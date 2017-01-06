10 фактов о Великой Отечественной войне, от которых идут мурашки по коже

Блокада Ленинграда

Во время блокады Ленинграда, в отличие от многих других случаев массового голода, не произошло никаких крупных эпидемий, несмотря на то, что гигиена в городе была, конечно, гораздо ниже нормального уровня из-за почти полного отсутствия водопровода, канализации и отопления.





Ремонт техники

Карельский фронт был единственным из всех фронтов Великой Отечественной, с которого не отправляли в тыл страны на ремонт военную технику и вооружение. Ремонт производился в специальных частях, а также на предприятиях Карелии и Мурманской области.

План "Барбаросса"

Уже 4 июля 1941 г. Гитлер объявил: "Я все время стараюсь поставить себя в положение противника. Практически он войну уже проиграл».

Карельский фронт

Только на Карельском фронте для подвоза грузов применялись такие виды транспорта, как оленьи и собачьи упряжки.

Битва за Москву

"Дедушка советского спецназа" И. Г. Старинов вспоминал, что существовал приказ Сталина превратить Подмосковье в снежную пустыню. Враг должен был натыкаться только на стужу и пепелище. Текст его разбрасывался в миллионах экземпляров на отдельные партизанские районы. Там было указано: "Гони немца на мороз!"

Мировые лидеры о битве за Сталинград

Король Великобритании прислал жителям Сталинграда дарственный меч, на клинке которого на русском, а также английском языках была выгравирована надпись: Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, — от короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа.

От имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю эту грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942 года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех свободных людей. Их славная победа остановила волну нашествия и стала поворотным пунктом войны союзных наций против сил агрессии. Франклин Д. Рузвельт 17 мая 1944 года. Вашингтон

Пёс-сапёр Джульбар

По личному приказу И. В. Сталина на его кителе был пронесён служебный пёс-сапёр Джульбарс, обнаруживший более 7 тысяч мин и 150 снарядов, раненный незадолго до окончания войны. Поношенный китель без погон был доставлен в Центральную школу. Там из него соорудили нечто вроде лотка. И на Параде Победы командир 37-го отдельного батальона разминирования майор Александр Мазовер строевым шагом пронёс пса мимо трибуны с Верховным Главнокомандующим.

Пехотинец зарубил двух офицеров и взорвал 21 солдата противника

13 июля 1941 года в боях в районе города Бельцы (Молдавия), при доставке боеприпасов в свою роту возле местечка Песец ездовой пулемётной роты 389-го стрелкового полка 176-й стрелковой дивизии 9-й армии Южного фронта красноармеец Д. Р. Овчаренко неожиданно столкнулся с отрядом солдат и офицеров противника численностью 50 человек. При этом противник завладел его винтовкой. Однако Овчаренко не растерялся и, выхватив из повозки топор, отрубил допрашивавшему его офицеру голову, после бросил в солдат противника 3 гранаты, убив 21 солдата. Остальные в панике стали разбегаться. Затем он догнал второго офицера в огороде местечка Песец и также отрубил ему голову. Третьему офицеру удалось скрыться. После боя уроженец Харьковской губернии собрал у убитых документы и карты и вместе с грузом прибыл в роту.

Село настоящих героев

Село Чанлибель (Чардахлу) стало известно как родина многих героев Великой Отечественной войны. Из уроженцев села на фронт ушло 1250 человек. Из них половина была награждена орденами и медалями, двое стали маршалами (Амазасп Бабаджанян и Иван Баграмян), двенадцать — генералами, семь — Героями Советского Союза.

Великий Новгород, переживший оккупацию

Советские войска, освободив 20 января 1944 г. Великий Новгород, нашли город полностью разрушенным и безлюдным. Из 2500 жилых домов уцелели только 40. Были уничтожены или сильно пострадали почти все памятки архитектуры, в том числе Софийский собор, а также памятник "Тысячелетие России". К моменту освобождения в городе осталось только 30 жителей — остальные были либо угнаны в Германию, либо были убиты оккупационными войсками.

Виталий Кокорин