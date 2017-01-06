Россия принудит Армению и Азербайджан к миру

Война за Нагорный Карабах между Арменией и Азербайджаном не отвечает национальным интересам России. Конфликт между армянами и азербайджанцами, разросшийся в последние годы существования СССР и ставший одним из поводов для его развала, обернулся полноценной войной после гибели Союза. Новой войны в Закавказье Россия не допустит – это не нужно ни ей, ни обеим враждующим республикам.

Боевые действия между азербайджанскими и армянскими частями идут уже несколько дней – и уже понятно, что это самое опасное обострение ситуации с момента завершения войны 1992–1994 годов.





Ту войну выиграла Армения – Азербайджан потерял не только Нагорный Карабах, взбунтовавшийся за несколько лет до этого, но и еще семь районов, в общей сложности занимающих даже большую территорию, чем его бывшая армянская автономия. Общие потери сторон тогда оценивались в два десятка тысяч убитых, около миллиона людей стали беженцами. Образовавшаяся в результате Нагорно-Карабахская республика не признана международным сообществом – что не мешает ей жить в фактическом единстве с единокровной Арменией.

Все эти годы все попытки урегулирования карабахского конфликта были безрезультатны – Азербайджан настаивает на восстановлении своей территориальной целостности, армяне говорят о праве наций на самоопределение и о том, что они победили в войне. Понятно, что Карабах не вернется в состав Азербайджана – то, что сломалось еще в рамках единого государства, СССР, невозможно починить в формате двух независимых и враждебных друг к другу государств.

Но есть и некарабахская часть территории Азербайджана, занятая армянами – хотя бы о ней, казалось бы, можно договориться. Однако и тут ничего не происходит – армяне не хотят уступать всю занятую некарабахскую территорию, потому что в таком случае Карабах окажется отрезанным от Армении. Попытки договориться о варианте обмена территориями – то есть образовании небольшого коридора между Арменией и Карабахом и выделении в ответ Азербайджану такого же коридора до отрезанной от него Арменией Нахичеванской области – также ни к чему не привели. Тут уже вступают в силу аргументы военной безопасности: такие коридоры будет легко перерезать в случае войны.

В итоге ситуация заморожена – но именно как временное состояние дел, потому что все понимают, что вечно так жить нельзя. Азербайджан никогда не смирится с потерей территории, Армения не может вечно жить в ожидании войны. Учитывая, что человеческие (численность населения) и материальные (доходы государства) ресурсы однозначно на стороне Азербайджана, в среднесрочной перспективе шансы Баку на реванш повышаются.

Более того – если бы решение вопросов войны и мира зависело только от Еревана и Баку, война давно бы уже уничтожила обе эти республики. Но, слава Богу, обе страны не предоставлены сами себе – они находятся в геополитической зоне притяжения России. Все эти годы Россия является главным гарантом сохранения мира в Карабахе – как своей работой с Баку и Ереваном, так и одним фактом присутствия российской военной базы в Армении.

Россия находится в союзнических отношениях с Арменией – страна входит в Евразийский союз и ОДКБ – и хороших отношениях с соседним нам Азербайджаном. Обе враждующие республики входят в СНГ – который, впрочем, является уже достаточно формальной организацией.

Перед Россией не стоит вопрос выбора стороны в армяно-азербайджанском конфликте – потому что обе страны исторически связаны с Россией и находятся в зоне наших национальных интересов, называемой постсоветским пространством. В самой России живет несколько миллионов армян и азербайджанцев – как граждан этих стран, так и переселенцев, поток которых, естественно, вырос после распада СССР и войны. Если нынешнее опасное столкновение перерастет в полноценную войну, то это непосредственным образом ударит по русским национальным интересам – война около наших границ между двумя близкими нам народами, чьи диаспоры живут и на территории России.

