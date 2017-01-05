10 сталинских ударов





Освобождение территории Советского Союза от вражеских армий началось сразу же после разгрома немцев под Курском и на Днепре в 1943 году путём проведения ряда успешных стратегических наступательных операций Красной Армии в 1944 году - года решающих побед над фашисткой Германией в период Великой Отечественной войны. Эти стратегические удары Красной Армии получили в народе название «Десять Сталинских ударов» и предшествовали полному разгрому и капитуляции фашисткой Германии в 1945 году.

Впервые 10 ударов Красной Армии, которые проводились с 14 января по декабрь 1944 года, были перечислены И.В.СТАЛИНЫМ в первой части доклада, посвящённого 27-й годовщине Великой Октябрьской социалистической революции 6 ноября 1944 года на торжественном заседании Московского Совета депутатов трудящихся. А потом, поскольку все операции осуществлялись по единому плану Ставки Верховного Главнокомандования под общим руководством Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина, лично участвовавшего в разработке принципиально новых форм стратегических действий (операций групп фронтов), эти десять ударов Красной Армии вошли в историю как «10 Сталинских ударов». Ставка ещё с осени 1943 года тщательно разрабатывала планы военных действий на 1944 год, основываясь на предложениях командований и военных советов фронтов. К началу декабря 1943 года Генеральный штаб ВС СССР подготовил свои предложения по планам операций на предстоящий 1944 год. Окончательное решение было принято в декабре 1943 года, когда И.В.Сталин, возвратившись с Тегеранской конференции, созвал совместное заседание Политбюро ЦК ВКП(б), Государственного Комитета Обороны и Ставки. Тщательное обсуждение военно-политического положения страны и анализ соотношения сил, средств и перспектив войны позволил сделать вывод, что советский народ добился военно-экономического превосходства над врагом. И.В.Сталин поставил вопрос о новой форме проведения военной кампании 1944 года – осуществлении последовательных наступательных операций групп фронтов на стратегических направлениях. Тогда и было намечено десять направлений для проведения мощных ударов по фашистским полчищам, в результате которых были разгромлены их основные силы.

Точное описание новой стратегии дал видный советский военачальник генерал армии С.М. Штеменко в своей книге «Генеральный штаб в годы войны», показавший подготовку Генштабом планов проведения операций по полному изгнанию захватчиков с советской территории.Он пишет: «Среди множества вопросов,определявших в ту пору практическую работу Генштаба, возникал и такой:нужны ли поправки к плану зимней кампании, разработанному в сентябре 1943 года»... «Одновременность наступления Советских Вооруженных Сил на всем фронте от Балтики до Черного моря, являвшаяся характерной чертой осеннего плана 1943 года, теперь практически была невозможна. Военная действительность вынуждала отказаться от одновременного наступления и заменить его более соответствующими новому моменту мощными последовательными операциями, или, как тогда говорили и писали, стратегическими ударами». С целью: «Чтобы пробивать вражеский фронт, ломать его на большом протяжении и воспрещать восстановление, советская стратегия должна была в свою очередь предусмотреть возможность создания более мощных, чем у немцев, группировок войск.Каждой такой группировке следовало придать ярко выраженный ударный характер за счет дальнейшего повышения роли танков, артиллерии и авиации. Требовались крупные массы резервных объединений и соединений, которые поволили бы нам в короткий срок и внезапно для врага создавать решающий перевес в силах на избранных направлениях. Для распыления же резервов противника наиболее целесообразно было чередовать наши операции по времени и проводить их по районам, значительно удаленным друг от друга». Всё это предусматривалось в планах кампании 1944 года. Исходя из логики событий и общих задач на этот год, наступательные операции Красной Армии развёртывались последовательно на всём фронте от Баренцева до Чёрного моря, и каждая из них создавала благоприятные условия для последующей.

ПЕРВЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР. Ленинградско-Новгородская операция (14 января – 29 февраля 1944г.). Итогом операции стали снятие блокады Ленинграда и освобождение Ленинградской области и Новгорода. Были созданы благоприятные условия для освобождения Советской Прибалтики и разгрома противника в Карелии.

ВТОРОЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР. Включал 9 наступательных операций Красной Армии, главной из которых была Корсунь – Шевченковская операция (24 января – 17 февраля 1944 г.). Итогом операций стали разгром немецких групп армий «Юг» и «A» на реке Южный Буг. Была освобождена вся Правобережная Украина. Красная Армия вышла на рубеж Ковель, Тернополь, Черновцы, Бельцы, вступила на территорию Молдавии, вышла на границу с Румынией. Это создавало условия для последующего удара в Белоруссии и разгрома немецко-румынских войск под Одессой и в Крыму.

ТРЕТИЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР. Одесская и Крымская операции (28 марта – 12 мая 1944 г.). В итоге были освобождены Одесса, Крым, Севастополь.

ЧЕТВЕРТЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР. Выборгско – Петрозаводская операция (10 июня – 9 августа 1944 г.). Проводилась с учетом высадки 6 июня 1944 года англо-американского десанта через пролив Ла-Манш в Северной Франции и открытия Второго фронта. В результате четвёртого удара Красная Армия прорвала «линию Маннергейма», нанесла поражение финской армии, освободила города Выборг, Петрозаводск и большую часть Карело-Финской ССР.

ПЯТЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР. Белорусская операция - «Багратион» (23 июня – 29 августа 1944 г.). Советские войска разгромили центральную группу немецко-фашистской армии и уничтожили 30 дивизий противника восточнее Минска. В результате пятого удара Красной Армии была освобождена Белорусская ССР, большая часть Литовской ССР и значительная часть Польши. Советские войска форсировали реку Неман, и вышли к реке Висла и непосредственно к границам Германии – Восточной Пруссии.

ШЕСТОЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР. Львовско – Сандомирская операция (13 июля – 29 августа 1944 г.). Красная Армия разгромила немецко-фашистские войска под Львовом и отбросила их за реки Сан и Висла. В результате шестого удара была освобождена Западная Украина, советские войска форсировали Вислу и образовали мощный плацдарм западнее города Сандомир.

СЕДЬМОЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР. Ясско-Кишиневская (20 – 29 августа 1944 г.) и Бухарестско – Арадская наступательные операции (также известная как Румынская операция, 30 августа – 3 октября 1944 г.). Основу удара составила Ясско-Кишинёвская наступательная операция, в результате которой были разгромлены 22 немецко-фашистские дивизии,освобождена Молдавская ССР. В рамках Румынской наступательной операции была оказана поддержка антифашистскому восстанию в Румынии, выведена из войны Румыния, а затем Болгария, открыт путь для советских войск в Венгрию и на Балканы.

ВОСЬМОЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР. Прибалтийская операция (14 сентября–24 ноября 1944 г.). Было разгромлено более 30 дивизий противника. Итогом операции стало освобождение Эстонской ССР, Литовской ССР, большей части Латвийской ССР. Финляндия была вынуждена разорвать отношения с Германией и объявить ей войну. Немцы были изолированы в Восточной Пруссии и Курляндском котле (Латвия).

ДЕВЯТЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР. Включает наступательные операции Красной Армии с 8 сентября по декабрь 1944 года, в том числе Восточно-Карпатскую операцию с 8 сентября по 28 октября 1944 года. В результате проведения операций была освобождена Закарпатская Украина, оказана помощь Словацкому национальному восстанию 20 августа и освобождена часть Восточной Словакии, очищена большая часть Венгрии, освобождена Сербия и 20 октября взят Белград. Наши войска вступили на территорию Чехословакии, и были созданы условия для нанесения ударов на Будапештском направлении, по Австрии и Южной Германии.

ДЕСЯТЫЙ СТАЛИНСКИЙ УДАР. Петсамо-Киркенесская операция (7 – 29 октября 1944 г.). В результате операции было освобождено Советское Заполярье, ликвидирована угроза порту Мурманск, разгромлены войска противника в Северной Финляндии, освобожден район Печенги, взят город Петсамо (Печенга). Красная Армия вступила в Северную Норвегию.

В ходе боевых действий 1944 года Красная Армия уничтожила и пленила 138 дивизий; 58 немецких дивизий, понесших потери до 50 % и более, были расформированы и сведены в боевые группы. Только в боях за Белоруссию войсками Красной армии были взято в плен 540 тыс. немецких солдат и офицеров. 17 июля 1944 года до 60 тыс. из этого состава, во главе с 19 генералами, были проведены по улицам Москвы. Румыния, Финляндия и Болгария перешли на сторону антигитлеровской коалиции. Успехи 1944 года предрешили окончательный разгром нацистской Германии в 1945 году.

Итоги наступательных операций 1944 года были подведены в Приказе No 220 Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина от 7 ноября 1944 года: «Низвергнуто трёхлетнее фашистское иго на временно захваченных немцами землях наших братских союзных республик. Красная Армия вернула свободу десяткам миллионов советских людей. Советская государственная граница, вероломно нарушенная гитлеровскими полчищами 22 июня 1941 года,восстановлена на всём протяжении от Чёрного до Баренцева моря. Таким образом, истёкший год явился годом полного освобождения советской земли от немецко-фашистских захватчиков».

Виталий Кокорин