Европа решила простить "европейских" террористов из ИГ

Ничему Европу не учат события последних месяцев. Вместо того чтобы выработать серьезную политику в отношении боевиков ИГИЛ (запрещено в РФ), а также принять меры, защищающие население от вербовки исламистов, Брюссель, наоборот, пошел им навстречу.

Накануне стало известно, что в Европе рассматривается законопроект, который даст европейцам, вернувшимся с Ближнего Востока, преимущественно из террористических группировок, таких как ИГИЛ и «Джебхат ан-нусра» (запрещено в РФ — ред.), второй шанс. Речь идет о разработке реабилитационных программ без лишения свободы. Другими словами, возвращенцев будут перевоспитывать.





Деятельность бывших террористов планируют направить на благо европейского общества. При этом стоит учесть, что по данной программе будут проходить люди, которые не принимали участия в активных боевых действиях. Об этом журналистам сообщил координатор ЕС по борьбе с терроризмом Жиль де Кершов. По его мнению, держать боевиков в тюрьме совершенно не эффективно. Лучше использовать их знания и навыки для противодействия дальнейшей вербовке джихадистов в Европе. При этом он активно выступает за разработку иных программ по реабилитации террористов, не прибегая к тюремному заключению.

Европейский чиновник поясняет, что если человек в какой-то момент допустил ошибку и был заражен идеологией террористов, после чего пересек границу и побывал в рядах ИГИЛ, где, например, работал на кухне или был рядовым солдатом самого низшего уровня, но после чего сбежал, то его можно вернуть к прежней жизни. Тюрьма может лишь усугубить радикализацию таких персонажей.

Конечно, предложение европейских чиновников интересное, однако хочется задать вопрос: как они будут фильтровать бывших ИГИЛовцев?! Найти доказательства того, убивали они или нет, крайне сложно. На мой взгляд, на деле реабилитировать будут тех, у кого руки если не по локоть в крови, то до середины предплечья точно. Тут стоит учесть, что ИГИЛ уже объявил войну Европе и совершил две масштабные атаки на европейскую мирную жизнь. А граждане ЕС, которые хотя бы просто побывали в Сирии и Ираке на стороне исламистов, уже совершили свой выбор. Они покинули свои родные страны ради того, чтобы примкнуть к врагу. Где гарантии того, что они изменятся?! Если даже удастся эти программы воплотить в жизнь, то боевики могут воспользоваться такой привилегией и станут отправлять своих людей с целью разведки и пропаганды. Спецслужбы не смогли предотвратить теракты, тогда как они смогут 24 часа наблюдать за деятельностью «перебежчиков» из ИГИЛ? Вопрос спорный и дискуссионный.

Международный центр по борьбе с терроризмом сообщает, что европейцев, вернувшихся с Ближнего Востока, насчитывается около 4 тысяч человек. Большинство из них уроженцы Великобритании, Германии, Франции и Бельгии. Возможно, они будут покорно работать на благо европейского общества и действительно принесут пользу, но, как показывает практика, время идет, а люди не меняются. Так что Европа стоит перед серьезным выбором. На мой взгляд, тот, кто предал, предаст еще раз, поэтому с террористами, пускай даже бывшими, шутки плохи.

Виталий Кокорин