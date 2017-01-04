Где отдохнуть без визы? 11 стран

Такие популярные в прошлом курорты, как Турция и Египет, оказались закрытыми для российских туристов. Поэтому отдыхающие ищут альтернативы для отдыха. Мы решили помочь российским туристам и составили список популярных туристических направлений, куда россиянам не нужна виза.

Абхазия Абхазия признается Российской Федерацией независимым государством. Для посещения этой страны россиянам виза в 2016 году, как и ранее, не требуется. Достаточно предъявить общегражданский или заграничный паспорт.





Туризм — одна из основ всей экономики Абхазии. Развит пляжный туризм, в меньшей степени горный. Подавляющая часть пансионатов, санаториев и домов отдыха остались от СССР.

Одним из самых популярных у российских туристов районов Абхазии является Гагрский район.

Береговая линия этой области протянулась на 53 км, а главной точкой притяжения туристов вот уже не одно десятилетие считается Гагра — самое теплое место на берегу Черного моря в пределах Кавказа.

Гагрский район считается одним из наиболее развитых в плане инфраструктуры, а также славится своими субтропическими сельскими хозяйствами, выращиванием цитрусов, киви и, конечно же, винограда.

Кроме того, Абхазия славится своими винами. Работают мелкие заводы по производству вина (около 30 марок), водки, коньяка, ликёров, открываются дегустационные залы на туристических маршрутах.

Доминиканская республика Это карибское государство всячески привечает туристов из России и избавило их от необходимости получать визу — в случае, если визит в республику продлится не более 30 дней.

Требования к документам минимальны: действительный в течение срока поездки загранпаспорт, обратный авиабилет и туристическая карта, а также сбор в 10 евро или 10 долларов.

Основной предмет туристического интереса к Доминиканской республике — это пляжный отдых.

Доминикана славится очень чистым морем и пляжами из белого песка, расположенными в лагунах, укрытых от волн океана коралловыми рифами.

А вот чем Доминикана похвастать не может, так это историческими достопримечательностями — таковые здесь есть разве что в столице Санто-Доминго.

В целом, Доминиканская республика – это выбор состоятельных россиян, которые предпочитают пляжный отдых.

Израиль Гражданам России для поездок в Израиль сроком до 90 дней с любыми целями, не связанными с извлечением прибыли на территории страны (туризм, посещение родственников и т. п.), виза не требуется.

Сотни тысяч паломников со всего света ежегодно посещают Израиль, основными целями паломничества являются города Иерусалим, Назарет, Вифлеем. Стена плача, Храм Гроба Господня, золотойКупол Скалы привлекают паломников трех авраамических религий в Иерусалим.

Помимо этого, израильский город Хайфа является духовным центром религии Бахаи, где расположена усыпальница основателя религии Сейида Али Мухаммада Ширази.

Мёртвое море является природной лечебницей, помогающей при многих заболеваний, особенно кожных и ревматических. Сочетание минералов с тёплой, солнечной погодой, грязевые ванны и чистый воздух, насыщенный кислородом, способствуют излечению многих болезней, включая кожные болезни.

Курорты Мертвого моря не имеют мировых аналогов в связи с исключительностью этого водоема.

Прохладный воздух Арада помогает больным астмой и другими заболеваниями дыхательных путей.

Горячие источники Хамат-Гадер, облегчающие боли в суставах, были известны ещё древним римлянам, построившим здесь бани. Бассейны с термоминеральной водой в Хамей Гааш являются главным бальнеологическим курортом Израиля.

Маврикий Российским туристам виза для въезда на Маврикий не требуется, если целью визита является туризм и срок пребывания в стране не превышает 60 дней.

Несмотря на отдалённость, Маврикий имеет большую популярность среди европейских туристов, являясь одним из самых красивых и дорогих туристических курортов наряду с Мальдивскими и Сейшельскими островами.

На Маврикии распространён в основном пляжный отдых, но также популярны экскурсии в океан, реже — вглубь острова.

Одной из природных достопримечательностей являются Семицветные пески.

Мальдивы Туризм на Мальдивах — главная отрасль в экономике островного государства, играющая кроме того важную роль в получении валютных доходов и созданию рабочих мест в сфере услуг. Мальдивский архипелаг привлекает туристов со всего мира.

