 1853-1856 годов единственной серьезной державой, которая продолжала дружить с Россией, остались Соединенные Штаты Америки. Добровольцы из Америки, в том числе профессиональные врачи, помогали русским солдатам. А когда англичане и французы затеяли в Сан-Франциско банкет, по случаю падения Севастополя, туда не пришёл ни один из приглашённых американцев, а сам зал торжеств был разнесен толпой.

9. В Крыму находится самая мощная в мире электростанция на солнечных батареях (по данным на 2014 год). Электростанция была построена австрийцами в 2011-м году в селе Перово. Мощность станции составляет 100 МВт.

10. Крым – не самый спокойный в плане сейсмоактивности регион. Так, даже в 20-м веке было зафиксировано несколько землетрясений. Одно из которых, с 11 на 12 сентября 1927 года было достаточно разрушительным. Пострадали люди и инфраструктура региона.

11. Кто бы знал, но популярная группа Кино была основана в Крыму в поселке Морское. Произошло это в далеком уже 1981-м году. Вообще, Крым прославляли и любили многие деятели культуры и искусства – И. К. Айвазовский, Чехов, Волошин, Грин, Аркадий Аверченко, Марина Цветаева, Мицкевич, Зощенко, Булгаков и многие другие.

12. Крупнейшая в Европе астрофизическая обсерватория находится в Крыму, в посёлке Научном Бахчисарайского района. Первый телескоп здесь был установлен в 1949 г. и с тех пор здесь было открыто более 850 астероидов.

13. Первым автомобилистом, который заплатил в Крыму штраф за превышение скорости, был Геза Ковач, венгерский инженер. Это произошло в 1901 г., Геза Ковач был первым автотуристом в Крыму.

14. Осенью в Крыму проходит охота на вальдшнепа - птицу, обладающую редким "живописным" пером, которое используют художники для начертания самых тонких линий и часовщики.

15. В Малореченском снимались кинофильмы "Остров сокровищ" и "Прощание славянки", а в окрестностях Демерджи (на фото) - легендарная "Кавказская пленница".

Виталий Кокорин