К тому же зона конфликта находится в непосредственной близости от уже идущей войны в Сирии и Ираке – и в случае начала армяно-азербайджанская война станет уже третьей, идущей в регионе Большого Ближнего Востока (есть еще и йеменская), к тому же проходящей непосредственно около границ России, Ирана и Турции. Но насколько велики шансы на перерастание нынешних боев в полноценную войну? Они чрезвычайно малы. И вот почему.

Кто является стороной, заинтересованной в начале большой карабахской войны? Ереван или Баку? Нет, обе стороны хотят продемонстрировать свой боевой настрой: Азербайджан – показать свою решимость рано или поздно вернуть территории, Армения – доказать, что она может дать отпор любым попыткам изменить статус-кво. Полноценная война не нужна ни одной из сторон: Армении – потому что она и так имеет то, что хотела, а в Баку понимают, что Россия не даст возможности повоевать в полную силу.

Конечно, в разжигании ситуации на южных российских границах заинтересованы наши атлантические противники – для того, чтобы построить антироссийский заслон от Балтики до Каспия, нужно вывести из российской сферы влияния не только Украину, но и Азербайджан. Но в Баку правит самостоятельный Ильхам Алиев, который не склонен играть в чужие игры, тем более в качестве разыгрываемого. Для того, чтобы развязать азербайджано-армянскую войну, нужно поставить у власти в Баку антироссийского президента – что не в силах атлантистов.

К тому же задача строительства заградительного вала против России стратегическая, долгоиграющая – а весной 2016 года есть конкретный ближневосточный клубок из сирийско-иракско-халифато-курдско-турецких проблем, запутывать который еще больше горячей карабахской войной явно не с руки нынешним управляющим США. Никакому Байдену с Обамой не нужна сейчас еще одна война, даже если она будет идти у российских границ. Война в Карабахе автоматически усложнит отношения США с Ираном, Турцией и Россией – что скажется на всей глобальной повестке.

Может ли Турция быть заинтересована в провоцировании войны за Карабах? Эрдоган, конечно, пытается привлечь к себе внимание Путина – но не такой же ценой. Он уже сделал роковую ошибку 24 ноября, намереваясь поднять свой геополитический вес в глазах Москвы. Нет оснований думать, что Эрдоган может надеяться на какие-то выгоды от возможной войны – напротив, если бы Турция действительно играла роль провокатора, это привело бы к окончательному краху и так слабых надежд на восстановление турецко-российских отношений.

Эрдоган может сколько угодно на словах выражать поддержку Баку, говоря о том, что рано или поздно Карабах снова станет азербайджанским, но это ничего не значит. Турецкий президент пытается разыграть против России азербайджанскую карту – но это вовсе не равнозначно ставке на войну Армении и Азербайджана.

Позиция России понятна – нам не нужна никакая война в Закавказье. И точно так же недопустимыми являются попытки использовать угрозу такой войны для шантажа России, на что делают ставку внешние игроки, будь то англосаксонские или турецкие – дескать, если Россия поддержит Армению, это подтолкнет Азербайджан в сторону США и Турции, а если будет стоять над схваткой, то это ослабит российское влияние на Ереван и позволит усилить проатлантические силы в этой республике.

Эти примитивные расчеты давно понятны и совершенно бесполезны – российская политика исходит как раз из необходимости не дать разыгрывать армянскую и азербайджанскую карту третьим силам. Сейчас Армения и Азербайджан должны быть всячески принуждаемы к прекращению огня и миру – и этим и занимается Кремль. Российского влияния на Армению и Азербайджан, на армян и азербайджанцев, более чем достаточно для этого. А для решения карабахской проблемы нужно время и российское участие.

Время залечит хотя бы часть ран, а реинтеграция постсоветского пространства, как экономическая, так и военная, вкупе с доверием обеих республик к Москве рано или поздно позволит начать переговоры о поиске компромисса. Об обмене территориями, возвращении беженцев – под российским контролем и с российскими гарантиями безопасности. Никакого другого мирного способа решения карабахской проблемы не существует – а военного Россия не допустит. В отличие от начала 90-х годов, у нее для этого есть главное – геополитическая воля.

Виталий Кокорин