Мальдивы популярны среди туристов из-за своей природной красоты, которую формируют белые пляжи, океан, чистый воздух и круглогодичная комфортная погода.

Климат и природа Мальдив идеально подходит для туристов, занимающихся водными видами спорта или развлечениями, такими как плавание, рыбная ловля,дайвинг, сноркелинг, катание на водных лыжах, виндсёрфинг и кайтсёрфинг.

Из-за своего богатого подводного мира и чистой воды Мальдивы считаются одним из лучших мест в мире для рекреационного дайвинга.

Вьетнам Гражданам России, прибывающим во Вьетнам на срок до 15 дней, виза не требуется.

Вьетнам — это древние храмовые комплексы неизвестных цивилизаций и природные красоты национальных парков, здоровая и вкусная еда (диетический рис и аппетитные свежие морепродукты), самый дешевый в мире дайвинг.

Для любителей пешего туризма, пляжного отдыха, природы, изучающих культуру Вьетнам предстаёт как новая цель в юго-восточной Азии.

Туристические предложения становятся всё более разнообразными. Туристические операторы предлагают туры по ознакомлению с малыми народностями, пешие и велосипедные туры, сплавы на байдарках и туры по нескольким странам в основном по соседним Камбодже и Лаосу.

Сейшелы Российским туристам и гражданам стран СНГ для посещения островов виза не требуется, при этом находиться на их райских просторах можно 30 дней.

В этом островном государстве, раскинувшемся на 115 островах гранитного и кораллового происхождения, можно сочетать томное лежание на белоснежном песке пляжей, расположенных в небольших бухточках, с активным дневным отдыхом (серфинг, яхтинг, дайвинг, рыбалка), неспешное созерцание окружающего природного совершенства и знакомство с радушными местными жителями.

Таиланд Гражданам России виза

не требуется, если визит носит туристический характер и пребывание в стране продлится не более 30 дней.

В этой стране доступны самые разные варианты отдыха с пользой и удовольствием, от секс-туров и круглосуточного «угара» в местных барах и дискотеках до дайвинга на островах и поисков просветления в древних храмах.

Сегодня Таиланд является одним из основных туристических центров в Юго-Восточной Азии.

Туристов из Азии, в первую очередь, привлекают историко-культурные и природные достопримечательности в Бангкоке и его окрестностях, в то время как жители западных стран предпочитают южную часть Таиланда с его пляжами и островами.

Сербия Разнообразие ландшафтных и культурно-исторических памятников, спа-курорты, охотничьи угодья и рыбалка формируют туристический облик Сербии.

Туристов привлекают термальные и минеральные источники, чистый горный воздух, мягкий климат, обилие исторических достопримечательностей и, конечно, дружелюбное отношение к гостям из России.

Кроме того, гражданам России виза для посещения Сербии не требуется, что не может не радовать экономных путешественников и любителей горящих туров.

Лечебные курорты Сербии ценятся, как одни из самых лучших во всей Европе по количеству термальных и минеральных источников и качеству предлагаемых услуг.

Минеральные воды сербских бань с давних времен используются в лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, щитовидной железы и многих других болезней.

Тунис С 1 декабря 2014 г. гражданам России виза в Тунис не требуется. На въезде в страну достаточно предъявить загранпаспорт, срок действия которого составляет не менее 3 месяцев на дату въезда.

Тунис — это несколько километров фантастических песчаных пляжей на побережье Средиземного моря, необъятные просторы пустыни Сахары, раскалённой жгучим солнцем, леса пробкового дерева и оливковые плантации.

Это пряный аромат жасмина, живописные города и самые лучшие курорты Туниса: остров Джерба, Хаммамет,Сусс, Махдия и Монастир.

Миллионы туристов едут в Тунис, привлекаемые возможностями разнообразного отдыха.

Черногория Маленькая и дружелюбная, эта страна пользуется неизменной популярностью в первую очередь среди поклонников бюджетного и экологичного отдыха.

Черногорию выбирают непритязательные туристы, ценящие отдых наедине с природой.

Поездкой в страну останутся довольны любители тишины и покоя, семьи с детьми и те, кто не желает тратить на отпуск все свои сбережения: цены в Черногории вполне демократичные.

Виталий Кокорин