Чем был СССР ведомый Сталиным?

Как он сумел вывести страну из послереволюционной разрухи, в которой производства были разрушены, в страну победившую фашистскую Европу, страну уничтожившую колониализм (начало было положено при Сталине) и списавшую Англию как империю (совместно с США), в Сверхдержаву, обладающую ядерным оружием, и экономикой, рост которой был просто фантастический!?

И это несмотря на то, что в СССР было разрушено 1710 городов, более 70 тысяч деревень, 32 тысячи заводов и фабрик, разграблено 98 тысяч колхозов, около 2 тыс. совхозов, 3 тыс. машинно-тракторных станций, похитили 17 млн. голов крупного рогатого скота, 47 млн. овец, коз, свиней. За годы войны сельское хозяйство СССР лишилось 7 млн. лошадей, 137 тыс. тракторов и многого другого.... Цифры просто невообразимые!





И всё это было восстановлено, и даже удалось превзойти многие довоенные показатели к 1950году.... Темп, в котором проводилось восстановление просто не представить сейчас.

К примеру - в 1950 г. было электрифицировано 76% совхозов и 15% колхозов против 4% в 1940 г. Промышленность была на первом месте, и на селе жилось не сладко, но голода при этом не было, и каждый понимал за что трудится. А такое современное понятие как бомж вообще не существовало - это дикость по меркам тех лет, и вы бы не смогли объяснить подобный социальный статус - вас бы посчитали ненормальным.

Продовольственные карточки.

Карточки ввели во всех странах Европы, а также в Японии, Канаде, США. Причём существовала карточная система и после войны. В СССР — до декабря 1947 года, во Франции – до 1949г. в Англии карточки на бензин были отменены в 1950 году, на сахар и сладости в 1953 году, на мясо в июле 1954 года. В Японии отменили карточки в 1949 году, контроль над ценами отменен в 1952 году. Причем, даже по карточкам в этих странах продукты стоили так дорого, что их невозможно было купить. В СССР же цены наоборот снижались - почему? - про это рассказывается в одном из роликов.

В Соединённых штатах с 1942 года по карточкам распределяли множество товаров, как продовольственных, так и нет. Например, были карточки на шины и велосипеды, на бензин и обувь. Нормы сахара к 1945 году составили 129 г в неделю, против 227 граммов в неделю в 1942 году. Кстати, карточки на сахар были отменены только в 1947 году, тогда как почти на все товары — в 1945. И это в стране, на территории которой не было войны.

В СССР через 5 лет после отмены карточек, хлеб, мясо, сливочное масло уже стоили в 2,5 раза дешевле, чем до отмены карточек, сахар в два раза дешевле. И за эти же пять лет в США цены на хлеб выросли на треть, в Англии — в два раза, во Франции — более чем вдвое, а цены на мясо в США увеличились на четверть, в Англии — на треть, во Франции — вдвое. То есть, при политической системе периода СССР, при покупке продуктов граждане СССР каждые пять лет становились богаче практически вдвое. По темпам экономического роста Сталинский СССР никто и никогда не опережал, и наверное не опередит...

Промышленность.

То, какими темпами страна превратилась в индустриальную державу вызвало восхищение у всего мира. Я не буду приводить довоенные цифры, есть кое что ещё более впечатляющее.

Это эвакуация промышленности за Урал. Тысячи предприятий было перенесено, и чуть ли не сразу они начинали давать свою продукцию стране. Но мы же любим цифры, давайте я вам дам их, только постарайтесь представить масштаб. Всё меркнет в сравнении с этим... Но сначала вот такой факт: к декабрю 1941г. были утеряны территории, на которых до войны проживало 40% населения СССР.

За период с июля по декабрь 1941 года было эвакуировано 2593 предприятия. Из них крупных – 1523. Причем 1350 предприятий были эвакуированы в первые три месяца войны. Наибольшее количество предприятий было эвакуировано с Украины (550 предприятий), из Москвы и Московской области (498 предприятий), из Белоруссии (109 предприятий), Ленинграда (92 предприятия) и т.д. Наибольшее количество было эвакуировано на Урал (667), в Казахстан и Среднюю Азию (308), в Сибирь же (вопреки общему мнению) было эвакуировано примерно столько же предприятий, сколько и в Поволжье: 244 и 226 соответственно.

К этому стоит добавить, что одновременно с предприятиями было эвакуировано не менее 8 млн. голов скота, миллионы экспонатов музеев и не менее 13 млн. человек, а по некоторым данным 17 млн. человек...

Это как если бы шведы(9млн) и норвежцы(4,5млн) сейчас все сразу взяли и уехали бы куда нибудь во Францию.

Население.

Численность русских (великороссов, малороссов и белорусов) за время правления Сталина увеличилась по данным переписей в среднем на 1,3-1,5 млн. в год.

1926 г. – 113,7 млн. (146,6 млн. – общее население СССР) 1939 г. – 133 млн. (170,6 млн.) 1959 г. – 159,3 млн. (208,8 млн.) Если детская смертность составила в 1913 г. - 268,6 на 1000 новорожденных, то в 1950 - уже 81 на 1000, то есть сократилась в 3,3 раза. Среднее число детей, рожденных одной женщиной, в 1950 году было 2,89.

При Сталине потребление алкоголя было более чем в 2 раза меньше (максимум 1,9 л на д.н. чистого алкоголя в год - 1952 г.), чем в царской России на 1914 г. - 4,7 л. и более чем в 10 раз меньше, чем сейчас (20-25 л). Общая смертность в России при Сталине уменьшилась почти в 3 раза (10,1 на 1 тыс. жит. в 1950 году по сравнению с 29,1 в 1913). Население Российской империи на 79% было безграмотным (по данным переписи 1897 г.), то есть не умело даже ни читать ни писать. При Сталине безграмотность была ликвидирована. Грамотность населения поднялась до 89,1% (1932).

Другие показатели.

На 1920 г. золотые резервы составляли 317 т. К концу правления Сталина в 1953 золотой запас вырос и достиг 2050 т. Сейчас по официальным данным в России он составляет 1168 т. Число врачей в 1950 г. возросло по сравнению с 1940 г. в 1,5 раза. Число научных работников в 1950 г. возросло по сравнению с 1940 г. в 1,5 раза. Число научных учреждений в 1950 г. увеличилось на 40% по сравнению с 1940 г.

Число студентов вузов в 1950 г. увеличилось на 50% по сравнению с 1940 г.

Безвозвратные потери вооруженных сил СССР Убито и умерло от ран на этапах эвакуации - 5226,8. Умерло от ран в госпиталях - 1102,8 Умерло от болезней, погибло в результате несчастных случаев, осуждено к расстрелу (небоевые потери) - 555,5 Пропало без вести, попало в плен - 4559,0 Итого безвозвратные потери - 11444,1 (33,2% от общей числ. войск) Вернулось из плена – 1836 (40% попавших в плен) Призвано на освобождённой территории и направлено в войска из числа военнослужащих, ранее попавших в окружение или пропавших без вести - 939,7 Итого безвозвратные демографические потери – 8668,4 (25,1% от общей числ. войск) В ВОВ дезертировало – 588,7 тыс. (1,7% от общей численности войск). Для сравнения в Первую мировую дезертировало 1865,0 тыс. (12,1% от общей численности войск) – в 7 раз больше!

Виталий Кокорин